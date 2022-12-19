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Россияне начали активно совмещать рабочие поездки с отдыхом

Россияне начали активно совмещать рабочие поездки с отдыхом
Иллюстрация: Яндекс-панорама

Согласно статистике, после решения рабочих вопросов на выходные в Екатеринбурге остается 11% командированных. В ЯНАО «посмотреть и передохнуть» остается едва ли не каждый четвертый.

#РЕЙТИНГИ#ТУРИЗМ#НОВОСТИ

Россияне начали совмещать рабочие командировки с отдыхом. По данным сервиса Bronevik.com, каждое десятое бронирование отеля по России этой осенью оформлялось с добавлением выходных дней.

На Урале самый большой интерес у командированных вызывает Свердловская область, доля деловых поездок с окончанием бронирования в субботу, воскресенье или понедельник составляет 11%, при этом средняя продолжительность пребывания приехавших в регион по делам — 3,19 дня, средний чек за проживание в отеле 13 677,05 руб.

Поездки по делам с отдыхом в Челябинской области объединяют 8% прибывших в регион по служебным и деловым вопросам, в среднем в области остаются на 2,76 дня, со средним чеком в 10 210,5 за бронирование отеля. В Пермском крае остаются передохнуть после решения рабочих задач остаются также 8% командированных, при этом там самая высокая на Урале продолжительность пребывания: 3,41 дня, средний чек составляет 12 000,93 руб.

Чаще всего выходные присоединяют к командировочным дням при поездках в Якутию (24%), Ямало-Ненецкий автономный округ (22%), Забайкальский край (21%), Красноярский край (20%), Иркутскую область (20%), Тыву (20%). Также в первой десятке Амурская область (19%), Магаданская область (19%), Хабаровский край (17%), Ханты-Мансийский автономный округ (17%).

Исходя из рейтинга, больше всего bleisure-путешествий (деловых поездок, совмещенных с досугом) пришлось этой осенью на Сибирь, популярные «отпускные» направления куда менее популярны у «деловых путешественников». Так, в Москве на короткий отдых после командировки остаются лишь в 11% случаев, в Санкт-Петербурге и Краснодарском крае — в 10%.

Ранее DK.RU писал, что Екатеринбург вошел в топ-10 самых атмосферных городов России для зимних путешествий. Кроме того, в этом году две уральские компании вошли в рейтинг лучших работодателей Forbes 2022.

Автор: Александра Клименко
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