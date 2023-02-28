Чтобы построить вторую очередь «Дацюк Арены», снесут трибуны стадиона «Юность»

Проект второй очереди спортивного комплекса, разработанный специалистами компании Forum Group, получил положительное заключение ГАУ СО «Управление государственной экспертизы».

Вторую очередь «Дацюк Арены» возведут на месте трибун стадиона «Юность» (Куйбышева, 32а). Общая площадь здания переменной этажности (два и три этажа) составит 8 460 кв. м. Внутри разместится ледовое поле, тренировочные залы для хоккеистов, конькобежцев, футболистов и легкоатлетов, раздевалки, блок временного проживания для спортсменов на 120 человек и столовая на 100 мест.

Новое здание «Дацюк Арены» будет соединено с существующим теплым переходом.

Проект второй очереди разработали специалисты компании Forum Group. Ее строительство будет финансироваться за счет средств, полученных командой «СВ Металл» за победу в «Ночной хоккейной лиге» (100 млн руб.).

Ранее DK.RU сообщил, что Правительство России направит Свердловской области почти 3 млрд руб. на социальные и инфраструктурные проекты. В списке — завершение строительства Дворца водных видов спорта в Новокольцовском микрорайоне. (на него направят 700 млн руб.) и строительство здания НИИ Охраны материнства и младенчества — первый объект медицинского кластера «Академический» (1,35 млрд руб.).

Напомним, что наряду с объектами несостоявшейся Универсиады и УГМК-Ареной в Екатеринбурге должен появиться грандиозный биатлонный комплекс. Объект начнут строить в 2023 г. в районе 11-го км Московского тракта. Завершить работы рассчитывают за три года. Об этом сообщил чемпион мира по биатлону, депутат Госдумы Антон Шипулин. Комплекс будет носить его имя.