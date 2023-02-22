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Детская филармония выиграла грант на постановку инновационной сказки про Мэри Поппинс

Детская филармония выиграла грант на постановку инновационной сказки про Мэри Поппинс
Иллюстрация: СГДФ

Сказку можно будет посмотреть уже в декабре этого года. Аналогичные субсидии на продвижение музыкальных проектов в России получили всего 15 организаций.

#ГОСПОДДЕРЖКА#НОВОСТИ

Свердловская государственная детская филармония получила грант правительства РФ на постановку мюзикла «Мэри Поппинс», точнее, на постановку инновационной диджейской сказки «Мэри Поппинс — космическая няня» по одноименному мюзиклу композитора Максима Дунаевского.

Сказку покажут зрителям уже в декабре этого года. В основе сюжета — чудесные превращения главных героев, где основной силой является добро и справедливость, а также чуткость и внимательное отношение к тем, кто тебя окружает. Мюзикл понравится и взрослой, и детской аудитории и предназначен для семейного просмотра, сообщается на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» СГДФ.

Гранты получили 15 творческих проектов из Москвы и Санкт-Петербурга, Забайкальского края, Свердловской, Оренбургской и Тамбовской областей, республик Марий Эл, Удмуртии и Башкортостана. Всего на участие в конкурсе поступило 120 заявок, среди которых 38 — от бюджетных учреждений, 31 — от автономных учреждений и 51 заявка от некоммерческих организаций.

Напомним, что в прошлом году впервые три свердловских театра получили федеральные средства на развитие. Это Свердловский государственный академический театр драмы, Свердловский государственный академический театр музыкальной комедии и Нижнетагильский драматический театр имени Д.Н. Мамина-Сибиряка.

В рамках нацпроекта «Культура» в 2023 г. для них планируется закупить новую аппаратуру более чем на 36 млн руб., в 2024-м — почти на 12 млн руб. Одно из условий данного вида господдержки — театр должен располагаться в городе с численностью населения более 300 тыс. человек.

Читайте также на DK.RU: «Театр – это не только храм искусства, но также бизнес, и он может быть прибыльным».

Автор: Татьяна Юстус
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