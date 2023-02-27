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Ушел из жизни Яков Бейкин — главный врач «Клинико-диагностического центра Екатеринбурга»

Ушел из жизни Яков Бейкин — главный врач «Клинико-диагностического центра Екатеринбурга»
Иллюстрация: ЕАН

Профессор медицины, заслуженный врач России, доктор медицинских наук Яков Бейкин скончался от онкологического заболевания, ему было 73 года.

#МЕДИЦИНА#НОВОСТИ

В Екатеринбурге скончался главный врач диагностического центра (лабораторной диагностики ВИЧ, инфекционной патологии и болезней матери и ребенка), врач высшей аттестационной категории, заслуженный врач России, доктор медицинских наук, профессор Яков Бейкин. Об этом сообщает ЕАН.

Как уточнили в медицинском сообществе Екатеринбурга, Яков Бейкин скончался в онкодиспансере. У него была тяжелая форма заболевания.

Яков Бейкин в 1972 г. закончил Свердловский медицинский институт. С 1990 г. возглавлял Центр лабораторной диагностики. Являлся главным внештатным специалистом Управления здравоохранения по лабораторной диагностике, председателем лабораторного совета города. По итогам работы 2001 г. Яков Борисович признан лучшим главным врачом специализированного медицинского учреждения города, получил премию конкурса «Медицинский Олимп — 2001».

В январе 2023 г. губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев присвоил главному врачу «Клинико-диагностического центра Екатеринбурга» Якову Бейкину звание «Почетный гражданин Свердловской области». Официальная формулировка  «за особые заслуги в развитии здравоохранения». Бейкин  заслуженный врач России, профессор, доктор медицинских наук. В 2019 г. он был включен в список кандидатов на звание «Почетный гражданин Екатеринбурга», но проиграл промышленнику Дмитрию Пумпянскому

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Автор: Татьяна Юстус
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