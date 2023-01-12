Креативные кластеры: что это такое, чем они занимаются и при чем тут бизнес

Представители кластеров Свердловской области рассказали, как прошел первый год их работы, как они будут развивать творческий бизнес в регионе в 2023 г. и поделились некоторыми из своих открытий.

Создание креативных кластеров в прошлом году, наверное, можно считать новой вехой в истории Свердловской области: они стали такой квинтэссенцией местной творческой индустрии, какой ранее никогда не возникало.

«Креативный кластер это, по сути, скопление мест для творчества и его презентации», — такое определение дал директор черноисточинского кластера Константин Попов.

С одной стороны, за этот год кластерам уже удалось сделать очень много, с другой — их деятельность еще не расширилась до таких масштабов, чтобы к ним пришли уже существующие известные креативные бизнесы региона. В частности, на это обращает внимание Ян Кожан, директор Агентства развития Сысерти.

Во встрече приняли участие пять организаций, которые называют себя креативными кластерами:

«Домна» — в Екатеринбурге;

— в Екатеринбурге; «Самородок» — в Нижнем Тагиле;

— в Нижнем Тагиле; «Арт-резиденция» — в поселке Черноисточинск;

— в поселке Черноисточинск; «Нити х Нити» — в Арамили;

— в Арамили; «Лето на Заводе» — в Сысерти.

2022 г. практически для всех стал годом появления на свет: много сил и средств было потрачено на поиск помещений, обустройство, ремонты.

Стоит отметить, что креативные пространства создаются в старых заброшенных зданиях, имеющих культурную историческую ценность, зачастую полуразрушенных и неотапливаемых. В каждом из них обустраиваются разные помещения для творчества — цеха, мастерские, кафе, лектории, концертные залы, магазины крафтовых товаров и многое другое.

Здесь многое зависит от того, на чем кластер будет специализироваться — не все они универсальны. Например, «Нити х Нити» в Арамили решили, что будут принимать у себя преимущественно креативные бизнесы, связанные с текстилем. Черноисточинский кластер позиционирует себя как место для событийного туризма.

Конечную цель деятельности всех креативных кластеров на встрече озвучил Дмитрий Ионин, заместитель губернатора Свердловской области:

До 2030 года мы должны увеличить количество занятых в творческой креативной индустрии до 15% от общего числа населения и поднять ее долю в ВВП с 2% до 9%.

«Домна» — креативный кластер Екатеринбурга

Валерий Пиличев, директор СОФПП:

— «Домна» находится в стенах особняка 1886 года постройки. Открытие состоялось после ремонта в июне 2022 г. Нам часто задают вопросы, что мы будем делать с этой площадкой дальше. В начале марта 2023 г. мы планируем запустить в работу левое крыло здания. Сейчас там идут работы.

Сегодня «Домна» — это несколько пространств, смыслов и площадок. Здесь есть консультационный пункт для предпринимателей, жителей области и города, где можно узнать обо всех инструментах поддержки предпринимательства Свердловской области.

Также у нас уже открылся и работает магазин товаров уральских производителей, есть электронная площадка, где любой может выставить свою продукцию, то есть свой маркетплейс, есть лекторий, переговорная, фотостудии, fashion-блок, кофе-точка и кофейня (не путать! — это разные вещи), туристско-информационный центр Екатеринбурга.

За шесть месяцев работы мы провели 120 мероприятий, приняли около 4 тыс. посетителей и поддержали 200 креативных команд, включая школьные и студенческие. В нашем магазине представлено 50 проектов уральских мастеров.

Мы хотели бы, чтобы в 2023 г. к нам пришло 15 тыс. посетителей, чтобы нам удалось провести 300 мероприятий, причем не только в «Домне», но и на других территориях.

Напомним, что в этом году в «Домне» начали проводить уроки труда для школьников: вместо молотка и лобзика — современная японская техника. Вместо типовых учебных проектов — лекции по дизайну и азы предпринимательства.

«Самородок» — креативный кластер в Нижнем Тагиле

Екатерина Третьякова, руководитель кластера:

— Наша площадка — дом 1952 года постройки, это бывший Дом пионеров имени Павлика Морозова. Здание было в плохом состоянии. Сейчас ремонт на завершающей стадии, а наполненность резидентами — 90%. У нас есть мастерские для художников и других творческих профессий, а из пространств общего пользования — шоу-рум, ресепшн, кофейня, гардероб и просторное фойе, где мы проводим событийные мероприятия.

