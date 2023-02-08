Плавали — знаем? А вот и нет. Зачем ехать в еткульские термы

Это были два с половиной дня, в течение которых герои публикации повторили фразу: «Хорошо-то как» бессчетное количество раз. Как «обнулиться» и вернуться к работе полным сил — в материале DK.RU.

Путешествия за границу в последнее время стали почти недоступны, и жители России стали обращать внимание на города и интересные локации внутри страны. Причем, если с туристическими центрами вроде Казани или Тобольска все понятно, то небольшие города и их окрестности остаются без внимания. И зря. Как правило, такие локации часто находятся в транспортной доступности, дорога обходится дешево, а впечатлений можно получить массу.

DK.RU продолжает проект «Что я там не видел?». Сегодня мы расскажем, зачем ехать в окрестности села Еткуль (Челябинская область).

Мария Коновалова, редактор спецпроектов DK.RU:

— Люблю декабрь. В начале месяца — день рождения у сестры Полины. В середине — у лучшей подруги Дарьи. В один из зимних дней рождений мы обязательно выезжаем за пределы области. В этом году уехать на несколько дней из города предложила Дарья. И вот 21 декабря, в день ее рождения, мы отправляемся в Еткуль. Но не в само село, а в термы «Баден-Баден», расположенные неподалеку.

Фото: состав трип-команды (слева направо): Полина Коновалова, Мария Коновалова, София Савкина, Дарья Савкина

Дорога

Дорога от Екатеринбурга до терм «Баден-Баден» в Еткуле занимает около четырех часов. Продолжительность пути зависит от погодных условий. Челябинская трасса М-5 довольно спокойная и ровная, хоть и скучная. Единственная радость для глаз — желтые нитки газопроводов, визуально разбавляющие уральскую хтонь. По пути — заправки и небольшие кафешки, где можно подкрепиться самим и «покормить» автомобиль.

Фото: типичный уральский пейзаж

Заселение в термах «Баден-Баден» начинается с 16.00. Мы выехали сильно заранее, поэтому успели заехать и в сам Еткуль. Цель — горячий обед и посещение церкви Богоявления, расположенной в самом центре села, на ул. Ленина, 37А. Оба пункта плана покатились в тартарары. В ближайшей к нам шашлычной со звучным названием «Сытый слон» за одним из двух существующих столов сидели сильно подвыпившие мужчины. Они, конечно, обрадовались появлению четырех вполне себе интересных дам. А вот мы к такой компании готовы не были, поэтому трапезничать пришлось в машине. Церковь и вовсе была закрыта для посещения — посмотреть на нее мы смогли только снаружи.

Фото: Церковь Богоявления была построена в 1760 г. Первоначально она была деревянной. В 1855 г. церковь расширили. Вокруг деревянных стен построили каменные. После революции храм прекратил свою деятельность, восстанавливать его начали лишь в 2005 г., и через два года — в 2007 г. — церковь открыла двери прихожанам

Фото: шашлычная и церковь — соседи

Домик «тетенек за 30»

К 16.00 мы доехали до терм и сразу пошли заселяться. В «Баден-Баден» Еткуль есть несколько вариантов размещения. Можно арендовать дом-контейнер. А можно выбрать подходящий номер в корпусах «Termal», «Vogue» и «Forest». Наша девичья компания предпочла жить в доме-контейнере. Подкупило отсутствие соседей за стенкой, которые наверняка не оценили бы наших музыкальных предпочтений. А еще — большое панорамное окно. Оно, по нашим представлениям, — обязательный атрибут таких вот небольших домиков. Ожидание и реальность совпали: мы с легкостью разместились в двухместном домике, не подрались за полочку для косметики и долго радовались наличию того самого «инстаграмного» окна.

В общей сложности проживание в доме-контейнере с 21 по 23 декабря на четверых нам обошлось в 29 600 руб. За купание дополнительная стоимость при размещении не взимается. Ознакомиться с актуальным прайсом на купание и проживание в «Баден-Баден» Еткуль можно на сайте.

