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Москва выделит Свердловской области 5 млрд руб. на модернизацию инфраструктуры ЖКХ

Москва выделит Свердловской области 5 млрд руб. на модернизацию инфраструктуры ЖКХ
Иллюстрация: ru.freepik.com

Финансирование в рамках президентской программы рассчитано на два года. В 2022 г. регион потратил на обновление объектов ЖКХ 4,2 млрд руб. из федерального и областного бюджетов.

#ЖКХ#НОВОСТИ

В 2023 г. Свердловская область получит из федерального центра на реконструкцию, модернизацию, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 1,17 млрд руб., в 2024 году — 3,7 млрд.

Мы подготовили список самых актуальных запросов в сфере ЖКХ, его сейчас рассматривают в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства России и в «Фонде развития территорий, — отметил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

В прошлом году Свердловская область потратила на модернизацию объектов ЖКХ 4,2 млрд руб. из федерального и регионального бюджетов. Средства направили на обеспечение теплом и водой жилых объектов и объектов социальной сферы, а также на улучшение экологической ситуации. 

В частности, было завершено строительство трех газовых котельных в селе Покровское Горноуральского городского округа, селе Нижнеиргинское Красноуфимского округа и поселке Зыряновский Алапаевского муниципального образования. А также введены в эксплуатацию очистные сооружения в Нижней Салде, в Слободо-Туринском сельском поселении и Красноуральске.

Напомним, что по итогам 2022 г. Екатеринбург занял 11-е место в рейтинге городов с самым высоким уровнем жизни. Финуниверситет при правительстве РФ составляет его на основании данных социологического мониторинга настроений населения. Результаты опроса показали, что екатеринбуржцы особенно ценят работу средних и высших образовательных учреждений и ЖКХ. А тревожит их конфликтность общественных отношений.

Ранее DK.RU сообщил, что власти Екатеринбурга собираются до 2030 г. сделать воду в городе чистой и обустроить 10 зон рекреации. План действий изложен в стратегической программе «Вода для жизни» на 66 страницах. Ключевые моменты перечислены в нашем материале

Автор: Виктория Говорковская
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