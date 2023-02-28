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В России снова хотят создать отечественный смартфон и занять 10% рынка

В России снова хотят создать отечественный смартфон и занять 10% рынка
Иллюстрация: Pixabay.com

Основатель Национальной компьютерной корпорации намерен вложить 10 млрд руб. в разработку и производство отечественных планшетов и смартфонов. Но нужно также решить вопрос с операционной системой.

#ИТ#ТЕХНОЛОГИИ#НОВОСТИ

Александр Калинин, основатель Национальной компьютерной корпорации, планирует инвестировать 10 млрд руб. в разработку и производство отечественных планшетов и смартфонов, пишет «Коммерсантъ». Предприниматель создал для этого компанию «Суверенная мобильная инициатива. Холдинг». По его словам, инвесторами являются «крупные структуры», но конкретные он называть не стал.

По словам г-на Калинина, устройства будут работать под управлением ОС Android и могут производиться на российских заводах или по контракту с китайскими производителями. Розничная цена гаджетов будет в диапазоне от 10 тыс. до 30 тыс. руб., первую партию планируется выпустить уже к декабрю этого года, а к 2026 г. в планах занять 10% российского рынка, говорит основатель «Вобис Компьютер» Вадим Копин, который занимается проектированием устройств.

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К идее разработки отечественного смартфона собеседники издания отнеслись скептически, указав, что это потребует лицензирования ОС Android с его платформой GMS (Google Mobile Services, которые встроены в устройства на системном уровне. «Google никогда не пойдет на такой шаг», — говорит источник газеты.

Перспективнее было бы использовать AOSP (Android Open Source Project, ОС с открытым исходным кодом, но без GMS), разработав для него все необходимые сервисы в России. Либо устанавливать на смартфоны ОС «Аврора» от «Ростелекома», но для этого потребуется экосистема приложений, затраты на которую далеко превысят 5 млрд руб. 

Занять доля рынка в 10% к 2026 г. можно, если маркетинговый бюджет будет соизмерим с 20–30% от прогнозируемых продаж, что возможно только при серьезной господдержке, указывает топ-менеджер одного из дистрибуторов электроники.

Автор: Андрей Пермяков
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