Когда душа просит тепла: как согреться, когда за окном снег и морозы

Можно, конечно, уехать в Египет или Эмираты, но подобные поездки требуют подготовки и серьезных финансовых затрат. Есть более доступный способ получить кусочек лета в уральские холода.

В холодное время года как никогда хочется тепла. И да, можно закутаться в плед, налить горячего чая и любоваться летящими с неба хлопьями снега, можно помечтать о предстоящем отпуске, а можно порадовать себя прямо сейчас купанием в теплом бассейне под открытым небом.

В термальных курортах «Баден-Баден», принадлежащих бизнесмену Евгению Кононову, созданы такие условия, которые нивелируют нехватку тепла. В комплексах на Уктусе, в Еткуле и Реже представлен широкий спектр услуг, поэтому отдых в термальных комплексах «Баден-Баден» не приедается.

Мы постоянно развиваем свои курорты, открываем новые сауны, детские зоны, кафе. В том числе и поэтому наши услуги были и остаются востребованы в любое время года — хоть летом, хоть зимой, — говорит коммерческий директор компании Baden Family Станислав Колчин.

Термы «Баден-Баден» в Реже, на Уктусе и в Еткуле действительно обладают богатой и дружелюбной инфраструктурой, которая располагает к посещению термальных комплексов в холодное время года. Это подтверждает статистика: за 2022 г. поток гостей на этих курортах вырос на 35% в сравнении с 2021 г., а загрузка номерного фонда на всех трех курортах практически круглогодично находится на уровне 100%.

Пожить на природе

Три действующих термальных курорта «Баден-Баден» предназначены для отдыха в формате «уик-энд». В Реж и Еткуль с удовольствием приезжают гости из других регионов, чтобы провести несколько дней вдали от городской суеты, пожарить шашлыки на свежем воздухе и, конечно, поплавать в бассейнах комплексов.

Для тех, кто решил провести на курорте больше суток, в Реже построена гостиница с благоустроенными номерами для больших семей и для одиночных путешественников. Кроме того, в «Баден-Баден» Реж можно арендовать собственный домик со всеми удобствами и мангальной зоной. Как правило, такой вариант размещения выбирают молодые семейные пары или родители с маленькими детьми.

Формат курорта «Баден-Баден» в Реже предполагает посещение на несколько дней. У нас даже разработаны специальные туры, в которые включены проживание в гостинице, трехразовое питание, посещение спа-процедур, и, конечно, купание в открытом и закрытом бассейнах комплекса, — продолжает Станислав Колчин.

Похожее предложение действует в Еткульских термах. Там гости могут провести релакс-выходные в уютном доме-контейнере или выбрать подходящий номер в корпусах «Termal», «Vogue» и «Forest». Для больших семей или дружной компании «Баден-Баден» Еткуль предлагает двухкомнатные номера с современной отделкой. Для семей поменьше — однокомнатные, но тоже выполненные в современном дизайне.

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В термах на Уктусе не такой большой номерной фонд. В среднем гости проводят здесь 2 часа 15 минут. Однако и местным жителям, и посетителям из области курорт предлагает дома-контейнеры (их, к слову, за год стало больше почти в два раза. Было восемь, а стало 14) и один большой двухэтажный дом с собственной русской баней. В нем легко размещается компания из восьми человек. При аренде любого домика на территории «Баден-Баден» Уктус гости получают возможность безлимитного посещения термального и банного комплексов.

Сердце терм

Главная цель посещения терм «Баден-Баден» — это, конечно, купание. Поплавать в открытых теплых бассейнах в окружении сосен и прикоснуться к летним развлечениям в морозы — настоящее удовольствие. В термах на Уктусе и вовсе можно почувствовать себя на полноценном курорте — помимо открытого бассейна, комплекс оборудован современным крытым бассейном с пул-баром, где можно заказать напиток и неспешно растянуть удовольствие от его употребления на лежаке, расположенном рядом.

Для тех, кому хочется тепла, да побольше, на территории «Баден-Баден» Уктус расположено 12 различных саун и хаммамов. Поклонники «классики» наверняка оценят цитрусовую или кофейную сауну. Для тех, кто любит оригинальность во всем, даже в отдыхе, работает сауна-булочная, панорамная сауна и киносауна, а перед Новым годом на Уктусе запустили сауну-автобус, которая прогревается до 80 градусов и выглядит, как нетрудно догадаться, как настоящий автобус.

Еще один повод посетить термы на Уктусе — открытие нового СПА комплекса на цокольном этаже главного корпуса. Это настоящее экопространство с массажными кабинетами, комнатами для парных процедур, фреш-баром и стильным интерьером, — рассказывает коммерческий директор компании Baden Family.

