Банки, предприятие оборонкомплекса и Ковпак — уральцы снова попали в санкционные списки

24 февраля Минфин США и Великобритания опубликовали санкционные списки с именами граждан и организациями из России, а 25 февраля — Канада. В них фигурируют уральские компании и публичные персоны.

К годовщине СВО в Украине западные страны подготовили новые санкции против отдельных секторов экономики России, предприятий и физлиц. Так, в санкционном списке Минфина США ограничения наложены на металлургический и банковский секторы и на нескольких чиновников.

В частности, под санкции попали Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) и банк «Уралсиб». Последний также включила в новый санкционный список Великобритания (опубликован 24 февраля).

Представители «Уралсиба» говорят, что все сервисы, офисы и банкоматы для клиентов, находящихся на территории РФ, будут работать в штатном режиме. Рассчитываться картами в магазинах или онлайн на территории страны можно без ограничений. Однако у клиентов, которые находятся за границей, могут возникнуть проблемы с картами UPI:

Мы рекомендуем клиентам, находящимся за рубежом, подстраховаться и снять денежные средства. Возможна приостановка проведения валютных переводов, в связи с чем мы рекомендуем клиентам пока не осуществлять переводы в банк в валютах недружественных стран (цитата по РБК).

В пресс-службе УБРиРа заявили, что санкции на его работу никак не повлияют.

Под новые санкции Канады попали 129 граждан и 63 организации из России. В документе, опубликованном 25 февраля, есть и уральцы — депутаты Госдумы Свердловской области Александр Демин, Зелимхан Муцоев и Лев Ковпак. Все трое уже находятся под санкциями США.

Кроме того, власти Канады ввели санкции против концерна «Уралвагонзавод» и конструкторского бюро «НПО Новатор».

Новый санкционный пакет должен представить и Евросоюз (пока он не согласован). Ожидается, что под санкции попадут четыре российских банка, в том числе Альфа-банк. Помимо этого, Брюссель намерен запретить экспорт из ЕС в Россию грузовиков и строительной техники, а в обратном направлении — запретить импорт из России в европейские страны каучука и битума. Пока неизвестно, попадет ли под запрет российский экспорт алмазов.

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