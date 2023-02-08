Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 07.02
70,59
76,03
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Плавали — знаем? А вот и нет. Зачем ехать в еткульские термы

Плавали — знаем? А вот и нет. Зачем ехать в еткульские термы
Иллюстрация: DK.RU

Это были два с половиной дня, в течение которых герои публикации повторили фразу: «Хорошо-то как» бессчетное количество раз. Как «обнулиться» и вернуться к работе полным сил — в материале DK.RU.

#СПЕЦПРОЕКТЫ#ЧТО Я ТАМ НЕ ВИДЕЛ#КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Путешествия за границу в последнее время стали почти недоступны, и жители России стали обращать внимание на города и интересные локации внутри страны. Причем, если с туристическими центрами вроде Казани или Тобольска все понятно, то небольшие города и их окрестности остаются без внимания. И зря. Как правило, такие локации часто находятся в транспортной доступности, дорога обходится дешево, а впечатлений можно получить массу.

DK.RU продолжает проект «Что я там не видел?». Сегодня мы расскажем, зачем ехать в окрестности села Еткуль (Челябинская область).

Мария Коновалова, редактор спецпроектов DK.RU:

— Люблю декабрь. В начале месяца — день рождения у сестры Полины. В середине — у лучшей подруги Дарьи. В один из зимних дней рождений мы обязательно выезжаем за пределы области. В этом году уехать на несколько дней из города предложила Дарья. И вот 21 декабря, в день ее рождения, мы отправляемся в Еткуль. Но не в само село, а в термы «Баден-Баден», расположенные неподалеку. 

Плавали — знаем? А вот и нет. Зачем ехать в еткульские термы 1

Фото: состав трип-команды (слева направо): Полина Коновалова, Мария Коновалова, София Савкина, Дарья Савкина

Дорога

Плавали — знаем? А вот и нет. Зачем ехать в еткульские термы 2

Дорога от Екатеринбурга до терм «Баден-Баден» в Еткуле занимает около четырех часов. Продолжительность пути зависит от погодных условий. Челябинская трасса М-5 довольно спокойная и ровная, хоть и скучная. Единственная радость для глаз — желтые нитки газопроводов, визуально разбавляющие уральскую хтонь. По пути — заправки и небольшие кафешки, где можно подкрепиться самим и «покормить» автомобиль.

Плавали — знаем? А вот и нет. Зачем ехать в еткульские термы 3

Фото: типичный уральский пейзаж

Заселение в термах «Баден-Баден» начинается с 16.00. Мы выехали сильно заранее, поэтому успели заехать и в сам Еткуль. Цель — горячий обед и посещение церкви Богоявления, расположенной в самом центре села, на ул. Ленина, 37А. Оба пункта плана покатились в тартарары. В ближайшей к нам шашлычной со звучным названием «Сытый слон» за одним из двух существующих столов сидели сильно подвыпившие мужчины. Они, конечно, обрадовались появлению четырех вполне себе интересных дам. А вот мы к такой компании готовы не были, поэтому трапезничать пришлось в машине. Церковь и вовсе была закрыта для посещения — посмотреть на нее мы смогли только снаружи.

Плавали — знаем? А вот и нет. Зачем ехать в еткульские термы 4

Фото: Церковь Богоявления была построена в 1760 г. Первоначально она была деревянной. В 1855 г. церковь расширили. Вокруг деревянных стен построили каменные. После революции храм прекратил свою деятельность, восстанавливать его начали лишь в 2005 г., и через два года — в 2007 г. — церковь открыла двери прихожанам

Плавали — знаем? А вот и нет. Зачем ехать в еткульские термы 5

Фото: шашлычная и церковь — соседи

Домик «тетенек за 30»

К 16.00 мы доехали до терм и сразу пошли заселяться. В «Баден-Баден» Еткуль есть несколько вариантов размещения. Можно арендовать дом-контейнер. А можно выбрать подходящий номер в корпусах «Termal», «Vogue» и «Forest». Наша девичья компания предпочла жить в доме-контейнере. Подкупило отсутствие соседей за стенкой, которые наверняка не оценили бы наших музыкальных предпочтений. А еще — большое панорамное окно. Оно, по нашим представлениям, — обязательный атрибут таких вот небольших домиков. Ожидание и реальность совпали: мы с легкостью разместились в двухместном домике, не подрались за полочку для косметики и долго радовались наличию того самого «инстаграмного» окна.

