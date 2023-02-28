«Сила прорыва» рождена на Урале. Она выросла и начала покорять территории России»

Почему акселератор «Прорыв» стал «Силой прорыва», как участники нового потока смогут заявить о себе на всю Россию, и на что способен коллективный предпринимательский разум — Дмитрий Постников

Стартовал шестой поток производственного онлайн акселератора «Сила прорыва». Его участникам стали 79 руководителей предприятий из Екатеринбурга и Свердловской области. С ними работает команда из 54 экспертов, трекеров и технического персонала. Занятия бесплатны благодаря поддержке администрации Екатеринбурга и профильных областных министерств.

Организаторы акселератора постоянно дополняют образовательные программы, реагируя на изменяющуюся экономическую и политическую обстановку. Впервые в рамках «Силы прорыва» пройдет онлайн-выставка участников. Подробнее — в интервью с директором Екатеринбургского центра развития предпринимательства и капитаном команды акселератора Дмитрием Постниковым.

О ребрендинге

— Производственный акселератор «Прорыв» мы запустили в 2020 г. в период пандемии. Он нацелен на кратный рост производственного сектора, сохранение рабочих мест, привлечение инвестиций. Первый же поток показал востребованность проекта. За два года мы провели пять потоков. В них приняли участие 373 участника. Общий оборот средств предприятий — 21,4 млрд руб. Акселератор показал серьезные результаты. Поэтому мы приняли решение о ребрендинге. Итак, с шестого потока «Прорыв» становится «Силой прорыва».

Цели и задачи акселератора «Сила прорыва»

— Главная задача — кратный рост бизнеса. Не у всех участников это получается: кто-то вырастает на 30%, кто-то — на 80%. Средний рост по итогам каждого акселератора колеблется в районе 60%. Это очень хороший показатель для производственных предприятий. Поясню, что рост складывается не только за счет увеличения выручки, но и среднего чека, количества повторных покупок, снижения себестоимости продукции.

Приведу пример. Идет набор в школу чемпионов. Не факт, что все, кто придет в нее, станут ими. Но хороших результатов они точно добьются. Так и с участниками акселератора. Не у всех будет рост в разы, но движение вперед точно произойдет.

Еще одна наша цель — увеличить скорость развития промышленных предприятий. Чтобы она стала выше среднерыночной.

Результатом акселератора является проработанная дорожная карта кратного роста предприятия.

Инструменты акселератора

Участники «Силы прорыва» — опытные предприниматели. Их реально научить чему-то новому?

— Конечно! В большинстве случаев они зациклены на своем производстве и не замечают элементарных вещей. В образовательной части мы расширяем их кругозор: прорабатываем финансы и инвестиции, приемы маркетинга, бережливого производства, рассказываем о цифровизации и автоматизации бизнеса, работе с интеллектуальной собственностью, с персоналом. Много внимания уделяем генерации гипотез и бизнес-моделям. Говорим о новых способах продвижения, о патентовании и оформлении лицензии, о нюансах работы с параллельным импортом и об освоении новых рынков.

В этом помогают не только эксперты, но и бизнес-трекеры, которые работают с каждым участником персонально. Вместе они формулируют цели и составляют дорожные карты, как этих целей достичь.

В итоге общими усилиями вместе с участниками акселератора мы пробиваем «стеклянный потолок».

Кто такой трекер?

— Трекер — это сопровождающий специалист с большим опытом ведения своего бизнеса и/или работы на позиции ТОП-менеджмента. Он владеет инструментами генерации и проверки гипотез роста, знает, как вскрыть узкие места и сфокусироваться на целях. Трекер стимулирует своего подопечного активнее шевелить мозгами. Помогает включить его лучшие компетенции, разобраться в узких местах процессов, структурировать работу, увидеть то, что в данный момент от него скрыто, сфокусировать свое внимание и провести сборку стратегии роста. Что важно: трекер не предлагает готовых решений.

В нашей команде работает команда трекеров федерального уровня из топ-100 России. Среди них: лучший трекер в реальном бизнесе (по версии Right Track) Евгений Морозов, тренер по бережливому производству Артем Бриль, тренер по автоматизации продаж Андрей Беус, тренер по интернет-маркетингу Алексей Коновалов. Алексей Зайцев научит производственников грамотно управлять финансами, а Лариса Киселева — руководить персоналом и вовлеченностью в деятельность компании.

Как трекер взаимодействует с подопечным, если порой находится от него за несколько тысяч километров?

— Все взаимодействие происходит в Zoom. После каждого блока теоретической части участники получают практическое домашнее задание. Например, по бережливому производству. Они должны на своем предприятии выявить на одном участке (или на всех) семь видов потерь. Это возможность сразу внедрить полученные знания. Если возникли вопросы, то их можно задать эксперту, который преподает тему, или личному трекеру.

Трудно представить себе руководителя, который, словно школьник, выполняет домашку...

— Обычно никого не приходится принуждать. Но у нас предусмотрен безотказный мотиватор. За невыполнение домашнего задания в рамках акселератора применяем штрафные санкции. Например, нельзя перейти к следующему теоретическому блоку. За систематическое нарушение правил мы «увольняем» участника в запас, отстраняем от участия в акселераторе.

Если выполнять все задания акселератора, то реально увеличить выручку, например, с 18 млн руб. до 113 млн руб. за год. В частности, за счет внедрения успешных моделей работы с затратами. Потому что рост прибыли — это не только рост выручки или увеличения охвата рынка, это еще и умелое управление оперативными затратами.

Шестой поток «Силы прорыва»

Что отличает «Силу прорыва» от других производственных акселераторов в России?

— Мы — единственный российский производственный акселератор, аккредитованный министерством экономического развития. Это признание нашей программы как легитимной и действенной.

