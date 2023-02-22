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В городе отремонтируют 13 памятников архитектуры

В городе отремонтируют 13 памятников архитектуры
Иллюстрация: ekburg.ru

Алексей Орлов заявил, что в 2023 г. на сохранение объектов культурного наследия выделят заметно больше денег, чем было в прошлые годы. Список зданий, которые ждет обновление.

#НОВОСТИ

В Екатеринбурге в 2023 г. отремонтируют 13 памятников архитектуры. По словам главы города, в сохранение объектов культурного наследия в текущем году будет вложено в разы больше средств, чем в предыдущие годы.

Алексей Орлов рассказал в своем телеграм-канале, что власти намерены провести комплексную реставрацию четырех объектов культурного наследия. Это:

  • особняк с элементами неоготики на ул. 8 Марта, 20;
  • усадьба Антипина на ул. Октябрьской Революции, 52;
  • дом Метенкова на ул. Карла Либкнехта, 36;
  • памятник Уральскому добровольческому танковому корпусу.

Также запланирован ремонт фасадов и кровель на следующих объектах:

  • Дом контор на ул. Малышева, 42;
  • комплекс зданий на пр. Ленина, 52-е;
  • дом Решетникова на ул. Пролетарская, 6;
  • дом Иванова на ул. Пролетарская, 10;
  • дом Мамина-Сибиряка на ул. Толмачева, 41.

Еще на четырех памятниках будут отремонтированы фасады. Это здание аптеки на ул. Пушкина, 16, Дом купца Грачева на ул. Чернышевского, 2, здание музея ИЗО на ул. Воеводина, 5 и дом купца Соснина на ул. 8 Марта, 22.

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В начале января, напомним, стало известно, что в городе продают старинный особняк с рестораном. Как писал DK.RU, дом К. В. Рейнфельда на ул. Розы Люксембург, 38 продают за 65 млн руб. Сейчас в здании 1852 г. постройки находятся ресторан «Петров двор» и заведение Pils Live Bar. Реконструкция объекта была проведена в 2015 г. 

Автор: Александра Клименко
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