Модульбанк начал помогать селлерам с закупками в Киргизии и Узбекистане
Модульбанк запустил сервис по сопровождению закупок одежды, обуви, аксессуаров и текстиля в Киргизии и Узбекистане. Сервис подходит для продавцов на маркетплейсах и доступен в рамках селлер-тарифов.
Через проверенных партнеров банк обещает взять на себя переговоры с местными производителями, подобрать надежное производство и проконтролировать качество товара.
Узбекистан и Киргизия быстро наращивают производственные мощности и становятся для продавцов на маркетплейсах важными каналами поставки. При этом у восточных предпринимателей свой менталитет. В Киргизии и Узбекистане не любят торопиться, решать дела по телефону или в переписке, предпочитают встречи с глазу на глаз. Если вы не готовы лично объехать регион и самостоятельно вести встречи и переговоры, вам будет трудно вести там бизнес, — говорит Павел Семенов, председатель правления Модульбанка.
Команда партнеров Модульбанка возьмет на себя все сопровождение закупок. Менеджер осмотрит фабрики, производства, цеха, склады, оценит чистоту и наличие оборудования, поинтересуется наличием запасов сырья, подвижностью склада, временем, необходимым для приобретения нужных материалов, фурнитуры, аксессуаров, а также с какими производителями тканей и ниток сотрудничает фабрика. Дальше менеджер изучит процесс разработки моделей, запросит образцы тканей и готовых изделий, оценит портфель клиентов и поможет предпринимателю выбрать производство.
Далее менеджер Модульбанка поможет заключить сделку на выгодных для предпринимателя условиях. Уже перед отгрузкой товара менеджер проверит соответствие изделий стандартам качества и техзаданию, включая соответствие к требованиям внешнего вида, цветности, размерности, проверит количество и вес товара, упаковку, маркировку и отгрузочные документы.
Чтобы бизнесу было проще осваивать новые рынки, налаживать поставки и вести расчеты с контрагентами в Узбекистане и Киргизии, в Модульбанке появились расчетные счета и международные переводы в узбекских сумах и киргизских сома. Счет в локальной валюте еще более упростит работу с местными поставщиками.
Справка
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