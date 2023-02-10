Свердловские чиновники рассчитывают на новые рекорды по жилью. Нужны ли они девелоперам?

В 2022 г. Свердловская область перевыполнила план по вводу жилья, установленный нацпроектом, на 15%. Результаты текущего года должны быть выше, чем показатели прошлого, — считают в Минстрое.

Средний Урал стабильно входит в десятку регионов-лидеров по объемам жилищного строительства. В 2022 г. Свердловская область перевыполнили план по вводу жилья, установленный национальным проектом «Жилье и городская среда», на 340 тысяч кв. м. Всего было введено 2,94 млн кв. м. жилья.

Результаты текущего года должны быть выше, чем показатели прошлого. Мы надеемся максимально приблизиться к цифре 3 млн кв. м. Но резких рывков совершать не нужно, а нужно планово стремиться к целевым показателям 2030 г. — 3,27 млн кв. метров жилья, — сказал министр строительства Свердловской области Михаил Волков.

В настоящий момент на территории Свердловской области строится около 3,6 млн кв. м. жилья. Это обеспечивает хороший объем ввода на несколько лет вперед, в 2023 г., по оценке чиновников, будет сдано 2,98 млн кв. м жилья, 56% от этого объема — в многоквартирных домах.

По мнению чиновников, спрос на новостройки должны обеспечить льготные ипотечные программы (продлены до середины 2024 г.), программы по переселению из ветхого и аварийного жилого фонда и качественная инфраструктура в новых ЖК.

В то же время число нереализованных квартир на первичном рынке Екатеринбурга к началу 2023 г. превысило отметку в 41,7 тысяч. Это исторический максимум.

В январе показатель снизился до 40 тысяч квартир, но и процесс вывода на рынок новых проектов не остановился.

Ротация и пополнение рынка в ближайшие месяцы продолжится, хоть и не будет таким заметным. На решения девелоперов будет давить тот факт, что к моменту сдачи дома в эксплуатацию доля непроданных квартир постепенно растет. Сейчас из 40 тысяч квартир в предложении, лишь 11% введены в эксплуатацию. Если этот индикатор продолжит расти, последует пересмотр стратегий по запуску новых очередей, — отмечает руководитель комитета по аналитике Российской гильдии управляющих и девелоперов (РГУД), аналитического отдела УПН Михаил Хорьков.

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