Снаружи дом-контейнер выглядит очень компактно. Мы даже боялись, что нам в нем будет тесновато. Однако опасения были напрасными.

Рядом с каждым домиком есть своя мангальная зона, парковочное место и летняя веранда с диванчиками и качелями, которые, к слову, тоже вполне себе «инстаграмные».

Дом-контейнер делится внутри на две части. Первая — кухня-гостиная с диваном. Вторая — спальня.

В спальне, помимо потрясающего окна есть шкаф для одежды и сейф.

В кухне — вся необходимая посуда. Если чего-то не хватает, на ресепшене или в ресторане быстро разбираются с проблемой. Нам, к примеру, нужны были бокалы для шампанского. Их мы с легкостью арендовали в ресторане, оставив небольшой денежный залог.

В каждой из двух комнат — свой телевизор.

В ванной комнате — отельные приятности. Здесь же находится регулятор теплого пола.

Мы взяли с собой в путешествие 10 литров воды…ну мало ли что. Будете здесь останавливаться, знайте: в домиках установлены фильтры. Я пила, и теперь, живая, пишу этот текст.

Еще одна приятная неожиданность — умная Яндекс.Станция в номере. Бедная «Алиса» чуть не охрипла, пока 100 раз подряд проигрывала песню Татьяны Мужицкой «Тетеньки за 30». Кстати, после знакомства с «Алисой» каждая из нас купила мини-версию такой колонки.

Товарищи водоплавающие

После заселения мы сразу же отправились отмокать в бассейнах комплекса и отогревать замерзшую уральскую душеньку в банях. Отмечу: поездка в середине недели была хорошей идеей. Людей немного. Если вы посещали «Баден-Баден» на Уктусе в выходной день, то наверняка знаете, что такое очередь на гидромассаж или за кофе. А тут — тишина, спокойствие, красота.

Все водные развлечения сосредоточены в главном корпусе «Termal» — здесь и бани, и сауны, и закрытый бассейн. К этому же зданию примыкают два открытых теплых бассейна. Для проживающих — отдельный вход.

В обоих открытых бассейнах есть чаши с гидромассажем, поэтому провести в них час или даже больше не представляет вообще никаких трудностей. Для тех, кто регулярно занимается спортом, гидромассаж — это отдельный вид удовольствия. Собственно, поэтому только в открытых бассейнах мы с девчонками провели часа полтора: болтали, расслаблялись, смотрели на сосны.

Далее мы отправились на разведку к закрытому бассейну. Он просто гигантский и разной глубины. Мне как любителю поплавать это очень понравилось. Ну а пока я наматывала круги по бассейну, девчонки решили не отходить от намеченного курса и продолжили отмокать в чаше с гидромассажем. Каждому свое, как говорится.

Рядом с бассейном — сауна и хамам. Последний был закрыт на реконструкцию, а в сауну мы забегали погреться.

А дальше — место, где мы провели в совокупности часов шесть, не меньше. Речь идет про комплекс «Бани народов мира». В «российском уголке» мы отчаянно бросались в купель после посещения бани «Богатырь». Сюда же, к холодной воде, прибегали после самой горячей бани «Штольня».

Однако настоящая любовь у нашего квартета случилась с римской сауной. Во-первых, нам в ней было красиво. Во-вторых, в ней не так жарко, как в остальных. В-третьих, она светлая. Ну и последнее: есть в ней что-то детское. По полу сауны пущен ручей с теплой водой — сидишь на скамейке и болтаешь ногами в воде. Так и кажется, что вот-вот откуда-то неожиданно придет мама, проверит рукой, насколько теплая вода, погладит по голове и позовет домой обедать.

Рядом с сауной стоят такие вот каменные лежаки — теплые и удобные. Удобные настолько, что через 10 минут после приземления на них начинаешь засыпать. Хотя в нашем случае, дело, может, было и не в лежаках, а в возрасте).

