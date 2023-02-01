Город-кладовка: магнезит, уральский Диснейленд и уникальное собрание стрит-арта

Сатка — город, каких на Урале точно больше нет. Многие рукотворные вещи можно увидеть исключительно здесь, про природу и говорить нечего. На такое путешествие не жаль потратить выходные.

DK.RU продолжает проект «Что я там не видел?». В этой рубрике мы рассказываем о малых и больших городах России, которые точно стоит посетить. Ведь часто мы либо живем совсем близко от примечательных мест, либо проезжаем мимо, но не погружаемся в их историю. И многое пропускаем. Сегодня — про неожиданные открытия, которые мы сделали, приехав в небольшой уральский город Сатка.

Сатка Город в Челябинской области, административный центр Саткинского района. Население — 42,5 тыс. человек. Расположен на реке Большая Сатка. Расстояние от Челябинска 176 км, от Екатеринбурга — 311 км, от Златоуста — 60 км. Знаменит двумя заводами — Саткинским чугунолитейным (производство ферросплавов) и Группой Магнезит (высококачественные огнеупорные материалы).

Ольга Селезнева, руководитель сетевой редакции «Делового квартала»:

— Поездка в Сатку у нас состоялась в рамках двухдневного тура, в который также входил Златоуст. Поэтому добирались мы туда из Златоуста по единственно возможной дороге — М5. В конце осени это не самый приятный маршрут — даже если в Златоусте вас будет мочить дождь, то, поднявшись на перевал Уреньга, вы непременно попадете в зиму. Это сказочно красиво, но и очень скользко, поэтому продвижение будет медленным.

Тем не менее, если вы едете только в Сатку, есть смысл сделать маршрут круговым — туда проехать через Миасс, Карабаш, Златоуст, а обратно — через Месягутово, Нижние Серги, Ревду. В первом случае вам будет красиво, а во втором — спокойно и безопасно.

Сатка — один из немногих городов в мире, который строился вокруг завода, назывался он тогда Свято-Троицкий чугунолитейный и железоделательный. Обычно бывает не так — возле реки возникает поселение, а предприятия развиваются исходя из нужд проживающих там людей. Здесь же сначала был построен завод, на который привозили рабочих — и уже из них сформировался будущий город.

Почему именно здесь появился чугуноплавильный завод? Во-первых, в этих местах было много залежей железа и много леса, во-вторых, есть реки — Малая и Большая Сатка. Первую партию чугуна — 992 тонны — выпустили в 1758 г. и сразу отправили на нужды царской армии.

Саткинский чугуноплавильный завод

Рядом с заводом по традиции построили Свято-Троицкую церковь, от которой сегодня остался только первый этаж. При этом все лики святых, барельефы спрятали под безликой плиткой. Интересно, что чугунный колокол весом 300 кг выплавили не тут, а в Москве, потому что именно там его нужно было освятить. И везли его через полстраны на деревянных колесницах.

Первые десятилетия жизни города складывались трагично — хотя войны и революции задевали Сатку по касательной, внутренние распри, связанные с восстанием Пугачева, приходом Салавата Юлаева, гражданской войной, стали причиной гибели множества людей. Например, Емельян Пугачев, захватив город, пришел прямо на завод и сказал — кто за царя, выходите на улицу, вы тут работать не будете. А кто за меня, за революцию и за все хорошее — оставайтесь. Всех, кто отказался на него работать, он прямо рядом с заводом и расстрелял.

Ходит легенда, что именно в окрестностях Сатки Емельян Пугачев спрятал свой знаменитый клад (впрочем, подобные легенды есть в каждом крупном поселении, где отметился этот предводитель крестьянских восстаний).

Одной из самых известных бизнес-династий в Сатке была семья Ивана Алпатова. До недавнего времени в старом городе можно было увидеть огромный особняк, принадлежавший ему — первый этаж был построен из бутового камня, второй — из дерева. К сожалению, в 2011 г. усадьба эта сгорела, но есть надежда, что ее восстановят.

Алпатовы жили здесь с 1864 г. Сыновья Ивана Алпатова первыми открыли в городе швейную и кожевенную мастерские. Потом стали продавать зингеровские швейные машинки. В конце 19 — начале 20 века, в страшные времена, Алпатов буквально спас город от голода. Он поехал в Башкирию, закупил там мясо и другие продукты и стал продавать их в лавке, устроенной на первом этаже дома, параллельно налаживая торговые пути для доставки продуктов. Кроме того, он пригласил купцов, которые тоже стали предлагать товары в торговых рядах.

