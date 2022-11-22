Виктор Кокшаров: «Готовим «инженерный спецназ» совместно с предприятиями»

Ректор главного вуза Урала рассказал о масштабном сотрудничестве с бизнесом, о том, как университет будет готовить предпринимателей практиков и почему не стоит отказываться от Болонской системы.

В 2022 г. УрФУ стал лидером в России по приему абитуриентов на бюджетные места. В вузе каждый год открываются новые направления обучения, университет ищет различные пути сотрудничества с бизнесом. Через уникальный сервис «Личный кабинет партнера» любая компания может подать заявку и пригласить студентов на практику, предложить тему проектной работы или заказать научное исследование.

На данный момент УрФУ также является участником программы «Приоритет-2030», так что в ближайшие годы главные векторы развития вуза — исследовательские проекты и проектные разработки совместно с ведущими предприятиями Большого Урала.

В интервью DK.RU ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров рассказал о подготовке «инженерного спецназа», о том, стоит ли отказываться от Болонской системы, бойкотируют ли российских ученых в мире, чем университет может быть полезен бизнесу, как вуз будет готовить выпускников-предпринимателей, а также о новом кампусе за 20 млрд руб.

Модернизация высшего образования

Весной 2022 г. руководство УрФУ предполагало, что по итогам приемной кампании университет станет лидером по количеству бюджетных мест среди вузов России. Так и получилось.

Какими были итоги приемной кампании в УрФУ в 2022 г.?

— Все цели достигнуты. В этом году число бюджетных мест фактически выросло на 25%. Мы приняли 9 167 человек — по этому показателю наш университет является лидером по стране. К слову, в прошлом году мы приняли на бюджетные места 7,6 тыс. человек.

В 2022 г. к нам проявили большой интерес и те абитуриенты, которые не смогли поступить на бюджетные места, все-таки по различным направлениям количество бюджетных мест ограничено. Число контрактников возросло до 6087 человек, прирост значительный.

В целом за пять лет число первокурсников выросло в 1,5 раза. Если в 2017 г. мы набрали 10 502 человека, то в 2022 г. приняли уже 15 254 человек. А год к году мы выросли на 18%. Цифры говорят о том, что приемная кампания прошла успешно. И да, действительно, Уральский федеральный стал лидером среди всех вузов России по приему абитуриентов на бюджетные места. Направления подготовки нашего вуза пользуются большой популярностью, поэтому студентов с каждым годом становится больше.

Какова география абитуриентов?

— К нам поступают не только ребята из Свердловской области и регионов Большого Урала, география очень широкая: от Калининграда до Владивостока. Более того, к нам охотно поступают иностранные студенты.

Если в прошлом году мы зачислили 1 655 иностранных студентов, то в приемную кампанию 2022 г. к нам поступили 1 719 человек, прирост 11%. Речь идет и о студентах из ближнего зарубежья, и из стран дальнего зарубежья.

Лидерами среди стран ближнего зарубежья выступает Казахстан, более 1 тыс. студентов из этой страны обучается в УрФУ. Довольно много студентов из Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана, есть ребята из Украины.

Что касается стран дальнего зарубежья, то лидером является Китай, много студентов из стран Африки, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии. Несмотря на любые геополитические события, интерес к российскому образованию у иностранных абитуриентов высокий.

данные: УрФУ

Если говорить о направлениях подготовки, какие из них пользуются популярностью? Где был самый высокий конкурс?

—Самый высокий конкурс традиционно на протяжении нескольких лет — ИТ-направления, а также гуманитарные направления, такие как «Международные отношения», «Регионоведение», «Журналистика», «Психология», «Лингвистика и филология». Большой популярностью пользуются экономические направления: «Мировая экономика», «Таможенное дело», «Финансы». Кроме того, высокий конкурс на направление «Строительство», особенно «Строительство уникальных зданий и сооружений».

Хотелось бы отметить высокий интерес абитуриентов к тем направлениям, которые мы ввели сравнительно недавно. Например, «Медицинская биофизика», «Медицинская биохимия» и «Медицинская кибернетика». Добавлю, что мы готовим не врачей клинической практики, а врачей фундаментальной медицины: они занимаются исследованиями, анализом и обработкой массива данных. Спрос на таких специалистов высокий, мы развиваем это направление.