Плавали — знаем? А вот и нет. Зачем ехать в еткульские термы 6

В общей сложности проживание в доме-контейнере с 21 по 23 декабря на четверых нам обошлось в 29 600 руб. За купание дополнительная стоимость при размещении не взимается. Ознакомиться с актуальным прайсом на купание и проживание в «Баден-Баден» Еткуль можно на сайте

Плавали — знаем? А вот и нет. Зачем ехать в еткульские термы 7

Снаружи дом-контейнер выглядит очень компактно. Мы даже боялись, что нам в нем будет тесновато. Однако опасения были напрасными.

Плавали — знаем? А вот и нет. Зачем ехать в еткульские термы 8

Рядом с каждым домиком есть своя мангальная зона, парковочное место и летняя веранда с диванчиками и качелями, которые, к слову, тоже вполне себе «инстаграмные».

Плавали — знаем? А вот и нет. Зачем ехать в еткульские термы 9

Дом-контейнер делится внутри на две части. Первая — кухня-гостиная с диваном. Вторая — спальня.

Плавали — знаем? А вот и нет. Зачем ехать в еткульские термы 10

В спальне, помимо потрясающего окна есть шкаф для одежды и сейф.

Плавали — знаем? А вот и нет. Зачем ехать в еткульские термы 11

В кухне — вся необходимая посуда. Если чего-то не хватает, на ресепшене или в ресторане быстро разбираются с проблемой. Нам, к примеру, нужны были бокалы для шампанского. Их мы с легкостью арендовали в ресторане, оставив небольшой денежный залог.

Плавали — знаем? А вот и нет. Зачем ехать в еткульские термы 12

В каждой из двух комнат — свой телевизор.

Плавали — знаем? А вот и нет. Зачем ехать в еткульские термы 13

В ванной комнате — отельные приятности. Здесь же находится регулятор теплого пола.

Плавали — знаем? А вот и нет. Зачем ехать в еткульские термы 14

Мы взяли с собой в путешествие 10 литров воды…ну мало ли что. Будете здесь останавливаться, знайте: в домиках установлены фильтры. Я пила, и теперь, живая, пишу этот текст.

Плавали — знаем? А вот и нет. Зачем ехать в еткульские термы 15

Еще одна приятная неожиданность — умная Яндекс.Станция в номере. Бедная «Алиса» чуть не охрипла, пока 100 раз подряд проигрывала песню Татьяны Мужицкой «Тетеньки за 30». Кстати, после знакомства с «Алисой» каждая из нас купила мини-версию такой колонки.

Товарищи водоплавающие

После заселения мы сразу же отправились отмокать в бассейнах комплекса и отогревать замерзшую уральскую душеньку в банях. Отмечу: поездка в середине недели была хорошей идеей. Людей немного. Если вы посещали «Баден-Баден» на Уктусе в выходной день, то наверняка знаете, что такое очередь на гидромассаж или за кофе. А тут — тишина, спокойствие, красота.

Плавали — знаем? А вот и нет. Зачем ехать в еткульские термы 16

Все водные развлечения сосредоточены в главном корпусе «Termal» — здесь и бани, и сауны, и закрытый бассейн. К этому же зданию примыкают два открытых теплых бассейна. Для проживающих — отдельный вход.

Плавали — знаем? А вот и нет. Зачем ехать в еткульские термы 17

В обоих открытых бассейнах есть чаши с гидромассажем, поэтому провести в них час или даже больше не представляет вообще никаких трудностей. Для тех, кто регулярно занимается спортом, гидромассаж — это отдельный вид удовольствия. Собственно, поэтому только в открытых бассейнах мы с девчонками провели часа полтора: болтали, расслаблялись, смотрели на сосны.

Плавали — знаем? А вот и нет. Зачем ехать в еткульские термы 18

Далее мы отправились на разведку к закрытому бассейну. Он просто гигантский и разной глубины. Мне как любителю поплавать это очень понравилось. Ну а пока я наматывала круги по бассейну, девчонки решили не отходить от намеченного курса и продолжили отмокать в чаше с гидромассажем. Каждому свое, как говорится.

