Кадровый дефицит в Свердловской области вырос. Некоторые компании повышают зарплаты

В условиях специальной военной операции и связанной с ней частичной мобилизации уровень конкуренции на рынке труда для соискателей снизился. Самый острый кадровый голод — в восьми отраслях.

В ноябре в Свердловской области обострился кадровый дефицит, — такой вывод сделали специалисты hh.ru на основе результатов исследования. Если в октябре на одну вакансию приходилось 3,7 активных резюме, то в ноябре — 3,5. Нормой для рынка труда считается соотношение: пять-шесть резюме на вакансию.

Можно говорить о том, что в регионе продолжает нарастать кадровый голод. Аналитика показывает — кандидаты не стремятся активно искать и менять работу в нестабильные времена, — отметила руководитель пресс-службы hh.ru Урал Анна Осипова.

Острый кадровый дефицит ощущается в следующих отраслях:

«Добыча сырья» — 0,3 резюме на вакансию;

«Банки, инвестиции, лизинг» — 0,6;

«Рабочий персонал» — 0,6;

«Строительство, недвижимость» — 0,7;

«Медицина, фармацевтика» — 0,7;

«Автомобильный бизнес» — 1,2;

«Производство» — 1,2;

«Госслужба, НКО» — 1,2.

О серьезной нехватке кадров говорят и свердловские ритейлеры. Они опасаются остаться без персонала в предпраздничный период и, по данным сервиса «Зарплата.ру», даже повысили в декабре зарплаты:

мерчендайзерам — до 32,3 тыс. руб. (+7%);

продавцам-консультантам — до 32 тыс. руб. (+3%);

кассирам-операционистам — до 35,5 тыс. руб. (+10%);

кладовщикам — до 45 тыс. руб. (+17%);

торговым представителям — до 54,5 тыс. руб. (+8%);

упаковщикам — до 82,7 тыс. руб. (+3%).

Напомним, 63% российских работодателей не будут выплачивать новогодние премии сотрудникам. В 2021 г. таких компаний было вдвое меньше — 37%. Согласно результатам исследования сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор», 7% работодателей планируют сократить бонусы для своих сотрудников в 2023 г., еще 2% — полностью от них отказаться.

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