Каждые полчаса на территории комплекса проходят сеансы группового парения — ауфгусс. Гости курорта любят это развлечение. Некоторые даже специально приезжают на Уктус, чтобы попасть на максимально возможное количество сеансов. Парения проводит профессиональный пармейстер с использованием различных эфирных масел.

Богатая водная инфраструктура представлена и в режевских термах. Посетители с удовольствием расслабляются в открытом и закрытом бассейнах с гидромассажными чашами, посещают классическую русскую баню, купаются в холодных купелях. Для тех, кто любит влажные сауны, на территории «Баден-Баден» Реж открыты аромасауна и хаммам.

Посещают Реж и с оздоровительными целями. На территории комплекса работают лицензированные врачи-массажисты, которые делают как лечебный массаж, так и расслабляющий — в зависимости от пожелания гостей. Там же, в спа-комплексе, расположена фито-бочка, посещение которой помогает восстановить тонус кожи и напитать тело полезными веществами, которых так не хватает уральцам зимой.

Популярностью пользуется углекислая сухая ванна, которая способствует защите иммунитета. Даже если гость приехал в «Баден-Баден» Реж всего на сутки, специалисты комплекса разработают для него специальную программу, направленную на оздоровление всего организма.

Еткульские термы славятся в свою очередь сразу двумя открытыми бассейнами и целым комплексом бань и саун, которые называются «Бани народов мира». «Русская зона» представлена банями «Богатырь» и «Печь». Особо отважные отправляются после нее прямиком в холодную купель. Регион «Средиземноморье» — это красивая римская сауна с удобными каменными лежаками и пущенным по полу ручьем с теплой водой. Самая горячая сауна — «Штольня» — располагается в немецком уголке. В каждой из бань, как и на Уктусе, проводятся сеансы коллективного парения, — рассказывает Станислав Колчин.

Ну, а настоящее лето можно поймать в соляной комнате комплекса. Она насыщена морским воздухом, полезным для органов дыхания. Взрослому человеку отдыхать в ней нужно 50-60 минут. Детям — чуть меньше.

Купание и не только

Термальные курорты оборудованы дополнительной развлекательной инфраструктурой, чтобы на протяжении всего отдыха у гостей не возникало вопроса «чем бы заняться». В «Баден-Баден» Еткуль, к примеру, на радость и детям, и взрослым организован живой уголок. Там можно покормить кроликов, погладить милых овечек и восхититься белизной шерсти местного самоеда. Кроме того, термы в Еткуле расположены в очень живописном месте: комплекс окружают лес и озеро. Желающие восстановить моральное равновесие могут отправиться обнимать березы или просто пройтись по тропе здоровья. А если вдруг кому-то не хватает адреналина и впечатлений, можно арендовать бублик и кататься с горки. Горка, кстати, заканчивается на стыке леса и озера — чудесный пейзаж.

Помимо бубликов, в аренду можно взять ледянки, лыжи и даже коньки — прямо на территории комплекса залит небольшой каток.

Для посетителей с детьми на территории «Баден-Баден» Еткуль открыт большой детский центр, который занимает целое крыло главного корпуса. Занятие по душе там найдут и совсем малыши, и дети постарше. Для первых — небольшие горки, игрушки, столики для рисования, для вторых — большой батут и вполне себе взрослый скалодром.

Термы в Реже расположены на берегу Режевского водохранилища. Для посетителей комплекса залита большая горка с подсветкой. С нее можно уехать метров на 100, если арендовать бублик или ледянку. На самом водоеме мы организовали каток: гости могут взять спортивное снаряжение, причем как детское, так и взрослое. Кроме того, по лесу проложена лыжня — так что каждый найдет здесь занятие по душе, — продолжает Станислав Колчин.

И, конечно, в термах очень приятно отмечать праздники. Ни один праздник не обходится без анимационной программы, конкурсов и веселья. Так, к примеру, на День защитника Отечества в термах на Уктусе провели вечеринку с мужским характером. В программе: Dj-сет, эффектное PlasticShow, музыкальное сопровождение от Ксюши Куминовой и встреча с кумирами детства — черепашками ниндзя.

Вне зависимости от того, на какой из курортов «Баден-Баден» вы отправитесь, можете быть уверены, что проведете время с пользой для души и тела. Все, кто побывал у нас хоть раз, всегда с удовольствием возвращаются. Ежедневно совершенствуя свою работу, мы создаем доступный отдых в термах в России, — резюмирует коммерческий директор компании Baden Family.

Фото в тексте: Василий Лопатин

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