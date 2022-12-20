Кластер «Домна» ждет расширение: вторую очередь откроют в 2023 г.

Как рассказал директор СОФПП Валерий Пиличев, в левом крыле здания появятся залы, где можно проводить мероприятия на 300-400 гостей. В 2023г. в «Домне» планируют реализовать 50 креативных проектов.

В следующем году завершится ремонт левого крыла здания на Вайнера, 16, где располагается креативный кластер «Домна». Как рассказал директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев, на площадке в 1,5 тыс. кв. м. обустроят пространства-трансформеры для проведения конференций, мастер-классов, выставок, где одновременно сможет присутствовать до 400 гостей. В этой связи возможности кластера серьезно расширятся.

Так в следующем году «Домна» в качестве центра креативных индустрий примет около 50 крупных мероприятий и проектов. Несколько таких инициатив сегодня обсудили на креатив-сессии, в которой приняли участие около 80 чел. — это представители администрации Екатеринбурга, музыкальных сообществ, сферы моды, медиа, визуальных искусств, IT.

Креативная экономика достаточно активно развивается и приносит доходы Екатеринбургу. Среди представителей этой индустрии — IT, художники, музыканты, дизайнеры и многие другие. Наша задача — объединить на площадке кластера креативщиков региона и Екатеринбурга, — отметил Валерий Пиличев. — Сегодня мы впервые проводим встречу креативного сообщества города. А вообще планируем организовать целый цикл таких мероприятий. Будем встречаться и знакомиться с креативщиками Екатеринбургской агломерации, проводить совместные мероприятия.

Первым крупным креативным мероприятием 2023 г. в «Домне» станет показ местных дизайнеров. Затем масштабные события будут проходить 1-2 раза в месяц.

Предполагается, что в августе кластер может стать одной из площадок Екатеринбургского международного книжного фестиваля «Красная строка», организацией которого сейчас занимается команда Евгения Горенбурга. В нем могут принять участие около 50 тыс. посетителей, более 70 экспертов и известных авторов и более 100 издательств.

В этом году свои образовательные программы для волонтеров, журналистов и жителей города на площадке «Домны» проводила команда фестиваля уличного искусства Stenograffia. Как рассказала руководитель фестиваля Анна Клец, в следующем году они также планируют здесь паблик-токи.

Директор института радиоэлектроники и информационных технологий УрФУ Илья Обабков предложил в рамках проектного практикума провести в 2023 г. защиту проектов-студентов третьего курса, которые будут связаны с креативными индустриями или социальной тематикой. Также возможность провести свои мероприятия в «Домне» рассматривают издания «Коммерсант Урал» и РБК-Екатеринбург.

Напомним, кластер «Домна» — проект Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства. Он был открыт в мае этого года. Кластер создали в результате подписания трехстороннего соглашения — между главами области, города и Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства. Развитием проекта с самого начала занимается СОФПП.

За первые 6 месяцев работы в кластере прошло 120 мероприятий, его посетило 4 тыс. чел. В планах на следующий год — увеличить посещаемость домны до 15 тыс. чел. и провести 300-400 новых мероприятий. Также DK.RU сообщал, что креативный кластер «Домна» победил в номинации «Лучшее креативное пространство Екатеринбурга 2022» премии «Shopping года» от журнала «Я покупаю».

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