Плавали — знаем? А вот и нет. Зачем ехать в еткульские термы 19

Рядом с бассейном — сауна и хамам. Последний был закрыт на реконструкцию, а в сауну мы забегали погреться.

Плавали — знаем? А вот и нет. Зачем ехать в еткульские термы 20

А дальше — место, где мы провели в совокупности часов шесть, не меньше. Речь идет про комплекс «Бани народов мира». В «российском уголке» мы отчаянно бросались в купель после посещения бани «Богатырь». Сюда же, к холодной воде, прибегали после самой горячей бани «Штольня».

Плавали — знаем? А вот и нет. Зачем ехать в еткульские термы 21

Однако настоящая любовь у нашего квартета случилась с римской сауной. Во-первых, нам в ней было красиво. Во-вторых, в ней не так жарко, как в остальных. В-третьих, она светлая. Ну и последнее: есть в ней что-то детское. По полу сауны пущен ручей с теплой водой — сидишь на скамейке и болтаешь ногами в воде. Так и кажется, что вот-вот откуда-то неожиданно придет мама, проверит рукой, насколько теплая вода, погладит по голове и позовет домой обедать.

Плавали — знаем? А вот и нет. Зачем ехать в еткульские термы 22

Рядом с сауной стоят такие вот каменные лежаки — теплые и удобные. Удобные настолько, что через 10 минут после приземления на них начинаешь засыпать. Хотя в нашем случае, дело, может, было и не в лежаках, а в возрасте).

Второй после римской сауны «мэтч» у нас произошел с соляной комнатой. Она насыщена морским воздухом, полезным для органов дыхания. Взрослому человеку отдыхать в ней нужно 50-60 минут. Мы ответственно подошли к этой рекомендации и провели в ней последний час до закрытия всего комплекса. Единственное, чего нам не хватило в этой комнате — расслабляющей музыки. Треки пытались включать с телефона, но из-за неустойчивого интернета инициатива умерла на корню. Не сказать, что мы сильно расстроились, потому что пребывали уже в максимально расслабленном состоянии.

Не термами едиными

По моим ощущениям, термы в Еткуле сильно отличаются от комплекса на Уктусе своим форматом. Еткульский комплекс можно сравнить с базой отдыха, куда надо приезжать на несколько дней. Здесь есть где погулять, что посмотреть и чем заняться, помимо купания. Например, при заселении нам сказали, что здесь есть живой уголок. С одним из его обитателей мы столкнулись тем же вечером.

Плавали — знаем? А вот и нет. Зачем ехать в еткульские термы 23

Мясистые кролики спокойно бегают по территории «Баден-Баден» Еткуль. Мы подумали, что этот красавчик сбежал из клетки, и пошли искать смотрителя живого уголка. Хотели сообщить ему о том, что один из постояльцев решил вернуться в естественную среду обитания. Волнения оказались напрасными. Во-первых, потому что кроликов мало не бывает…одним больше, одним меньше. Да и вообще в зоопарке для них отведен отдельный вольер. Во-вторых, здесь им настолько хорошо, что они просто ленятся убегать.

Плавали — знаем? А вот и нет. Зачем ехать в еткульские термы 24

Нам даже не пришлось покупать специальную еду, чтобы покормить кроликов. На подходе к вольерам сотрудник «Баден-Баден» Еткуль вручил нам мешочек с капустой и морковкой. 

Плавали — знаем? А вот и нет. Зачем ехать в еткульские термы 25

В клетках живут и взрослые особи, и вот такие малыши, об которых можно легко сломать мимимиметр.

Плавали — знаем? А вот и нет. Зачем ехать в еткульские термы 26

Караулит кроликов немного грустный самоед. В день нашего визита он был не в самом хорошем расположении духа, о чем громко заявил, как только мы подошли к живому уголку.

Плавали — знаем? А вот и нет. Зачем ехать в еткульские термы 27

В отдельном вольере живут овечки. На самом деле их больше, чем на фото. Их тоже можно кормить и гладить.

Плавали — знаем? А вот и нет. Зачем ехать в еткульские термы 28

Вот эта фотогеничная красотка (или красавец) покорила наши сердца.

