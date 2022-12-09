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Юридическая фирма INTELLECT вошла в число лучших правовых компаний России

Юридическая фирма INTELLECT вошла в число лучших правовых компаний России
Иллюстрация: Юридическая фирма INTELLECT

Подведены итоги рейтинга «Право-300» — самого масштабного и авторитетного исследования юридического рынка России. Фирма INTELLECT вошла в семь отраслевых рэнкингов и получила «золото» в четырех.

#ЗАКОНЫ#ПРИЗНАНИЕ#НОВОСТИ

Цель рейтинга «Право-300» — повышение прозрачности российского рынка юридических услуг. Его методика основана на оценке проектного опыта юридических фирм, а также на отзывах клиентов о качестве, уровне сервиса и соотношения стоимости и качества юридических услуг. Рейтинг формируется на основе оценки проектного опыта юридических фирм и с учетом голосования совета экспертов, в который входят ведущие корпоративные юристы страны.

В этом году за лидерство в отрасли боролись более 500 компаний со всей России. Юридическая фирма INTELLECT участвует в рейтинге «Право-300» в течение 13 лет (с момента его появления). В 2022 г. она подала заявки по семи практикам и отраслям — и в результате была включена в рейтинг по всем семи номинациям:

  • Банкротство (включая споры)
  • Интеллектуальная собственность (включая споры)
  • Семейное и наследственное право
  • ТМТ (телекоммуникации, медиа и технологии)
  • Трудовое и миграционное право (включая споры)
  • Уголовное право (экономические и должностные преступления).
  • Цифровая экономика

В четырех номинациях компания INTELLECT взяла «золото»:

  • Интеллектуальная собственность (12 лет подряд)
  • Банкротство
  • Семейное и наследственное право (второй год подряд)
  • Трудовое право (в четвертый раз).

Напомним, что юридическая фирма INTELLECT была основана в 2000 году. Сегодня она входит в число ведущих российских юрфирм:

  • в ТОП-10 по количеству юристов;
  • в ТОП-30 по выручке на юриста;
  • в ТОП-50 по выручке.

Юридическая фирма INTELLECT вошла в число лучших правовых компаний России 1

Евгений Шестаков, управляющий партнер юридической фирмы INTELLECT:

— В этот тяжелый год мы получили сеть наград, вместо двенадцати в прошлом, но золота собрали больше. Неудивительно, что наши награды отражают актуальнейшие запросы бизнеса к юристам.

Агрессия государства не может выплескиваться только вовне, она и по отношению к бизнесу вышла за все разумные пределы. В то же время встревоженный бизнес поднял уровень конфликтности в своей среде на невиданную высоту. Поэтому «золото» в банкротстве, трудовой практике и «серебро» в уголовном праве — заслуга последних трагических и переломных событий.

Второй год «золота» нашей семейной и наследственной практики — тоже ничего хорошего, так как это частные истории первых лиц компаний на фоне эпидемии коронавируса и эмиграции.

Никого не должны вводить в заблуждение наши традиционные успехи в защите интеллектуальной собственности, в медиа и телекоме, в цифровой экономике в нынешнем году — это наша фишка с момента создания компании, мы всегда были лидерами этих практик.

Главное для наших клиентов — то, что мы работаем, мы помогаем. Вот уже почти 23 года как мы в строю, а юристы с возрастом становятся только опытнее. Наш лидерский состав почти не меняется, одни и те же лица, мы все время вместе — клиенты это ценят. В то же время у нас много молодых и талантливых бойцов, мы всегда в поиске новых звезд и команд, которые могут к нам присоединиться, сделать нас еще лучше.

Мы всегда на связи, 24/7, мой сотовый телефон есть в общем доступе и легко ищется в Интернете.

Вот он: +7 (912) 265-14-18. Звоните, буду рад помочь.

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Автор: Виктория Говорковская
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