Сложности с экспортом в ЕАЭС, кинопрокат и мобилизация: 2022 год глазами бизнес-омбудсмена

С какими проблемами предприниматели шли к Елене Артюх в прошлом году и как на работу бизнеса повлияли санкции — самое интересное из доклада бизнес-омбудсмена в конспекте DK.RU.

Для свердловского бизнеса 2022 год стал проверкой на жизнестойкость, гибкость, креативность, а порой — на великодушие и милосердие. Об этом пишет в ежегодном докладе о своей деятельности региональный уполномоченный по правам предпринимателей Елена Артюх. Но главные вызовы, по ее словам, все-таки были обусловлены санкциями и не вполне компенсированными последствиями ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.

Всего в 2022 г. институт уполномоченного оказал адресную правовую помощь по 1 929 обращениям предпринимателей. Обращения по теме санкций заняли пятое место от общего числа — на них пришлось 7,7% поступивших жалоб. По словам Елены Артюх, для нормализации этой ситуации было необходимо вмешательство федерального центра, и частично проблемы удалось решить благодаря взаимодействию регионального бизнес-омбудсмена с федеральным уполномоченным и органами власти разного уровня.

DK.RU ознакомился с докладом и выяснил, с какими сложностями столкнулся бизнес и какие проблемы удалось решить.

Риск роста ставок по действующим кредитам

В большинстве заключенных с предпринимателями кредитных договоров предусмотрена возможность одностороннего повышения банками кредитных ставок в случае роста ключевой. Поэтому после того, как в конце февраля 2022 г. Банк России повысил ключевую ставку до 20%, у многих возникли опасения за свой бизнес.

Чтобы урегулировать ситуацию, ЦБ рекомендовал банкам идти навстречу заемщикам — предоставлять возможность реструктуризации займов и не начислять неустойки. А для системообразующих предприятий предусмотрели возможность «плавающих» ставок и установление переходного периода в случае их повышения для заемщиков.

Исходя из имеющейся у нас информации, по кредитным договорам, заключенным с крупнейшими банками, повышение ставок по кредитам, выданным субъектам предпринимательской деятельности, весной 2022 года не произошло, — отмечает Елена Артюх.

В свою очередь, субъекты МСП получили право оформить отсрочку в отношении платежей по кредитам, заключенным до 1 марта. По данным Уральского ГУ Банка России, в Свердловской области «кредитные каникулы» по программе ФОТ 3.0 были предоставлены более чем по 1 тыс. кредитов для бизнеса.

Невозможность исполнения госконтрактов

Предприниматели, которые оказывают услуги общественного питания и поставляют продукты в учреждения здравоохранения и образования, оказались в непростой ситуации. Из-за роста закупочных цен на 20-30% они не могли исполнить контракты на прежних условиях. Несмотря на то, что федеральным законом №46-ФЗ предусмотрена возможность по соглашению сторон менять условия контрактов, заключенных до 1 января 2023 г., часть предпринимателей в своих обращениях писали о полученных отказах. Основная причина — недостаточность бюджетного финансирования.

Проблема обсуждалась на дискуссионных площадках с представителями региональной власти. В итоге Минздрав и Минобразования области провели вместе со своими подведомственными учреждениями дополнительный мониторинг. Так контракты по организации школьного питания были дофинансированы за счет возникшей за период пандемии экономии, для учреждений здравоохранения было оптимизировано меню.

Введение обязательной маркировки

С 1 июня прошлого года в России должно было вступить в силу требование о маркировке молочной продукции со сроком хранения более 40 дней, с 1 сентября — требование о маркировке бутилированной воды. Но предпринимателям было сложно выполнить эти условия из-за роста цен на расходные материалы: кассовые чековые ленты, фискальные накопители, офисную бумагу, краску и бумагу для маркировки. На оборудование для создания одного рабочего места для маркировки нужно было потратить около 250 тыс. руб.

Проблема обсуждалась бизнес-омбудсменами на совещании под председательством полпреда Президента РФ в УрФО. В итоге в конце марта прошлого года сроки старта маркировки были перенесены на осень 2022 — весну 2023 г.

Сложности при получении разрешений на вывоз товаров в ЕАЭС

До марта 2022 г., чтобы вывезти товары в страны Евразийского экономического союза, не нужно было оформлять ни разрешение на вывоз, ни дополнительные документы. С марта порядок поменялся — постановлением Правительства РФ №312 был определен перечень товаров, в отношении которых до конца 2022 г. действовал разрешительный порядок вывоза в ЕАЭС.

В докладе бизнес-омбудсмен перечисляет сложности, с которыми столкнулись предприниматели:

фактический срок рассмотрения заявок на выдачу разрешений занимал в два раза больше времени — не менее 10 рабочих дней, поскольку Минпромторг РФ не укладывался в нормативные сроки из-за большого числа заявок;

для того чтобы оформить специальные документы о происхождении товара, нужно было собрать большой пакет документов, а это — временные и финансовые затраты;

предприниматели, которые занимаются ремонтом товаров, не могли оформить документы о происхождении товара, поскольку чаще всего те были произведены другими предприятиями.