Плавали — знаем? А вот и нет. Зачем ехать в еткульские термы 29

Самая младшая из нас решила почувствовать себя героиней сказки про трех медведей и без зазрения совести заняла чужую лежанку.

Плавали — знаем? А вот и нет. Зачем ехать в еткульские термы 30

Термы в Еткуле расположены в очень живописном месте: комплекс окружают лес и озеро. Желающие восстановить моральное равновесие могут отправиться обнимать березы (говорят, помогает) или просто пройтись по тропе здоровья. А если вдруг вам не хватает адреналина и впечатлений, арендуйте бублик и катайтесь с горки. Горка, кстати, заканчивается на стыке леса и озера — чудесный пейзаж.

Помимо бубликов, в аренду можно взять ледянки, лыжи и даже коньки — прямо на территории комплекса залит небольшой каток. Но нашей компании для счастья хватило всего лишь покататься с горки. Уставшие и довольные отправляемся на обед…

Плавали — знаем? А вот и нет. Зачем ехать в еткульские термы 31

Good food = good mood

Есть такая меткая фраза, которая как нельзя лучше характеризует отношения нашего тревел-квартета с едой. Звучит она так: «Разве может надоесть мысль о том, что надо есть». Этот негласный гимн и привел нашу команду сначала в кафе, расположенное в главном корпусе «Termal», а затем и в ресторан, где мы провели днерожденный ужин в честь нашей Дарьи.

Начнем с кафе.

Плавали — знаем? А вот и нет. Зачем ехать в еткульские термы 32

По сути, данное заведение больше напоминает хорошую добротную столовую. В кафе нет официантов, т.е. действует система самообслуживания. Принимают наличные/карту, но поесть можно и без денег. Обед или ужин будет занесен на браслет, который выдают при заезде. Кормят здесь очень вкусно: домашняя пюрешка с котлетами, макароны с сосисками, жаркое, рис, овощи, большой выбор десертов и, конечно, блины с различными начинками.

Мы, давно живущие на готовых блюдах из «Жизнь Марта», по такой еде сильно истосковались, поэтому обед был быстро поглощен и оценен на пять баллов из пяти.

Плавали — знаем? А вот и нет. Зачем ехать в еткульские термы 33

Плавали — знаем? А вот и нет. Зачем ехать в еткульские термы 34

Сытный и вкусный обед на четверых нам обошелся в 1930 руб.

Плавали — знаем? А вот и нет. Зачем ехать в еткульские термы 35

Теперь про ресторан. Меню здесь обширное: есть и пельмени, и хачапури по-аджарски, итальянская паста и битые огурцы. Каждый сможет найти блюдо по вкусу. Внутри ресторана очень уютно — большие мягкие диваны, камин в центре зала — все это способствует длительному и вдумчивому приему пищи.

Плавали — знаем? А вот и нет. Зачем ехать в еткульские термы 36

Чтобы не прогадать с выбором блюд, мы обратились за помощью к официанту Доброжелательный молодой человек посоветовал нам томленую ногу ягненка.

Плавали — знаем? А вот и нет. Зачем ехать в еткульские термы 37

Ножка с булгуром обошлась нам в 1 570 руб., и свою цену она оправдала. Мясо нежное, сочное, волокнистое. Если будете в ресторане «Баден-Баден» Еткуль, обязательно попробуйте.

Плавали — знаем? А вот и нет. Зачем ехать в еткульские термы 38

Лодочка хачапури показалась нам маленькой, но вполне пристойной на вкус. Не разочаровали и остальные блюда, доставленные к нам на стол в этот вечер — битые огурцы, драники, пельмени.

Плавали — знаем? А вот и нет. Зачем ехать в еткульские термы 39

Праздничный ужин обошелся нам на четверых в 7 тыс. руб.

С детьми тоже можно

Термы в Еткуле «заточены» под посещение с детьми. Даже нам, бездетной команде, это было очевидно. В открытых бассейнах есть неглубокие чаши, в которых можно оставить ребенка. В кафе и ресторане стоят детские стульчики. Та же горка, с которой мы с удовольствием катались, — тоже, в общем-то, сделана для детей, а не для великовозрастных дамочек.