Второй после римской сауны «мэтч» у нас произошел с соляной комнатой. Она насыщена морским воздухом, полезным для органов дыхания. Взрослому человеку отдыхать в ней нужно 50-60 минут. Мы ответственно подошли к этой рекомендации и провели в ней последний час до закрытия всего комплекса. Единственное, чего нам не хватило в этой комнате — расслабляющей музыки. Треки пытались включать с телефона, но из-за неустойчивого интернета инициатива умерла на корню. Не сказать, что мы сильно расстроились, потому что пребывали уже в максимально расслабленном состоянии.

Не термами едиными

По моим ощущениям, термы в Еткуле сильно отличаются от комплекса на Уктусе своим форматом. Еткульский комплекс можно сравнить с базой отдыха, куда надо приезжать на несколько дней. Здесь есть где погулять, что посмотреть и чем заняться, помимо купания. Например, при заселении нам сказали, что здесь есть живой уголок. С одним из его обитателей мы столкнулись тем же вечером.

Мясистые кролики спокойно бегают по территории «Баден-Баден» Еткуль. Мы подумали, что этот красавчик сбежал из клетки, и пошли искать смотрителя живого уголка. Хотели сообщить ему о том, что один из постояльцев решил вернуться в естественную среду обитания. Волнения оказались напрасными. Во-первых, потому что кроликов мало не бывает…одним больше, одним меньше. Да и вообще в зоопарке для них отведен отдельный вольер. Во-вторых, здесь им настолько хорошо, что они просто ленятся убегать.

Нам даже не пришлось покупать специальную еду, чтобы покормить кроликов. На подходе к вольерам сотрудник «Баден-Баден» Еткуль вручил нам мешочек с капустой и морковкой.

В клетках живут и взрослые особи, и вот такие малыши, об которых можно легко сломать мимимиметр.

Караулит кроликов немного грустный самоед. В день нашего визита он был не в самом хорошем расположении духа, о чем громко заявил, как только мы подошли к живому уголку.

В отдельном вольере живут овечки. На самом деле их больше, чем на фото. Их тоже можно кормить и гладить.

Вот эта фотогеничная красотка (или красавец) покорила наши сердца.

Самая младшая из нас решила почувствовать себя героиней сказки про трех медведей и без зазрения совести заняла чужую лежанку.

Термы в Еткуле расположены в очень живописном месте: комплекс окружают лес и озеро. Желающие восстановить моральное равновесие могут отправиться обнимать березы (говорят, помогает) или просто пройтись по тропе здоровья. А если вдруг вам не хватает адреналина и впечатлений, арендуйте бублик и катайтесь с горки. Горка, кстати, заканчивается на стыке леса и озера — чудесный пейзаж.

Помимо бубликов, в аренду можно взять ледянки, лыжи и даже коньки — прямо на территории комплекса залит небольшой каток. Но нашей компании для счастья хватило всего лишь покататься с горки. Уставшие и довольные отправляемся на обед…

Good food = good mood

Есть такая меткая фраза, которая как нельзя лучше характеризует отношения нашего тревел-квартета с едой. Звучит она так: «Разве может надоесть мысль о том, что надо есть». Этот негласный гимн и привел нашу команду сначала в кафе, расположенное в главном корпусе «Termal», а затем и в ресторан, где мы провели днерожденный ужин в честь нашей Дарьи.

Начнем с кафе.

По сути, данное заведение больше напоминает хорошую добротную столовую. В кафе нет официантов, т.е. действует система самообслуживания. Принимают наличные/карту, но поесть можно и без денег. Обед или ужин будет занесен на браслет, который выдают при заезде. Кормят здесь очень вкусно: домашняя пюрешка с котлетами, макароны с сосисками, жаркое, рис, овощи, большой выбор десертов и, конечно, блины с различными начинками.

Мы, давно живущие на готовых блюдах из «Жизнь Марта», по такой еде сильно истосковались, поэтому обед был быстро поглощен и оценен на пять баллов из пяти.

Сытный и вкусный обед на четверых нам обошелся в 1930 руб.

Теперь про ресторан. Меню здесь обширное: есть и пельмени, и хачапури по-аджарски, итальянская паста и битые огурцы. Каждый сможет найти блюдо по вкусу. Внутри ресторана очень уютно — большие мягкие диваны, камин в центре зала — все это способствует длительному и вдумчивому приему пищи.

