Екатеринбург вошел в топ-10 самых атмосферных городов России для зимних путешествий

Эксперты обращают внимание на невысокую стоимость проживания в Екатеринбурге по сравнению с другими городами, а также на то, что 80% номерного фонда здесь на новогодние праздники уже забронировано.

Российский сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru, по данным зимних бронирований составил рейтинг самых атмосферных городов для зимних путешествий.

Первым стал Санкт-Петербург с 14% от всех зимних бронирований. На втором месте — Москва, на третьем — Казань, где 11% и 5% бронирований соответственно. Об этом рассказал Леонид Гункевич, генеральный директор АНО «Управляющая компания туристско-рекреационными кластерами Свердловской области» (занимается развитием туркластера «Гора Белая») в социальной сети «ВКонтакте».

Он также отметил, что, судя по данному рейтингу, цена за проживание в Екатеринбурге самая приятная:

1. Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 4109 р. / 4 ночи*

2. Москва, Московская область ― 3968 р. / 4 ночи

3. Казань, Татарстан ― 4079 р. / 4 ночи

4. Калининград, Калининградская область ― 3069 р. / 5 ночей

5. Нижний Новгород, Нижегородская область ― 4539 р. / 3 ночи

6. Екатеринбург, Свердловская область ―2862 р. / 3 ночи

7. Тула, Тульская область ― 4318 р. / 3 ночи

8. Петрозаводск, Карелия ― 5863 р. / 3 ночи

9. Суздаль, Владимирская область ― 10309 р. / 3 ночи

10. Ярославль, Ярославская область ― 4345 р. / 3 ночи



Предполагается, что Свердловскую область в период зимних каникул посетят около 200 тысяч туристов. В основном это жители соседних регионов, которые предпочитают посещать наши горнолыжные комплексы, их у нас 12, культурные объекты, природные парки, а также акватермальные комплексы, популярные маршруты. Об этом в своих социальных сетях рассказала глава регионального департамента по развитию туризма Эльмира Туканова.

Самыми популярными снова станут загородные объекты размещения — кемпинги и глемпинги, активный и экологический виды туризма. Уже сейчас отмечается бронирование около 80% номерного фонда. Всего в регионе 551 гостиница, — отметила она.

Напомним также, что Екатеринбург не вошел в 10 самых комфортабельных городов России. По итогам 2022 г. лучшими городами России по качеству жизни стали Москва, Сочи, Грозный, Санкт-Петербург, Нижневартовск, Калининград, Тюмень, Владикавказ, Мурманск, Череповец. Екатеринбург попал в лидеры по такому критерию, как рост качества образования. Рейтинг составил Финансовый университет при правительстве России.

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