Минпромнауки и бизнес-объединения области подтвердили актуальность проблемы. После обсуждения затруднений на заседании рабочей группы по развитию МСП предложения о возможных вариантах решения проблемы были переданы профильному замгубернатора Дмитрию Ионину. Предлагалось вывести из-под действия постановления №312 товары, которые были ввезены в РФ для проведения ремонта, и частично передать полномочия по оформлению разрешений министерствам промышленности в регионах.

В итоге в связи с поступающими от экспортеров обращениями Правительство РФ в мае вывело 1 400 видов товаров из-под действия постановления №312 и максимально цифровизировало процедуру выдачи разрешений.

Отсутствие адресных мер поддержки для пострадавших отраслей

Кинопрокат стал одной из таких отраслей.

На конец 2021 г. более чем 70% выручки кинотеатрам приносили голливудские фильмы. В связи с отказом зарубежных кинокомпаний от демонстрации своих фильмов в России в прошлом году выручка отрасли, по данным Ассоциации владельцев кинотеатров, упала на 44%. В Свердловской области за прошлый год закрылось 4 из 77 кинотеатров, еще 4 уменьшили количество залов, некоторые существенно сократили время работы.

Чтобы поддержать отрасль, в регионе для кинотеатров ввели отсрочки по уплате налога на имущество организаций. Но мера оказалась невостребованной — так как большинство из них арендуют помещения, а вопрос по арендным платежам не был решен.

С июля прошлого года Федеральное собрание обсуждает возможность изменения законодательства, чтобы российские кинотеатры могли показывать зарубежные фильмы без разрешения правообладателя. Но закон до сих пор не принят. В то же время на основе предоставленной федеральным Фондом Кино информации территориальные управления Минкульта РФ проводят расследования и привлекают кинотеатры к административной ответственности. Правда, учитывая, что большая часть кинотеатров — субъекты МСП, за первое выявленное правонарушение они получают предупреждение. Но в случае повторного нарушения размер штрафа составляет от 100 тыс. руб.

Проблема обсуждалась на дискуссионных площадках региона. Мы предложили Минкульту области направить в федеральное правительство предложение — отменить в 2023-2024 гг. штрафы за показ фильма без прокатного удостоверения, если правообладатели отказались от его демонстрации в связи с введением санкций. Работа в этом направлении продолжается.

Международные автомобильные перевозки — еще одна отрасль, требующая поддержки.

Из-за санкций и продолживших действие ограничительных мер по коронавирусу в Китае объем перевозок российских внешнеторговых грузов автомобильным транспортом снизился более чем на 50%. Автотранспортным предприятиям пришлось вывести в простой 30-40% автомобилей, которые участвуют в международных грузоперевозках.

Как подчеркнула Елена Артюх, благодаря участию уполномоченного, филиала Ассоциации международных автомобильных перевозчиков в УрФО и бизнес-объединений, удалось сохранить до 2025 г. 50% скидку по транспортному налогу для таких перевозчиков и смягчить критерии для ее применения.

Последствия частичной мобилизации

Всего, по словам бизнес-омбудсмена, в ее аппарат поступило 16 письменных обращений предпринимателей, еще несколько десятков вопросов поступило через сеть общественных помощников.

Большинство из них (66%) касались разъяснений законодательства: кто именно подлежит частичной мобилизации, как нужно действовать работодателю в тех или иных ситуациях, что делать предпринимателю, который получил повестку. Еще 20% обращений были связаны с бронированием сотрудников.

Для предпринимателей были организован вебинар, горячая линия, устные консультации. Благодаря взаимодействию с органами власти и военной прокуратурой, которым передавались жалобы бизнеса, удалось защитить от неправомерной мобилизации директора и единственного учредителя компании.

О самочувствии бизнеса в конце 2022 г.

В ноябре аппарат федерального бизнес-омбудсмена провел очередной «Мониторинг текущего состояния бизнеса». В числе 5,7 тыс. предпринимателей со всей России в нем приняли участие 190 свердловских предпринимателей. Большинство из них — представители сектора торговли, а также компании из сфер бытовых услуг, общепита и строительства, руководители обрабатывающих производств, компаний-грузоперевозчиков, образовательных и медицинских учреждений.

83,7% участников опроса из Свердловской области рассказали о сложностях в работе своих предприятий: снижение выручки, серьезный спад, стагнация и даже кризис.

В топ-3 наиболее актуальных проблем — спад внутреннего спроса, дефицит кадров и дефицит оборотных средств.

Только 14,2% участвующих в опросе компаний серьезно затронули санкции и адаптироваться к новым вызовам им не удалось. Большинство респондентов заявили, что процесс перестройки у них прошел успешно либо продолжается в настоящее время.

Почти 33% компаний нашли замену иностранным комплектующим в другом месте, 27% респондентов не сумели найти альтернативу используемым продуктам или сервисам.

Почти 59% респондентов считают, что в России не улучшились условия для ускоренного развития импортозамещающих производств.

Почти 68% компаний мобилизация не затронула. В остальных были призваны от 5 до 30% сотрудников.

В топ-3 наиболее эффективных сегодня мер поддержки респонденты включили мораторий на проверки, приостановку новых требований по маркировке товаров, снижение налоговых ставок.

Среди наиболее ожидаемых мер поддержки со стороны федерального правительства — списание части налогов, снижение страховых взносов и более дешевые и доступные оборотные кредиты.

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