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В Музее истории Екатеринбурга открылась выставка кукол по картинкам из «Крокодила»

В Музее истории Екатеринбурга открылась выставка кукол по картинкам из «Крокодила»
Иллюстрация: Музей истории Екатеринбурга

Художники создали кукол по рисункам Леонида Сойфертиса, иллюстрировавшего советские журналы. Выставку можно посмотреть на площадке креативного кластера «Л52» с одноименным адресом Ленина, 52.

#НОВОСТИ

В креативном кластере «Л52» открылась выставка кукольной скульптуры по рисункам Леонида Сойфертиса, которая так и называется: «Зарисовки с Леонидом Сойфертисом». Это один из самых известных художников-графиков Советского Союза. Его иллюстрации украшали журналы «Смена», «Огонек», «Крокодил». В своих рисунках автор поэтично, тепло и узнаваемо запечатлевал повседневную жизнь советских людей, сообщают сотрудники музея в социальной сети «ВКонтакте».

В Музее истории Екатеринбурга открылась выставка кукол по картинкам из «Крокодила» 1

В Музее истории Екатеринбурга открылась выставка кукол по картинкам из «Крокодила» 2

«МИЕ уже не первый год знаком с Уральской ассоциацией художников по куклам, и каждый раз это очень приятная и красивая встреча. В этом году мастера предложили нам проект «Зарисовки с Леонидом Сойфертисом», который по цвету и настроению идеально вписался в пространство площадки «Л52». Кукольные композиции показывают простые бытовые сценки, забавные и ностальгические. Также здесь, в кластере, на экскурсии «Этажи времени» мы рассказываем истории местных жителей и их воспоминания, которые вполне перекликаются по настроению с персонажами художников», — рассказала Ольга Королёва, заведующая проектно-выставочным отделом Музея истории Екатеринбурга.

В Музее истории Екатеринбурга открылась выставка кукол по картинкам из «Крокодила» 3
В Музее истории Екатеринбурга открылась выставка кукол по картинкам из «Крокодила» 4

Выставку можно посетить до 21 мая 2023 г. После проект продолжит путешествие по другим городам России.

Напомним, что директор МИЕ Игорь Пушкарев рассказал DK.RU, за счет чего может жить современный исторический музей, что делает его местом силы для горожан и почему МИЕ сейчас находится в мэйнстриме музейного дела, а также какие фестивали и мероприятия проводятся на его восьми площадках.

Читайте также на DK.RU: Креативные кластеры: что это такое, чем они занимаются и при чем тут бизнес.

Автор: Татьяна Юстус
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