Какие еще новые образовательные программы появились в вузе?

— Мы открыли подготовку по фармацевтике. Также развиваем направления, связанные с цифровой гуманитаристикой. Большой популярностью пользуются направления «Телевидение и новые медиа», «Медиакоммуникации и мультимедийные технологии».

Ряд новых программ появились в ИТ — это все, что связано с искусственным интеллектом: «Искусственный интеллект в электроэнергетике», «Интеллектуальные городские энергетические системы», «Практический искусственный интеллект» и «Инженерия искусственного интеллекта». Мы выиграли большой грант Министерства науки и высшего образования на развитие этих программ обучения, и теперь по ним обучаются студенты других вузов, например, в Тюменском государственном университете, в Алтайском государственном университете и других.

Также среди новых направлений обучения можно отметить «Юриспруденцию». Наши студенты изучают все, что связано с обеспечением государственной безопасности. При этом мы не вторгаемся на площадку Юридического университета, а развиваем новые направления обучения.

В 2023 г. планируется запуск магистратуры по юриспруденции, программа называется «Правовое обеспечение экономической деятельности в цифровой среде».

Легко ли находить и привлекать педагогические кадры на новые направления обучения?

— Мы с удовольствием привлекаем сотрудников-практиков, у нас есть все необходимые механизмы. Привлекаем преподавателей из других регионов, у нас хорошие условия труда, предоставляем служебное жилье. Делаем ставку на молодых ребят, особенно в направлениях, связанных с цифровизацией.

Молодежь, между прочим, охотно идет преподавать. Все-таки примерно после 30 лет некоторые специалисты на предприятиях хотят не только достигать совершенства в определенной профессии, но и делиться накопленными знаниями со студентами. Это очень ценно, у нас в Передовой инженерной школе много таких сотрудников.

В последнее время усилилась критика Болонской системы, говорят о том, что российским вузам следует выйти из этого образовательного процесса. Как вы относитесь к таким предложениям?

— Болонская система у нас и ранее трактовалась скорее как набор неких универсальных форм обучения: бакалавриат, магистратура и так далее. Но при этом содержание образовательных программ всегда определяли сами государства и вузы, никаким жестким европейским стандартам в этом вопросе никто не следовал.

Сейчас говорят о том, что есть направления, где необходимо увеличить количество программ специалитета и обучать студентов 5-6 лет. Это программы, которые готовят специалистов для обеспечения деятельности критической инфраструктуры страны, важнейших производств страны, государственной безопасности. Все-таки четырёх лет для освоения некоторых специальностей мало.

Решать вопрос о формате обучения лучше всего с работодателями. Кому-то достаточно и четырёх лет обучения.

Кстати, специалитет обучения по направлению «Юриспруденция» еще с советских лет был не пять лет, а только четыре года. Наверное, этого достаточно и сегодня. По ИТ-направлениям тоже не всегда имеет смысл проходить долгое обучение, все зависит от позиции, которую хочет занять соискатель. Младшим сотрудникам достаточно бакалавриата, а если человек претендует на более серьезную роль, то можно пройти обучение в магистратуре или даже в аспирантуре, где можно получить более фундаментальные знания.

В любом случае все изменения в подготовке специалистов нужно обсуждать с работодателями. Я не вижу поводов для революции в российской системе высшего образования. Речь идет о модернизации системы высшего образования в соответствии с вызовами времени.

Мы должны базироваться на славных традициях советского образования, но не должны игнорировать новые веяния относительно форм обучения. Цифровые технологии меняют образовательный процесс.

То есть речи об отмене бакалавриата и магистратуры не идет?

— Бакалавриат и магистратуру совсем отменять не стоит. Это удобные ступени. Для иностранных студентов это понятные формы образования, и именно эти степени приняты в странах, куда они возвращаются.

Еще раз хочется подчеркнуть, что в Болонскую систему формально входит чуть более 40 государств: это страны Европы и еще несколько государств. При этом страны, которые являются лидерами в экономике, такие как Китай, Индия, Япония, Корея, США, Израиль и прочие, не входят в Болонскую систему, однако используют бакалавриат и магистратуру в качестве этапов обучения.

