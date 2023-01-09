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В Екатеринбурге продают старинный особняк с рестораном

В Екатеринбурге продают старинный особняк с рестораном
Иллюстрация: Группа ресторана «Петров двор» в социальной сети ВКонтакте

Здание считается объектом культурного наследия, поэтому владельцы не вносили в его облик кардинальных изменений. Ресторан, который расположен в нем, можно купить отдельно.

#ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ#НОВОСТИ

Старинное здание «Дом К. В. Рейнфельда» на улице Розы Люксембург, 38 в центре Екатеринбурга выставили на продажу за 65 млн руб., сообщает «Ъ-Урал».

Информацию подтвердили представители РК «Белый дом», которые занимаются продажей здания. Причины смены собственника компания не прокомментировала. В здании находятся ресторан «Петров двор» и заведение Pils Live Bar.

Здание было построено в 1852 г. Дом входил в состав небольшой усадьбы с флигелем, службами и аптекой, которые не сохранились.

Согласно данным сайта «Авито», общая площадь здания составляет 450 кв. м, планировка смешанная, остекление витринное. Реконструкция объекта была проведена в 2015 г. Среди особенностей указано, что помещение подойдет для торговли, офиса, услуг, а также общепита.

В самом заведении «Петров двор» продажу заведения комментировать не стали. При этом на сайте «Авито» размещено отдельное объявление конкретно о продаже ресторана за 80 млн руб.

Напомним, что в Екатеринбурге продают квартиру в доме Рязанова, построенном в середине XIX века. Это здание также является объектом культурного наследия федерального значения. Объявление появилось на сайте Уральской палаты недвижимости.

Продаваемая квартира находится на втором этаже. Ее площадь — 46 кв. м, высота потолков — 4,5 м. В квартире две комнаты. Будущим жителям доступен закрытый двор и парковочное место в нем. Стоимость квартиры — 6,5 млн руб.

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Автор: Татьяна Юстус
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