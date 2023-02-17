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В Екатеринбурге все-таки начнут строить НИИ Охраны материнства и младенчества

В Екатеринбурге все-таки начнут строить НИИ Охраны материнства и младенчества
Иллюстрация: akademicheskiy.org

Создание медицинского кластера в Академическом, в который должен войти и новый комплекс НИИ ОММ, обсуждается более 10 лет. В феврале Правительство России выделило региону часть необходимой суммы.

#ВЛАСТЬ#СТРОЙКА#НОВОСТИ

Правительство России направит Свердловской области почти 3 млрд руб. на социальные и инфраструктурные проекты:

— строительство здания НИИ Охраны материнства и младенчества – первый объект медицинского кластера «Академический». На него в 2024 г. будет направлено 1,35 млрд руб.;

— завершение строительства Дворца водных видов спорта в Новокольцовском микрорайоне. На него направят 700 млн руб. Здание должны ввести в эксплуатацию весной 2023 г.;

— строительство инженерных коммуникаций и станции водоподготовки «Южная» в пос. Черноисточинск. Объем финансирования — 887 млн руб.

Распоряжение со списком проектов подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Напомним, что губернатор Евгений Куйвашев презентовал проект медицинского кластера в Академическом Михаилу Мишустину в 2021 г. на Иннопроме. И премьер-министр пообещал выделить из федерального бюджета 7,3 млрд руб. на первый этап — строительство НИИ ОММ.   

Ранее DK.RU сообщил, что Москва выделит Свердловской области 5 млрд руб. на модернизацию инфраструктуры ЖКХ. В 2023 г. регион получит из федерального центра на реконструкцию, модернизацию, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 1,17 млрд руб., в 2024 году — 3,7 млрд. 

На прошлой неделе стало известно, что Свердловская область получит 38 млн рублей из федерального бюджета на проведение Ural Music Night. Музыкальный фестиваль пройдет 23 июня 2023 года.

Автор: Виктория Говорковская
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