Но самое классное состоит даже не в этих мелочах. Целое крыло главного корпуса отведено под детский центр. Для непроживающих гостей посещение центра платное. Час — 350 руб. Гости курорта, решившие остановиться в «Баден-Баден» Еткуль на несколько дней, платят лишь за отдельные услуги. Например, творческий мастер-класс стоит 400 руб., а индивидуальное занятие на скалодроме — 600 руб.

Плавали — знаем? А вот и нет. Зачем ехать в еткульские термы 40

Детский центр разделен на две части. Первая — для самых маленьких. Здесь играют малыши до 5-ти лет. Занятий для них — множество. Можно поползать на скалодроме (под присмотром, конечно), покататься на мягких каруселях, порисовать, покататься с горки.

Плавали — знаем? А вот и нет. Зачем ехать в еткульские термы 41

За безопасностью маленьких посетителей следят сотрудники центра. Они же наблюдают за тем, чтобы любопытные пятилетки случайно не попали во «взрослую» зону центра, где безустанно бегают ребята постарше.

Плавали — знаем? А вот и нет. Зачем ехать в еткульские термы 42

Сотрудники детского центра говорят, что этот домик — одно из любимых развлечений посетителей. Они приносят сюда игрушки и устраивают из домика то магазин, то неприступную крепость.

Плавали — знаем? А вот и нет. Зачем ехать в еткульские термы 43

Эта зона уже для детей постарше. Здесь и горки покруче, и лабиринты сложнее. Смотрители зала отметили, что ребята покидают игровую зону с большим неудовольствием — уж очень им тут нравится.

Плавали — знаем? А вот и нет. Зачем ехать в еткульские термы 44

Зал оборудован вполне серьезным скалодромом. Для тех, кто хочет почувствовать себя альпинистом, есть все необходимое оборудование — веревки, крепления, шлемы, наколенники. Подъем осуществляется только с инструктором.

Плавали — знаем? А вот и нет. Зачем ехать в еткульские термы 45

Одна из главных, на мой взгляд, фишек центра — большой батут. Мне даже разрешили его протестировать. Честно говоря, если бы не девчонки, которые надрывно призывали идти купаться, я бы осталась тут еще минимум на час.

Резюме

Наверняка вы видели на просторах интернета мемы из серии «ожидание VS реальность». Как правило, реальность на этих картинках показана куда менее привлекательной, чем ожидания. Так вот, в случае с поездкой на термы в Еткуле, реальность оказалась в разы круче. Нам очень понравился дом-контейнер, бани, открытые бассейны. Отдельный респект — персоналу. На любую просьбу реагировали моментально. В ночь с 21 на 22 декабря сотрудники ресепшн даже нашли для нас зажигалку, чтобы мы могли зажечь свечи на торте для Дарьи. В век вейпов и прочих электронных устройств это, надо сказать, подвиг.

Полина, она же водитель, оценила наличие парковки прямо у домика. Сказала, что была бы сильно расстроена, если бы машину пришлось оставлять вне зоны видимости. София была под впечатлением от кроликов, бегающих по территории комплекса. Дарья словила терапевтический эффект от обнимания берез и многочасового гидромассажа. Я была искренне впечатлена тем, что на протяжение нескольких дней у нас ни разу не возник вопрос: «А чем бы заняться?».

Череда зимних дней рождений закончилась, и я с нетерпением жду летних друзей-именинников, которым от чистого сердца буду рекомендовать отметить свой праздник именно здесь.

Ранее в проекте: 

Сатка — город-кладовка: магнезит, уральский Диснейленд и уникальное собрание стрит-арта

Златоуст: город клинков, мастеров и высокогорных трамваев. Почему вам сюда нужно

 

Автор: Андрей Каяк
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • УГМК получила разрешение на возведение первого из трех небоскребов в центре городаУГМК получила разрешение на возведение первого из трех небоскребов в центре города
  • «Россия точно небезнадежна. Граждане всех стран Европы однажды считали, что все пропало»«Россия точно небезнадежна. Граждане всех стран Европы однажды считали, что все пропало»
  • Свердловская область в пятерке лидеров страны по росту цен на капремонтСвердловская область в пятерке лидеров страны по росту цен на капремонт
  • Для соседа газа жаль! Почему нельзя вмешиваться в работу газораспределительных компанийДля соседа газа жаль! Почему нельзя вмешиваться в работу газораспределительных компаний
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.