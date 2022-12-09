«Почему люди уезжают из индустриальных городов? — Там почти нет альтернативной занятости»

Ученые Урала и Сибири разработают рекомендации для городов, которые намерены развивать креативные кластеры. Шансы на успех выше, если в проекте заинтересовано градообразующее предприятие.

Ученые Уральского федерального и Томского политехнического университетов выяснили, в каких промышленных городах и по каким сценариям успешно развивается креативная индустрия — особый сектор экономики, который основан на продаже товаров и услуг, созданных в результате интеллектуальной деятельности. По оценкам Всемирной организации интеллектуальной собственности, масштабы этого сектора составляют 5,1% мирового ВВП и 5,3% общей занятости. В соответствии с методикой ЮНЕСКО, доля креативных индустрий в мировом ВВП в 2015 г. составляла порядка 3%.

В этом году команды университетов приступили к проекту«Креативная реиндустриализация городов «второго эшелона» в условиях цифровой трансформации». Полигонами исследования стали города Свердловской и Кемеровской областей. Позже в их число включат другие регионы Урала и Сибири, которые отличаются высокими показателями распространения индустриальных городов.

В результате исследования ученые создадут электронную карту, отражающую потенциал креативной реиндустриализации промышленных городов, которая поможет выявить новые точки роста. Ожидается, что прототип этой карты появится в конце 2023 г.

Руководителем проекта стала директор Школы экономики и менеджмента, заведующая кафедрой теории, методологии и правового обеспечения государственного и муниципального управления Института экономики и управления УрФУ Ирина Тургель. В ядро исследовательского коллектива также вошли профессор кафедры истории России УрФУ Костантин Бугров и доцент Школы инженерного предпринимательства Томского политехнического университета Ирина Антонова.

В интервью DK.RU Ирина Тургель объяснила, зачем индустриальные города Среднего Урала занимаются развитием креативной экономики и чем отличаются кейсы городов.

Расскажите, как возникла идея этого проекта?

— Исследование проблематики малых и средних городов, моногородов, индустриальных городов всегда привлекало ядро нашего коллектива — ученых из Уральского федерального и Томского политехнического университетов. Мы искали новый поворот для исследовательской работы и обратили внимание на креативные индустрии. Считается, что сегодня это один из самых быстрорастущих секторов мировой экономики.

Идея развития креативных индустрий популярна применительно к крупнейшим городам: выходят разнообразные рейтинги глобальных городов, проводятся попытки оценить масштабы креативной экономики в мире. Мы решили попробовать применить эти идеи по отношению к малым и средним городам, которые зачастую испытывают проблемы, связанные с качеством городского развития, занятостью населения.

Опыт каких городов Свердловской области вы исследовали? И можно ли выделить среди них передовиков в развитии креативной индустрии?

— В Свердловской области наибольшее внимание мы уделили Полевскому, Сысерти, Первоуральску, Нижнему Тагилу и Каменску-Уральскому. Они используют разные модели развития и интеграции креативной экономики в экономику промышленного города. Поэтому здесь, на мой взгляд, нельзя назвать лидеров и отстающих.

А можете объяснить на конкретных примерах, чем отличаются эти кейсы?

— Давайте возьмем Полевской и Сысерть, где различия видны наиболее ярко.

Модель Полевского, где реализуется один из наиболее известных сегодня проектов «Северская домна», в первую очередь ориентирована на потребителей внутри своего муниципалитета. Здесь, с одной стороны, движущей силой является градообразующее предприятие — Северский трубный завод. Руководство предприятия заинтересовано в том, чтобы квалифицированные кадры оставались в родном городе, а у членов их семей были возможности для альтернативной занятости.

С другой стороны, в Полевском активно работают общественники и НКО, которые занимаются реализацией креативных проектов на территории всего муниципалитета. Один из таких проектов — «Мраморная миля».

Музейный комплекс «Северская домна» находится на территории Северского трубного завода. Фото: stz.tmk-group.ru

И пример второй модели — Сысерть с замечательным креативным кластером «Лето на Заводе». На сегодня это один из наиболее успешных проектов креативных кластеров в нашей стране. Модель в большей степени ориентирована на внешнюю среду, привлечение гостей, в первую очередь из ближайшего города-миллионника Екатеринбурга.

Пока мы придерживаемся исследовательской гипотезы, что существует две основные модели развития креативных кластеров в городах, — первая ориентирована на внутренние ресурсы, вторая — на внешние. Возможно, в ходе аналитической работы у нас появится какое-то новое видение.

Понятно, что гости Сысерти приносят доходы заведениям общепита, организациям, работающим в сфере туризма. А можно ли говорить про экономическую выгоду Полевского?

— Если реализация проектов креативной индустрии помогает закрепить в Полевском кадры и способствует привлечению эффективных квалифицированных специалистов, то это прямой долгосрочный экономический эффект. Он тоже выражается в деньгах. В противном случае градообразующее предприятие должно было тратить ресурсы на внешний найм, на программы адаптации людей, которых привлекает на внешнем рынке.

К сожалению, термин «экономические затраты» мы понимаем очень односторонне. А они могут быть прямыми и косвенными, краткосрочными и долгосрочными. И если мы более глубоко и содержательно подойдем к трактовке этого термина, то увидим, что с точки зрения долгосрочных эффектов модель Полевского обладает более высокой экономической привлекательностью.

У модели Сысерти свои риски: может появиться похожий объект, который переманит значительный поток гостей. Например, сейчас креативный кластер пытаются создать на базе здания суконной фабрики в Арамили. Кто знает, может быть, жителям Екатеринбурга там понравится больше и добираться туда будет удобнее. Также возникает вопрос, насколько вовлечены в реализацию проекта креативного кластера именно жители Сысерти.

Фестиваль «Лето на Заводе» проходит на площадке старого завода Турчаниновых-Соломирских. Фото: летоназаводе.рф

Корректно ли говорить, что в таких городах стараются развивать креативные кластеры, чтобы улучить условия жизни и сохранить молодежь?

— Это одна из причин. Вторая причина — развитие креативных кластеров помогает создать более диверсифицированную структуру занятости населения.

Допустим, глава семьи работает на градообразующем предприятии, а его супруга и дети не хотят работать в промышленной сфере. Зачастую люди уезжают из малых промышленных городов не из-за низкого уровня дохода. Если градообразующее предприятие успешно работает, то оно, как правило, обеспечивает неплохой уровень доходов, особенно высококвалифицированным работникам. Одна из важнейших причин переездов — ограниченные возможности для самореализации, альтернативной занятости.

Но градообразующие предприятия не стоит рассматривать как антагонистов креативной индустрии. Тем более что креативные кластеры вряд ли смогут стать полноценной альтернативой градообразующим предприятиям.

Поэтому наилучший сценарий — в кооперации «тяжеловесов» и «креативщиков». Достаточно примеров, когда успешные градообразующие предприятия выступают инициаторами и двигателями развития городской креативной экономики. Как я уже сказала, так происходит в Полевском, аналогичные примеры в Свердловской области — Верхняя Пышма и Первоуральск. Хотя, конечно, есть особенность: градообразующие предприятия вкладываются именно в те проекты, которые содержательно связаны с их деятельностью.

Так что мы ни в коем случае не говорим о том, что малые и средние города должны отказываться от своей индустриальной специализации. В рамках своего проекта мы пытаемся показать, что для жителей можно создать более широкий диапазон возможностей.

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