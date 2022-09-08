«Налоговая может направить компании 54 запроса, а сама за свои нарушения не отвечает»

Тема налогов традиционно самая больная для бизнеса. Но в условиях санкций и новых принятых законов обострились и другие проблемы. Елена Артюх — о том, что сегодня беспокоит предпринимателей.

Более 60% свердловских бизнесменов, обратившихся в 2022 г. к бизнес-омбудсмену, недовольны работой федеральных органов власти. Еще 30% жалоб связано с деятельностью региональных и местных властей. Об этом Елена Артюх рассказала на прошедшем в начале сентября Совете по развитию малого и среднего предпринимательства в Свердловской области. Выступление получилось очень информативным и весьма показательным. Главное из него — на DK.RU.

Елена Артюх, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области:

— Я бы выделила два направления, по которым увеличивается количество обоснованных жалоб: первая связана с проблемами из земельных, имущественных, арендных отношений (14,7 %), вторая — с налоговым контролем (9,8 %). Большинство заявителей — это реальные инвесторы, налогоплательщики и работодатели, которые пережили ковидные ограничения, а сейчас принимают меры к адаптации в текущих санкционных условиях. Им сложно принять некоторые процессы — например, взыскание с арендатора максимального размера неустойки за незначительную просрочку платежа, «усеченный» мораторий на проверки, в который не попадают налоговые. И заметьте, жалоб на все иные контрольно-надзорные органы в сумме меньше, чем на налоговые.

Вопросы о затруднениях и рисках бизнеса в условиях санкций на втором месте в ТОПе обращений (12,3 %). Их разрешение, как правило, требует корректировки федерального законодательства. По ним мы взаимодействуем с федеральным бизнес-омбудсменом.

Самая чувствительная для бизнеса тема — налогообложение, налоговый контроль и администрирование.

Предприниматели отмечают необходимость актуализации условий для применения специальных режимов:

до 350 млн руб. верхнего порога выручки по доходам для целей применения упрощенной системы налогообложения,

до 30 человек занятых и до 120 млн руб. выручки для патента.

Здесь по-прежнему просьба к Правительству Свердловской области поддержать соответствующую законодательную инициативу Владимирской области по УСН. В случае принятия такой поправки в налоговый кодекс региональные бюджеты только выиграют, поскольку добавится число плательщиков УСН, не перешедших на общую систему, по которой НДС весь идет в федеральный бюджет, а налог на прибыль — в большей части.

Еще предприниматели ожидают законодательного закрепления поручения Президента о возможном снижении ставки до 15% по страховым взносам «с первого рубля», а не только с превышения МРОТ.

Перечисленные вопросы рассмотрены рабочей группой и оперативным штабом, в поддержку этих предложений была направлена позиция от региона.

Следующая, ставшая системной, — это проблема нарушения налоговыми органами установленных сроков проведения проверок и оформления их результатов, а также запрос документов в необоснованном количестве и не относящихся к предмету проверки.

Судя по обращениям, чаще всего это происходит при проведении камеральных проверок квартальных деклараций по НДС и по мероприятиям налогового контроля вне рамок проверок.

Недавно на совместном приеме Уполномоченного с заместителем руководителя Управления ФНС по Свердловской области директор ООО рассказывал, что получил в один день 54 запроса «вне рамок проверки» о предоставлении копий документов в общей сложности около 10 тыс. листов; в налоговой инспекции не смогли прояснить ситуацию и предприятие вынуждено было подать 54 жалобы в Управление — обжалуя каждый запрос. Только после этого с налогоплательщиком связались, объяснились, отменили ряд требований.

Как ни странно, нарушение сроков проведения налоговой проверки, многократное продление сроков принятия итогового решения по результатам проверки закон не относит к существенным нарушениям.

А значит, они не являются безусловным основанием для отмены решения о привлечении налогоплательщика к ответственности за совершение налогового правонарушения. При этом налогоплательщик длительное время находится в состоянии неопределенности. Иногда с принятыми обеспечительными мерами в виде запрета распоряжаться счетами или имуществом.

Можно привести пример. Одна компания подала на возмещение из бюджета НДС за 3 квартал 2020 г., а получила их только через 1 год 7 мес. от нормативного срока — в июне 2022 г. И это — в непростой для инвестора финансовой ситуации. Часть этого времени предприятие вынуждено было кредитоваться по максимальной ставке.

А негативные последствия для налоговых органов за нарушение сроков отсутствуют. Было бы правильным закрепить соответствующую ответственность.

Есть еще ряд сложностей из налоговой сферы. Так, индивидуальные предприниматели, торгующие маркированными обувью, изделиями из меха и лекарствами, с 2021 г. не могут применять патент. При торговле другими маркируемыми товарами (а их уже более 20), применять патентную систему можно.

Патент — наиболее удобный режим налогообложения для ИП. И совершенно необъяснима такая избирательность, создающая микробизнесу дополнительные риски, издержки при организации учета и отчетности, неравные конкурентные условия в розничной торговле через универсальные магазины в населенных пунктах с небольшой численностью.

Не могу не сказать о затруднениях микропредприятий из-за необходимости применять контрольно-кассовую технику, если реализуешь маркируемые товары.