«Сила прорыва» опирается на обратную связь. По запросу участников мы проводим факультативы — дополнительные встречи с экспертами. Например, дали домашнее задание — начать заполнять дорожную карту. Но не все знают, как это сделать. Или участники просят посвятить занятие вопросам безопасности бизнеса. Выносим вопрос на факультатив, на который приглашаем юриста.

В рамках таких факультативов проводим форсайт-сессии. Работа происходит в малых группах. Выясняем, какие есть общие проблемы, высказываем гипотезы, ищем пути их решения. Часто бывает, что у тех, кто печет хлеб, и тех, кто производит краску, возникают одни и те же сложности. Например, не отлажен процесс цифровой передачи информации из производства к продажникам. В процессе такого мозгового штурма оказывается, что ответ лежит на поверхности.

Какой результат получают участники «Силы прорыва», кроме кратного роста?

— Выпускники всех потоков акселератора становятся участниками закрытого бизнес-сообщества. В нем уже более 300 руководителей и собственников различных промышленных предприятий Екатеринбурга, Свердловской области и еще нескольких регионов. В чате группы участники коллаборируют, обмениваются опытом. Обсуждают любые вопросы, связанные с бизнесом: где выточить деталь, где добрать груз, с каким банком работать, как защитить авторские фото в интернет-магазинах от воровства. Недавно в сообществе шел активный обмен должностными инструкциями. Потом один из наших выпускников рассказал, как он за год на маркетплейсах вырос в три раза. Собрали вебинар, он рассказал о лайфхаках.

Многие не ждут окончания потока и начинают взаимодействовать с первого дня акселератора: я тебе расскажу, ты мне напиши в личку, я тебе привезу, я знаю, как это сделать, и т.д. И это не посредники или перепродавцы. В сообществе — только производственники, владельцы либо руководители. Других мы не пускаем.

Мы также организовали клуб «Прорыв», в котором выпускники акселератора из разных потоков встречаются офлайн. Проводят совместный досуг, встречаются с экспертами, которых мы привлекаем, развиваются вместе.

Условия участия в акселераторе

Кто может стать участником «Силы прорыва»?

— Только руководители или владельцы производственных предприятий старше двух лет со штатом более пяти человек. Для компаний из Екатеринбурга и Свердловской области участие бесплатно. Мы ждем лиц, принимающих решения, которые в состоянии внедрить на производстве позитивные изменения. По финансам отбор не проводим, но предполагаем, что это малый бизнес с оборотом в среднем 50-100 млн руб. в год. Хотя есть более крупные, с миллиардным оборотом, и более мелкие, с оборотом 15-20 млн руб. Именно для этой категории предпринимателей подбираем инструменты.

Существуют критерии отбора участников на бюджетные места?

— Критерий один: кто первый, тот и в «Силе прорыва». Например, на сайте акселератора регистрируются 190 участников. При обзвоне отсеиваем тех, кто по каким-то параметрам нам не подходит. Остальным предлагаем прислать пакет документов: заявку, заявление, тизер (краткую информацию о компании). Тех, кто не успел, приглашаем на следующий поток.

«Сила прорыва» приобретает всероссийский масштаб. Как производственнику из другого региона стать участником акселератора?

— Самое удивительное, что мы никак не рекламируем себя, но с каждый разом появляется все больше желающих из других регионов присоединиться к нам. Срабатывают рекомендации наших выпускников, которые имеют обширные контакты по всей России. Для таких участников мы предлагаем приобрести один из трех платных пакетов: эконом, полный и VIP-пакет. Стоимость участия для иногородних — от 200 тыс. руб.

Онлайн-выставка «Урал — России»

В рамках «Силы прорыва» вы запланировали онлайн-выставку с павильонами участников акселератора. Как она будет организована?

— Да, 15 марта как результат шестого потока пройдет онлайн-выставка «Урал — России». Мы хотим, чтобы она стала одним из инструментов продвижения для участников акселератора. Мы рассчитываем, что они смогут заявить о себе на большую аудиторию и найти новых партнеров, новых клиентов. Ожидаем, что «Урал — России» посетит около 500 гостей. Таким образом, мы реализуем еще одну задачу: восстанавливаем разрушенные логистические цепочки.

Как будет организована выставка?

— Посетитель выставки, который заранее на нашем сайте заполнил заявку на посещение, заходит по ссылке в Zoom. Там его встречает администратор, который рассказывает о запланированных мероприятиях. Можно посетить конференц-зал, где будут выступления экспертов на тему промышленных поставок по всей России. Можно «пройти» по стендам, выбрав в меню интересующие предприятия.

У каждого участника будет организована Zoom-комната, где они создадут свой виртуальный стенд, а по запросу некоторые компании готовы организовать видео-экскурсию по производству в прямом эфире.

Какая специализация производств будет представлена на онлайн-выставке?

— Это 16 основных промышленных сфер: машиностроение, металлообработка/изготовление металлоизделий, швейное производство, электрооборудование, пищевая промышленность, медицинская техника, деревообработка/изделия из бруса, производство мебели, промышленность в сфере строительства, производство товаров для детей, утилизация/переработка, химическое, бумажное, сельскохозяйственное производство, производство пластиковых изделий, различного оборудования.

Участники смогут не только продемонстрировать свою продукцию потенциальным покупателям, но и установить партнерские взаимоотношения с поставщиками комплектующих, оборудования, запчастей.

Чем эта выставка интересна онлайн-гостям?

— Это возможность заключить контакт с уральскими производителями. Найти клиентов, поставщиков. Люди, принимающие решения, в течение двух-трех часов, сидя в удобном кресле в офисе, смогут посетить масштабную выставку, не тратя на поездку время и деньги.

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