Благодаря контракту со Свердловским областным фондом предпринимательства у нас получилось очень продуктивно поработать с малым бизнесом — мы провели образовательные семинары, акселераторы, культурно-массовые мероприятия, запустили свою студию видео- и аудио-продакшена — у нас есть своя подкастерная. Охват пользователей — порядка 16 тыс. человек за весь период работы.

Еще один кит, на котором держится наш кластер, — контракт с ЕВРАЗ. ЕВРАЗ инвестирует в нас деньги по договорам благотворительности на благоустройство и образовательные проекты. Кроме того, в 2022 г. мы выиграли грант от президентского фонда культурных инициатив — 500 тыс. руб.

У нас есть свой продукт, свои резиденты, свой шоу-рум, который мы хотим заполнить товаром и сдать до 1 января. У нас проходят частные события, которые мы организовываем благодаря тому, что есть определенное оборудование. Поэтому у нас приятная сумма доходности — 10,5% от общей суммы вложений. Период выхода на окупаемость — 5,5 лет.

Стоит отметить, что мы на постоянной основе реализуем бесплатные социальные проекты, то есть проводим мероприятия со свободным входом для горожан. Такие как выставки, театральные постановки, экофестиваль, презентации, показы фильмов.

В этом году мы вошли в Демидовский маршрут. 5 января первые федеральные туристы поедут через «Самородок». В планах на 2023 г. удержаться на этой точке, потому что мы долго к этому шли

У нас есть выставочный проект, который мы реализуем совместно с колледжем дизайна им. Строгановых — «Индустриальный сад». Также есть собственный проект — «Музыкале». Есть картирале — это когда музыканты приглашают зрителей на свои репетиционные базы.

Есть порядка 20 музыкальных коллективов, готовых принимать на своих территориях гостей. Они могут рассказать о тонкостях музыкального бизнеса. Кстати говоря, музыкальный проект очень хорошо масштабируется.

«Арт-резиденция» — креативный кластер пос. Черноисточинск

Константин Попов, директор кластера:

— Мы разместились в одном из немногих демидовских заводов, который сохранился. И, более того, он постепенно восстанавливается. Его пространство позволяет нам одновременно разместить около четырех тысяч человек. Если вы хотите организовать мероприятие, мы будем вам рады.

У нас есть концертная площадка более 2000 кв. м, лектории, коворкинги, кафе. Концертно-выставочный зал 800 кв. м. Есть зона уличного фуд-корта и ярмарка. В нашу структуру входят также арт-резиденция, выставочная галерея, ремесленные мастерские, сувенирная лавка и музей наличников.

По сути, креативный кластер — это скопление мест для творчества и его презентации. Мы понимаем, что не сможем обеспечить постоянный трафик людей, поэтому думаем, что наша площадка лучше всего подойдет для событийного туризма.

Однако нам удалось стать также платформой для старта проектов ремесленников, художников, обучения, музыкальных и театральных представлений. У нас сложилась своеобразная резидентская структура — постоянные, временные и возможные резиденты.

Например, наша гончарная мастерская постепенно выросла из мастерской на дому до резидента и теперь это наш якорный арендатор — она привлекает большое количество людей. Стоит отметить, что у нас уже есть и бренд, и стилизованность, и узнаваемость. Мы постоянно придумываем местные интересные теги. Для гончарной мастерской допустим у нас есть тег #лепиздесь.

Сейчас на наши мероприятия выходного дня приезжает не три-четыре человека, как раньше, к нам теперь туристов возят автобусами по 50 человек.

У нас есть помещение для концертно-творческих историй в ретро-стиле Зал 1800 кв. м, где есть сцена, но нет отопления. Своими силами мы его провести не сможем, нужна помощь от государства. До определенного времени газовая котельная стоила 1 млн 200 руб. Сейчас она стоит 5 млн руб. По смете выйдет порядка 7 млн.

А вообще — это очень хорошее помещение. В Москве такие пространства сдаются за бешеные деньги. Их собственники специально нанимают дизайнеров, чтобы они состарили им штукатурку. Нам для этого ничего не надо делать — все так и есть свое, натуральное.

В будущем мы хотели бы заняться дальнейшей реконструкцией здания. Мы уже разработали календарный план на 2023 г., ждем вас в гости.

