Хуже только в Омске: Свердловская область — аутсайдер по экологии

Регион в очередной раз подтвердил репутацию одного из самых неблагополучных в стране по этому показателю. Даже в соседней Челябинской области экологическая обстановка лучше.

Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» опубликовала «Национальный экологический рейтинг» регионов РФ по итогам осени 2022 г. Он формируется с 2007 г. и обновляется каждый сезон.

В новом рейтинге Свердловская область заняла 84 место из 85 возможных. Хуже с экологией только в Омской области. В число аутсайдеров также вошли Иркутская область (80), Красноярский край (1), Челябинская область (82) и Забайкальский край (83).

В ТОП-10 экологически благополучных регионов включены: Тамбовская и Белгородская области, Республика Алтай, Курская область, Москва, Чечня, Чувашия, Калужская область, Алтайский край и Чукотка.

Напомним, что по итогам лета 2022 г. Свердловская область также заняла предпоследнюю строчку в «Национальном экологическом рейтинге».

Ранее ученые УрО РАН провели исследование социально-экономического развития регионов УрФО за последнее полугодие и выяснили, что Свердловская область опережает прочие регионы по уровню развития малого и среднего предпринимательства и объему грузоперевозок. В то же время регион занимает низкие позиции в части развития промышленного производства.