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УрФУ всегда славился тесными научными контактами с зарубежными коллегами, иностранными вузами. Нынешняя геополитическая обстановка как-то сказалась на этих отношениях?

— Безусловно, ситуация в мире отразилась на академической мобильности наших студентов. Ряд университетов недружественных стран заявили, что приостанавливают контакты, это сделало невозможным некоторые стажировки или научный обмен.

Что касается публикаций научных статей в журналах, которые входят в мировые базы данных, то их количество не сократилось, наоборот, в этом учебном году даже возрастет. Это говорит о том, что академическое сообщество не приемлет политических ограничений, а настаивает на том, что наука и образование носят глобальный характер.

Бизнес — это партнеры

Университет тесно взаимодействует с предприятиями. Для бизнеса появилась возможность оставлять заявки на подготовку специалистов через «Личный кабинет партнера».

Расскажите подробнее, как работает «Личный кабинет партнера».

— С помощью этого сервиса компании-партнеры могут предлагать темы для проектной работы студентов, отслеживать образовательный процесс, оценивать работу студентов, приглашать на практику.

Интерес со стороны бизнеса высокий. В октябре этого года были заключены договоры с 478 компаниями на прохождение практики студентов. Партнеры предлагают 55 960 мест для практикантов, это во много раз превышает количество студентов, которых можно отправить на практику. Также у нас появилось 284 компании-партнёра для проектного обучения, всего предложено 1,6 тыс. проектов.

Мы считаем, что «Личный кабинет партнера» — один из лучших цифровых сервисов в РФ в сфере образования. При этом стать партнером университета очень легко. Нужно зайти на сайт «Личный кабинет партнера», зарегистрироваться и подать заявку.

Компании из каких отраслей особенно заинтересованы в партнёрстве?

— Это предприятия ИТ-направлений, машиностроение, металлургия, химическая, фармацевтическая промышленность, банки. Практически все отрасли, которые представлены на Урале, присутствуют в данном сервисе.

УрФУ также является участником федерального проекта «Передовые инженерные школы», как здесь работает синергия университета и промышленных предприятий?

— Передовая инженерная школа — это стратегическая инициатива правительства. Проект создан для того, чтобы готовить «инженерный спецназ» совместно с предприятиями. В рамках него идет обучение по крайне востребованным специальностям, например, готовят конструкторов и проектировщиков, которые обладают цифровыми навыками и компетенциями.

Наша программа «Цифровое производство» реализуется совместно с такими партнерами, как «Синара — Транспортные машины» и ТМК, холдинг ЕВРАЗ, КАМАЗ, УЗГА, Уральский оптико-механический завод, Уральский турбинный завод и другие. Вместе с партнерами мы готовим образовательные программы и набираем абитуриентов, в первую очередь в магистратуру. В перспективе будет набор и по программам бакалавриата. В рамках этих программ предприятия участвуют в процессе обучения с самого начала: приходят преподаватели-практики, бизнес предоставляет производственные мощности, делает заказы на научно-исследовательские работы.

Обязательства со стороны предприятий-партнеров весьма высокие. Государство на реализацию этой программы на три года выделяет нам 1 млрд руб., а партнёры написали гарантийные письма, что до 2030 г. выделят на развитие программы 2 млрд руб.

Еще одна инициатива правительства — это развитие технологического предпринимательства. В этом году мы выиграли уже грантов на 246 млн на реализацию программы, которые помогут студентам, которые хотят связать жизнь с предпринимательством. В рамках этой инициативы у нас работают акселерационные программы для поиска интересных проектов и идей для промышленных предприятий.

Также у нас есть стартап-студия — этот проект мы реализуем совместно с правительством Свердловской области. Наша задача к 2030 г. создать не менее 60 технологических стартапов, объем выручки которых превысит 1 млрд руб.

В прошлый раз мы подробно говорили про участие университета в «Приоритет-2030». В рамках этой программы УрФУ реализуется формат «Стартап как диплом». Какие надежды возлагаете на это направление?

— Мы поставили задачу к 2030 г. выйти на уровень не менее 100 стартапов в формате диплома ежегодно. Это не просто защита диплома. Выпускник должен представить полностью подготовленное малое инновационное предприятие с продуктом, которое можно и нужно запускать в производство.

