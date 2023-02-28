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Чтобы построить вторую очередь «Дацюк Арены», снесут трибуны стадиона «Юность»

Чтобы построить вторую очередь «Дацюк Арены», снесут трибуны стадиона «Юность»
Иллюстрация: страница СК «Дацюк Арена» в ВК

Проект второй очереди спортивного комплекса, разработанный специалистами компании Forum Group, получил положительное заключение ГАУ СО «Управление государственной экспертизы».

#СТРОЙКА#НОВОСТИ

Вторую очередь «Дацюк Арены» возведут на месте трибун стадиона «Юность» (Куйбышева, 32а). Общая площадь здания переменной этажности (два и три этажа) составит 8 460 кв. м. Внутри разместится ледовое поле, тренировочные залы для хоккеистов, конькобежцев, футболистов и легкоатлетов, раздевалки, блок временного проживания для спортсменов на 120 человек и столовая на 100 мест.

Новое здание «Дацюк Арены» будет соединено с существующим теплым переходом.

Проект второй очереди разработали специалисты компании Forum Group. Ее строительство будет финансироваться за счет средств, полученных командой «СВ Металл» за победу в «Ночной хоккейной лиге» (100 млн руб.). 

Ранее DK.RU сообщил, что Правительство России направит Свердловской области почти 3 млрд руб. на социальные и инфраструктурные проекты. В списке — завершение строительства Дворца водных видов спорта в Новокольцовском микрорайоне. (на него направят 700 млн руб.) и строительство здания НИИ Охраны материнства и младенчества — первый объект медицинского кластера «Академический» (1,35 млрд руб.).

Напомним, что наряду с объектами несостоявшейся Универсиады и УГМК-Ареной в Екатеринбурге должен появиться грандиозный биатлонный комплекс. Объект начнут строить в 2023 г. в районе 11-го км Московского тракта. Завершить работы рассчитывают за три года. Об этом сообщил чемпион мира по биатлону, депутат Госдумы Антон Шипулин. Комплекс будет носить его имя.

Автор: Виктория Говорковская
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