Сейчас от применения касс освобождены:

розничная продажа печатной продукции и сопутствующих товаров в киосках, если доля продажи газет и журналов составляет не менее 50%;

торговля на розничных рынках, ярмарках, в выставочных комплексах;

разносная торговля с рук, из ручных тележек, корзин, в том числе в пассажирских вагонах поездов и на борту воздушных судов.

При включении в оборот хотя бы одного вида маркируемых товаров приходится применять кассы.

У меня есть обращение от предпринимателя — инвалида-колясочника, который занимается розничной продажей мороженого с тележек. По его данным, оборудование одной тележки кассой, совместимой со сканерами для считывания маркировки, будет стоить более 39 тыс. руб., у ИП семь таких тележек. Таким образом, он вынужден будет потратить около 280 тыс. руб., что существенно для его сезонного микробизнеса. Аналогичные расходы понесут и владельцы киосков Роспечати, если реализуют в качестве сопутствующих товаров, например, маркируемую бутилированную воду.

Считаю важным сохранить возможность не применять кассы в вышеназванных нестационарных форматах, независимо от реализации маркированных товаров.

Мы обращались с этим предложением к федеральному бизнес-омбудсмену и в профильные комитеты Госдумы: все не возражают, против только Минпромторг, отвечающий за маркировку.

Следующая тема: налог на имущество организаций, исчисляемый от кадастровой стоимости — Губернатор уже дал поручение подготовить предложения в части сохранения льготных дифференцированных ставок после 2022 г.

Есть еще одно ожидаемое региональное налоговое решение — смягчение на 2022-23 гг. условий для применения льготы по транспортному налогу для международных автомобильных грузоперевозчиков. По действующим сейчас правилам только два из 560 предприятий воспользовались льготой, остальные не смогли соответствовать условиям по сохранению численности и уровню зарплаты в связи с непрогнозируемым падением объема перевозок более чем на 56%.

Консолидированное предложение Уполномоченного и «Большой четверки» Евгению Владимировичу Куйвашеву направлено. Надеемся на поддержку.

Далее — о некоторых отраслевых затруднениях бизнеса.

Вы наверняка слышали, что широкий резонанс получил законопроект о внесении изменений в закон о рекламе, могущий привести к монополизации рынка цифровой наружной рекламы.

15 июля он был принят в первом чтении без обсуждения и ОРВ. Предполагается введение особого режима распространения цифровой наружной рекламы, создание Единого оператора цифровых рекламных конструкций и объявлений. Единый Оператор наделяется исключительными полномочиями на размещение цифровой рекламы на любых носителях. Все прочие операторы смогут работать только через программное обеспечение Единого оператора.

По мнению рекламного сообщества, изменения приведут к монополизации рынка рекламы, создадут дополнительные административные барьеры и риски, могут привести к прекращению деятельности до 90% операторов, негативно отразятся на смежных отраслях. Прогнозируются ограничения полномочий региональных и местных органов власти в регулировании размещения рекламных конструкций, потери соответствующих бюджетов.

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Еще отраслевая тема — существенные риски международных автомобильных грузоперевозчиков из-за невозможности соблюдать сроки лизинговых платежей, отсутствия мер поддержки, которые позволили бы хотя бы частично их компенсировать.

Объем международных грузоперевозок с марта снизился на 56,3%, свердловские грузоперевозчики до февраля 22 г. возили грузы в 41 страну, теперь — в девять. Большинство грузовиков в лизинге, и справляться с платежами многие уже не могут.

Возможными мерами поддержки отрасли автомобильных международных грузоперевозок могут быть «каникулы» по лизинговым платежам: Министерство транспорта и дорожного хозяйства СО еще в мае обращалось в Минтранс РФ, решения нет.

Также в поддержке нуждаются кинотеатры — как дважды пострадавшая отрасль со значительным количеством занятых, крайне нуждающаяся в и в федеральном, и в региональном внимании.

А также нестационарная торговля (НТО). Сфера традиционно конфликтная, до недавнего времени по вопросам размещения НТО Уполномоченный чаще всего участвовал в судебной защите предпринимателей. Сейчас количество жалоб сократилось, но не исключаю их рост.

Дело в том, что еще в марте-апреле федеральное правительство в качестве меры поддержки разрешило продлять действующие договоры на размещение НТО до 7 лет без торгов. Регионы должны принять порядок продления и закрепить срок. На сегодня после ОРВ проект постановления правительства СО снят с рассмотрения в связи с существенными замечаниями со стороны бизнеса и администрации Екатеринбурга. То есть спустя более пяти месяцев федеральная мера поддержки малоформатного торгового предпринимательства у нас так и не реализована.

Предлагаю протокольно поддержать необходимость скорейшего принятия акта. И второе — пока акт не принят, те НТО, срок размещения которых уже истек с апреля или истечет до принятия регионального постановления, не должны быть демонтированы.

В завершение хочу отметить, что у нас по-настоящему так и не работает внесудебный порядок урегулирования споров между бизнесом и органами власти. Хотя это самый ресурсосберегающий и сохраняющий доверие сторон способ погашения конфликтов.

Обращаюсь к присутствующим на Совете коллегам из органов власти — не отказывайтесь от переговоров при малейшей возможности разрешить спор без суда, в том числе когда это предлагает Уполномоченный в ходе работы с жалобой предпринимателя.

В материале использованы слайды из презентации Елены Артюх