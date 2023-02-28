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Михаил Хорьков: «Маховик девелоперского оптимизма не перестает крутиться»

Михаил Хорьков: «Маховик девелоперского оптимизма не перестает крутиться»
Иллюстрация: DK.RU

На фоне снижения продаж девелоперы продолжают активно инвестировать в новые проекты. Так, в Екатеринбурге в стадии строительства 3347 кв. м жилья. Большие показатели — только в трех городах России.

#ЖИЛЬЕ#НОВОСТИ

Руководитель комитета по аналитике Российской гильдии управляющих и девелоперов (РГУД), аналитического отдела УПН Михаил Хорьков отмечает, что в феврале объем текущего строительства заметно вырос. На конец месяца в России в стадии строительства находилось почти 98 тыс. кв. м, из них по 214-ФЗ строится 96,1 тыс. Последний показатель на 4% выше февраля 2022 г.

В тройку крупнейших по объемам строительства городов входят: Москва (16 374 кв. м), Санкт-Петербург (7640 кв. м) и Краснодар (7260 кв. м.). Екатеринбург — на четвертой позиции (3347 кв. м).

Чудеса проектного финансирования и льготных ипотечных программ не заканчиваются. Впервые в истории российского рынка жилья девелоперы продолжают активно инвестировать в новые проекты на фоне снижения продаж. Девелоперы берут кредиты на стройку, так как покупатели продолжают брать ипотеку, потому что застройщики готовы субсидировать ставки. И только ЦБ РФ все это не очень нравится, — отмечает Михаил Хорьков.

Михаил Хорьков: «Маховик девелоперского оптимизма не перестает крутиться» 1

Источник инфографики: канал Reburg Михаила Хорькова

Данных по объему продаж квартир в новостройках Екатеринбурга в феврале 2023 г. еще нет. Показатели трех предыдущих месяцев выглядят так: в ноябре 2022 г. было подписано 2030 договоров участия в долевом строительстве и договоров уступки; в декабре — 2724; в январе — 573 сделки (данные e1.ru).

Впрочем, эксперты отмечают: снижение продаж — стандартная картина для начала года.

Районы-лидеры по числу продаж в Екатеринбурге — Академический, Уктус и ВИЗ.

Напомним, в 2022 г. Свердловская область перевыполнила план по вводу жилья, установленный нацпроектом «Жилье и городская среда», на 15% (на 340 тысяч кв. м). Всего было введено 2,94 млн кв. м. жилья. Результаты 2023 г. должны быть выше, чем показатели прошлого, — считают в Минстрое.

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Автор: Виктория Говорковская
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