В 2023 г., так же, как и в ушедшем, мы будем проводить такие мероприятия, как фестиваль «Веселые холмы», «Иван Купала», «День рождения проекта», «Куку фест» на базе детского театра «Куку». Кстати бюджет первого театрального фестиваля составил 4350 руб. на 20 участников, второго — 25 тыс. руб., и его посетило порядка 300 человек.

Также мы планируем в 2023 г. провести «Демидов фест» — это тусовка в стиле стимпанк. В 2022 г. году решили учредить в рамках данного фестиваля Лигу уральских изобретателей и пригласили реальных изобретателей. Получилось интересно. В 2023 г. году в рамках Демидовского фестиваля планируем запустить фестиваль кузнецкого дела.

Креативный кластер «НИТИ х НИТИ» арамильской суконной фабрики

Наталья Иртуганова, руководитель проекта:

— Мы стартовали в 2022 г. Путь к проекту был очень долгим. Инициатива шла от общественности и от музейного сообщества. Начали с того, что пришлось вычистить большой слой голубиного помета. В марте мы подали заявку на благотворительный грант фонда Владимира Потанина и в июне стали победителями.

Наш проект разделен на три этапа, два уже реализованы — мы провели исследования по истории индустриальной промышленности и выпустили книгу, которая называется «Очерки арамильской суконной фабрики», и открыли арт-пространство. Сейчас мы его называем арт-цех, это временное пространство для выставок, мероприятий и мастер-классов.

Мы сделали для себя вывод, что это площадка, на которую нельзя привлекать всех подряд, нужно искать идентичность, и мы решили, что работаем только с тканью, только с текстилем и всем, что с этим связано.

2-3 июля 2022 г. мы провели большой текстильный фестиваль «Солнце в нитях». За год организовали 23 крупных мероприятия, не считая экскурсий выходного дня и мастер-классов. У нас сложилась научная коллаборация — Татьяна Быстрова, профессор УрФУ, Ульяна Ефремова— ЕАСИ, Владимир Никитюк, Дмитрий Москвин — исторические исследования, Лидия Кузнецова, Елизавета Манерова — УрГАХУ.

В 2023 г., 18 мая, у нас должно состояться открытие музейной экспозиции. Мы идем к созданию креативного кластера «Модная фабрика. PRO-текстиль». Автором данного проекта является Светлана Мизенова. Это должно быть место притяжения для уральских модельеров, художников, дизайнеров, ремесленников, всех, кто работает с текстилем.

«Лето на Заводе», Сысерть

Ян Кожан, директор «Агентства по развитию Сысерти»:

— Для большинства креативных кластеров существует риск утери объекта, на котором они размещаются. К сожалению, большая креативная экономика живет в другом измерении, нежели мы. Екатеринбургский бренд одежды 12 STOREEZ, который стал топовым в России, не рассматривает арамильскую фабрику в качестве помещения, но сидит в Москве в подобном здании.

Та реальность, которую мы сейчас рассматриваем, заключается в том, что у нас нет проектов с известными креативными ребятами Урала, которых очень-очень много. Недавно открылся проект, где по большому счету собрали 2000 очень креативных людей, это первый подобный объект за пределами МКАДа — IT-офис Сбербанка, но мы к нему тоже отношения не имеем.

Мы говорим о краудфандинге, когда разговор заходит о таких нуждах, как крыша или отопление, которые мы не в силах самостоятельно себе обеспечить. Но дело в том, что собрать деньги на краудфандинге непросто, для этого надо иметь соответствующие высокие компетенции. Краудфандинг — это наука. Чтобы все работало системно, чтобы деньги привлекались в социально значимые объекты, этому надо учиться.

Наша деятельность показала, что мероприятия можно делать очень ярко и дешево, иногда даже стен не надо, и это хороший способ привлечения внимания. Мы в своей команде на следующий год загадали слово «систематизация», потому что мы понимаем, что успехи будут не вечно. На тот случай, если кто-то суперкреативный и умный куда-то уедет или уйдет в декрет, система должна продолжать работать непрерывно. Я к тому, что креативность — это не дар божий, а навык, который надо развивать. И я считаю, что это в наших с вами силах.

Фотографии с мероприятия предоставил СОФПП, фотографии кластеров взяты с их страниц в социальной сети ВКонтакте

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