Еще один локомотив научно-технологического развития — Уральский межрегиональный НОЦ. Насколько эффективна его деятельность?

— НОЦ развивает обозначенные направления. В 2022 г. получен федеральный грант в размере 119 млн руб. на поддержку технологических проектов совместно с предприятиями. После того как деньги федерального гранта будут использованы, предприятия должны будут продолжить исследовательскую работу, но финансировать ее из собственных средств.

Также есть совместный формат финансирования с правительством Свердловской области, когда выделяется субсидия в размере 100 млн руб. в год для предприятий на разработку технологических новинок.

Бизнес может получить до 50 % в виде субсидии на финансирование разработки, но при условии, что технологическая новинка будет внедрена на производстве в тот же год, когда была получена субсидия. При этом субсидия выплачивается после того, как проект будет реализован.

Интерес к данному формату со стороны предприятий высокий. В прошлом году Оптико-механический завод реализовал с его помощью проект с дефибрилляторами, в этом году работают над неонатальной техникой для новорожденных. «Синара — Транспортные машины» развивала проект по цифровым системам управления локомотивами.

Мы становимся ведущим инжиниринговым центром Большого Урала. Можем создать не только цифровую модель какой-то детали или устройства, которые необходимы предприятиям. Мы готовы обеспечить весь цикл расчетно-конструкторской документации, включая технологию производства, физико-химический состав, описание материалов для производства той или иной детали и изготовить опытный образец.

Мы выиграли большой грант на создание Центра инженерных разработок и дополняем свои производственные мощности, будем строить новый цех. Только на развитие инжиниринговых услуг нам удалось привлечь в 2022 году более 700 млн руб. Заказов много от самых разных предприятий.

Основы для будущего

В следующем году состоится международный фестиваль университетского спорта. Часть объектов, которые возводятся в микрорайоне Новокольцовский, перейдут в распоряжение университета.

Сколько студентов смогут принять общежития? Какие институты планируется перевезти в Новокольцовский?

— Все объекты, за исключением Дворца водных видов спорта, перейдут в распоряжение УрФУ. Там строится пять общежитий, каждое из которых сможет принять 1,7 тыс. человек. Таким образом, УрФУ в будущем сможет разместить в новых общежитиях 8,5 тыс. человек.

В составе нового жилого кампуса будет и общественно-деловой центр, и медицинский центр, и новое тренировочное поле. Кроме того, мы сейчас занимаемся капитальным ремонтом двух больших спортивных сооружений (Спортивный комплекс игровых видов спорта и Легкоатлетический манеж) и готовим к сдаче новое общежитие на 1,2 тыс. мест.

Что касается образовательного процесса, то в общественно-деловом центре УрФУ получит 6 тыс. кв. м для размещения учебных аудиторий. Основные же перспективы по учебным площадям связаны с новым проектом мирового уровня «Кампус УрФУ — центр цифровой трансформации». Он будет построен рядом с жилым городком. На его строительство федеральным правительством выделено 20 млрд руб.

Проектированием новых зданий на 100 тыс. кв. м уже занялась компания «Синара - Девелопмент», которую выбрали федеральные заказчики.

В новых зданиях в Новокольцовском будут расположены Институт радиоэлектроники и информационных технологий, Институт экономики и управления, а также новое здание специализированного учебно-научного центра (СУНЦ УрФУ).

В распоряжении правительства сказано, что стройка должна быть завершена в 2026 г., сомневаться в этих сроках нет причин.

Сейчас идет подготовительная работа к приемной кампании на будущий год. Какие ожидания закладываете на предстоящий год?

— По бюджетным местам ждем очередной прирост, готовы принять больше 10 тыс. бюджетников. Привлекать талантливых абитуриентов будем, в том числе, за счет нашей олимпиады «Изумруд», победители которой могут поступать в университеты без конкурса, причем не только в УрФУ.

И, конечно, мы всегда открыты предложениям со стороны бизнеса и государственных органов: пожелания по подготовке кадров, сотрудничеству, по новым разработкам и совместным проектам. Можно лично прийти в университет и обсудить предложения или оставить заявку через «Личный кабинет партнера».

Подготовили Сергей Дружинин, Екатерина Круглова