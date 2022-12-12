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Две уральские компании вошли в рейтинг лучших работодателей Forbes 2022

Две уральские компании вошли в рейтинг лучших работодателей Forbes 2022
Иллюстрация: ru.freepik.com

Авторы рейтинга учли в методологии реалии 2022 г. и акцентировали основное внимание на социальных параметрах. Всего в топ работодателей вошли 118 компаний, уральцам присудили «золото» и «серебро».

#ПРИЗНАНИЕ#НОВОСТИ

Издание Forbes представило четвертый рейтинг лучших работодателей России.

Мы учли новые реалии 2022 года в методологии 2022 года: акцентировали основное внимание на социальных параметрах, например оценивали наличие у компаний политик well-being, выходящих за рамки привычного социального пакета, учитывали, кто из участников рейтинга смог не сократить штат в кризисных условиях и увеличить заработную плату, отказались от нерелевантных в текущий момент показателей прозрачности и наличия независимых членов в советах директоров, — отмечается в описании.

Особенность рейтинга Forbes — участникам не присваивают места, их распределяют по четырем группам: «Платина», «Золото», «Серебро» и «Бронза» в зависимости от набранных баллов.

В этом году в рейтинг вошли две уральские компании — Naumen (отрасль — ИТ) и ВСМПО-АВИСМА (отрасль — цветная металлургия).

Корпорация ВСМПО-АВИСМА получила «золото» с «золотыми» оценками в трех категориях: «Сотрудники и общество», «Экология» и «Корпоративное управление».

Компания Naumen получила «серебро». У нее «золотые» оценки в категориях «Сотрудники и общество» и «Экология». За «Корпоративное управление» — «серебряная».

Ранее DK.RU сообщил, что юридическая фирма INTELLECT (головной офис — в Екатеринбурге) вошла в число лучших правовых компаний России. Она была включена в престижный рейтинг «Право-300» в семи номинациях, в четырех из них взяла «золото»: 

  • Интеллектуальная собственность (12 лет подряд)
  • Банкротство
  • Семейное и наследственное право (второй год подряд)
  • Трудовое право (в четвертый раз).

Напомним, что в Свердловской области растет кадровый дефицит. Острее всего он ощущается в восьми отраслях:

  • «Добыча сырья» — 0,3 резюме на вакансию;
  • «Банки, инвестиции, лизинг» — 0,6;
  • «Рабочий персонал» — 0,6;
  • «Строительство, недвижимость» — 0,7;
  • «Медицина, фармацевтика» — 0,7;
  • «Автомобильный бизнес» — 1,2;
  • «Производство» — 1,2;
  • «Госслужба, НКО» — 1,2.
Автор: Виктория Говорковская
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