Две уральские компании вошли в рейтинг лучших работодателей Forbes 2022

Авторы рейтинга учли в методологии реалии 2022 г. и акцентировали основное внимание на социальных параметрах. Всего в топ работодателей вошли 118 компаний, уральцам присудили «золото» и «серебро».

Издание Forbes представило четвертый рейтинг лучших работодателей России.

Мы учли новые реалии 2022 года в методологии 2022 года: акцентировали основное внимание на социальных параметрах, например оценивали наличие у компаний политик well-being, выходящих за рамки привычного социального пакета, учитывали, кто из участников рейтинга смог не сократить штат в кризисных условиях и увеличить заработную плату, отказались от нерелевантных в текущий момент показателей прозрачности и наличия независимых членов в советах директоров, — отмечается в описании.

Особенность рейтинга Forbes — участникам не присваивают места, их распределяют по четырем группам: «Платина», «Золото», «Серебро» и «Бронза» в зависимости от набранных баллов.

В этом году в рейтинг вошли две уральские компании — Naumen (отрасль — ИТ) и ВСМПО-АВИСМА (отрасль — цветная металлургия).

Корпорация ВСМПО-АВИСМА получила «золото» с «золотыми» оценками в трех категориях: «Сотрудники и общество», «Экология» и «Корпоративное управление».

Компания Naumen получила «серебро». У нее «золотые» оценки в категориях «Сотрудники и общество» и «Экология». За «Корпоративное управление» — «серебряная».

Ранее DK.RU сообщил, что юридическая фирма INTELLECT (головной офис — в Екатеринбурге) вошла в число лучших правовых компаний России. Она была включена в престижный рейтинг «Право-300» в семи номинациях, в четырех из них взяла «золото»:

Интеллектуальная собственность (12 лет подряд)

Банкротство

Семейное и наследственное право (второй год подряд)

Трудовое право (в четвертый раз).

Напомним, что в Свердловской области растет кадровый дефицит. Острее всего он ощущается в восьми отраслях: