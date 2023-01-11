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Жители Екатеринбурга назвали город одним из лучших для жизни в стране

Жители Екатеринбурга назвали город одним из лучших для жизни в стране
Иллюстрация: DK.RU

Результаты опроса показали, что особенно горожане ценят работу средних и высших образовательных учреждений и ЖКХ. Тревожит екатеринбуржцев конфликтность общественных отношений.

#ГОРОД#РЕЙТИНГИ#НОВОСТИ

По итогам 2022 г. Екатеринбург занял 11-е место в рейтинге городов с самым высоким уровнем жизни. В топ-10 вошли Москва, Сочи, Грозный, Санкт-Петербург, Нижневартовск, Калининград, Тюмень, Владикавказ, Мурманск, Череповец. Худшие показатели у Читы и Якутска.

В ежегодном исследовании Финуниверситета при правительстве РФ поясняется, что индекс качества жизни рассчитывается на основании данных социологического мониторинга настроений населения, проводимого среди жителей городов с населением более 250 тыс. человек. В основе рейтинга — субъективные оценки, которые могут дать только люди, живущие в этих городах.

Мониторинг проводится по направлениям:

  • Уровень материального благополучия, проявлением которого является потребительская активность.
  • Качество медицинского обслуживания населения.
  • Доступность недвижимости.
  •  Состояние экологической среды в городе.
  • Качество работы учреждений среднего и высшего образования.
  • Работа учреждений жилищно-коммунального хозяйства по поддержанию жилого фонда, благоустройство города.
  • Состояние дорожного хозяйства, включая качество дорожного полотна, работу Госавтоинспекции, общественного транспорта, вероятность попасть в аварию или пробку.
  • Интерес к культурным ценностям, включая литературу, театры, музеи, выставки, стремление к получению качественного среднего, высшего и второго высшего образования, а также профессиональной переподготовки.
  • Условия ведения бизнеса в городе — жалобы на надзорные и контрольные органы, закупки, неправомерные проверки и т.д.

Выше всего жители Екатеринбурга оценили спокойный эмоциональный фон (низкую тревожность людей), качество работы учреждений высшего и среднего образования, работу ЖКХ и доступность недвижимости.

Основными проблемами Екатеринбурга респонденты назвали конфликтность общественных отношений, готовность жителей к переезду на новое место жительства, состояние медицинского обслуживания, интерес людей к культурным ценностям и состояние экологической среды.

Итоговый балл качества в жизни в Екатеринбурге — 69. У соседней Тюмени 70 баллов, лидер списка, Москва, набрала 79 баллов.

Напомним, в конце декабря 2022 г. стало известно, что Свердловская область вошла в число аутсайдеров страны по состоянию экологии. Регион занял 84 место из 85 возможных. В число аутсайдеров также вошли Иркутская область (80), Красноярский край (1), Челябинская область (82), Забайкальский край (83) и Омская область (85).

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Автор: Александра Клименко
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