Чтобы не прогадать с выбором блюд, мы обратились за помощью к официанту Доброжелательный молодой человек посоветовал нам томленую ногу ягненка.

Ножка с булгуром обошлась нам в 1 570 руб., и свою цену она оправдала. Мясо нежное, сочное, волокнистое. Если будете в ресторане «Баден-Баден» Еткуль, обязательно попробуйте.

Лодочка хачапури показалась нам маленькой, но вполне пристойной на вкус. Не разочаровали и остальные блюда, доставленные к нам на стол в этот вечер — битые огурцы, драники, пельмени.

Праздничный ужин обошелся нам на четверых в 7 тыс. руб.

С детьми тоже можно

Термы в Еткуле «заточены» под посещение с детьми. Даже нам, бездетной команде, это было очевидно. В открытых бассейнах есть неглубокие чаши, в которых можно оставить ребенка. В кафе и ресторане стоят детские стульчики. Та же горка, с которой мы с удовольствием катались, — тоже, в общем-то, сделана для детей, а не для великовозрастных дамочек.

Но самое классное состоит даже не в этих мелочах. Целое крыло главного корпуса отведено под детский центр. Для непроживающих гостей посещение центра платное. Час — 350 руб. Гости курорта, решившие остановиться в «Баден-Баден» Еткуль на несколько дней, платят лишь за отдельные услуги. Например, творческий мастер-класс стоит 400 руб., а индивидуальное занятие на скалодроме — 600 руб.

Детский центр разделен на две части. Первая — для самых маленьких. Здесь играют малыши до 5-ти лет. Занятий для них — множество. Можно поползать на скалодроме (под присмотром, конечно), покататься на мягких каруселях, порисовать, покататься с горки.

За безопасностью маленьких посетителей следят сотрудники центра. Они же наблюдают за тем, чтобы любопытные пятилетки случайно не попали во «взрослую» зону центра, где безустанно бегают ребята постарше.

Сотрудники детского центра говорят, что этот домик — одно из любимых развлечений посетителей. Они приносят сюда игрушки и устраивают из домика то магазин, то неприступную крепость.

Эта зона уже для детей постарше. Здесь и горки покруче, и лабиринты сложнее. Смотрители зала отметили, что ребята покидают игровую зону с большим неудовольствием — уж очень им тут нравится.

Зал оборудован вполне серьезным скалодромом. Для тех, кто хочет почувствовать себя альпинистом, есть все необходимое оборудование — веревки, крепления, шлемы, наколенники. Подъем осуществляется только с инструктором.

Одна из главных, на мой взгляд, фишек центра — большой батут. Мне даже разрешили его протестировать. Честно говоря, если бы не девчонки, которые надрывно призывали идти купаться, я бы осталась тут еще минимум на час.

Резюме

Наверняка вы видели на просторах интернета мемы из серии «ожидание VS реальность». Как правило, реальность на этих картинках показана куда менее привлекательной, чем ожидания. Так вот, в случае с поездкой на термы в Еткуле, реальность оказалась в разы круче. Нам очень понравился дом-контейнер, бани, открытые бассейны. Отдельный респект — персоналу. На любую просьбу реагировали моментально. В ночь с 21 на 22 декабря сотрудники ресепшн даже нашли для нас зажигалку, чтобы мы могли зажечь свечи на торте для Дарьи. В век вейпов и прочих электронных устройств это, надо сказать, подвиг.

Полина, она же водитель, оценила наличие парковки прямо у домика. Сказала, что была бы сильно расстроена, если бы машину пришлось оставлять вне зоны видимости. София была под впечатлением от кроликов, бегающих по территории комплекса. Дарья словила терапевтический эффект от обнимания берез и многочасового гидромассажа. Я была искренне впечатлена тем, что на протяжение нескольких дней у нас ни разу не возник вопрос: «А чем бы заняться?».

Череда зимних дней рождений закончилась, и я с нетерпением жду летних друзей-именинников, которым от чистого сердца буду рекомендовать отметить свой праздник именно здесь.

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