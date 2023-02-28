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На долю Райффайзенбанка приходится до половины внешних платежей из России

На долю Райффайзенбанка приходится до половины внешних платежей из России
Иллюстрация: Wikimedia.org

«Райффайзен» фактически застрял в России, зарабатывает рекордную прибыль и стал одним из главных каналов для перевода денег за рубеж. Тем временем работа в РФ стала еще большей проблемой.

#НОВОСТИ

На «Райффайзенбанк» сейчас приходится 40-50% всех платежей между Россией и остальным миром, пишет Financial Times со ссылкой на топ-менеджера банка. За 2022 г. более 60% прибыли, заработанной международной банковской группой «Райффайзен», пришлись на Россию и Беларусь, и за год эта сумма выросла в 4 раза, до 2,2 млрд евро. Однако руководство банка этому не радуется. 

С одной стороны, у нас очень-очень хорошие результаты, но с другой – невероятные проблемы, – сказал гендиректор группы Йоханн Штробль.

После введения западных санкций против многих российских банков и отключения целого ряда из них от системы банковских переводов SWIFT, Райффайзенбанк остался одним из немногих банков, способных проводить трансграничные переводы в долларах и евро, и стал одним из основных каналов вывода валюты за границу для физлиц.

«Райффайзен» еще весной 2022 г. объявил, что изучает варианты ухода с российского рынка. Однако Кремль запретил иностранным акционерам продажу активов в России без согласования с правительством и требует проводить сделки с дисконтом. В России остаются порядка 40 иностранных банков, в том числе «Райффайзен», а также итальянский Unicredit — у обоих крупный розничный бизнес. 

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Продолжение работы в России стало предметом расследования Raiffeisen Минфином США. В самом банке заявили, что исполняют санкции США и ЕС против России, отказавшись от дальнейших комментариев. 

Сам «Райффайзенбанк» тем временем объявил, что с 6 марта 2023 г. повысит минимальную сумму для исходящего перевода в валюте для физлиц до $10 тыс. 

«Подобные изменения необходимы, чтобы в условиях усиления требований к процедурам проверки и проведения платежей на стороне банков-корреспондентов не превышать устанавливаемые ими лимиты по количеству таких платежей», — сообщили в банке.

Автор: Андрей Пермяков
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