То, что осталось от усадьбы Алпатова

А вот история «новой Сатки» тесно связана с предпринимателем Юрием Китовым, который построил здесь знаменитую «Сонькину лагуну», или Уральский Диснейленд, как ее часто называют.

Сейчас Юрию Китову около 80 лет, у него более 200 объектов разной направленности. Изначально семья его была связана со строительством, но Юрию Ивановичу больше нравилось торговать. Позже он выиграл в покер заправку, из которой выросла сеть из 40 объектов под названием «Зюраткуль». В конце 90-х Китов построил свою первую швейную фабрику, сейчас их три. Повезло ему в том, что в середине нулевых он выиграл тендер на поставку обмундирования для оборонки. И сейчас все, кто находится на СВО, одеты в вещи, сшитые на фабриках Китова.

«Сонькина лагуна» началась с небольшой детской площадки во дворе дома Китова на озере Зюраткуль. Ну, как небольшой — если обычный человек построит для детей маленький кораблик, то Китов привезет корабль в натуральную величину. А вокруг поставит лики диких народцев, которые якобы проживали в этих местах. Постепенно парк стал наполняться разными объектами, поползли слухи, и на озеро стали приезжать люди, чтобы посмотреть, что еще там построил Юрий Китов. Раз так, предприниматель решил брать с посетителей по 50 руб. И они платили.



Фото: s-laguna.ru

Однако в 2011 г. Китова с его сказочным богатством «попросили» с берега озера, поскольку Зюраткуль — это парк федерального значения, строить подобные объекты там запрещено. И он перевез корабль и все скульптуры в старую часть города Сатки, назвав лагуну в честь своей внучки Сони. Позже купил остров, который назвал «Дупло орла». Летом туда на корабликах организуют экскурсии.

«Сонькина лагуна» — большая территория, состоит из нескольких частей. Есть личные особняки Китова, в том числе небольшая церквушка. Есть рестораны и кафе, есть гостиница, в которой устроена «царская комната», где может жить только тот, у кого на счете есть миллион рублей. А также огромное количество разностилевых арт-объектов и городских скульптур.

«Сонькина лагуна» — будто кладовка, — поделился мнением наш экскурсовод Михаил. — Кто-то коллекционирует марки и значки, а вот Юрий Иванович коллекционирует все, что ему нравится. Василий Теркин — и рядом Юрий Гагарин. Над ними — часы из «Маленького принца». Тут же пушки времен Пугачева. Построена деревянная русская церковь, по соседству — зеленый самолет, а за ним — средневековые постройки. Паровоз стоит рядом со скульптурой «Чужого». А деревянные сказочные фигуры соседствуют с двухметровым железным комаром. Все это не связано никакой идеей, просто понравилось Юрию Ивановичу, вот он это и купил.

Фасадная часть «Сонькиной лагуны». Чтобы погулять по территории, нужно заплатить от 700 руб. с человека. Летом с детьми будет интересно — помимо разных объектов, в Лагуне есть и водные горки

В старой части города Юрий Китов выкупил для себя два старинных особняка, отреставрировал их, украсил собственным гербом и устроил в них швейную фабрику, на которой сейчас работает 200 человек (говорят, в этом году ему приказали увеличить штат до 2 тыс. человек).

Швейная фабрика Юрия Китова

На выезде из города (в сторону Златоуста) можно попасть на смотровую площадку. В хорошую погоду отсюда видно большую часть города, хребет Зюраткуль, комбинат Магнезит, реку Большая Сатка.

Панорама Сатки

Чугунолитейный завод, благодаря которому появилась Сатка, не смог, однако, сделать город процветающим. Во-первых, логистика — доставлять чугун в столицу в буквальном смысле тяжело. Во-вторых, за последние сто лет на заводе сменилось около 20 руководителей, это очень много и очень губительно для развития. Так что «спасло» Сатку обнаружение в конце 19 века залежей огнеупорного материала магнезит.

Этот голубой минерал не горит в огне и не тонет в воде. Печь из магнезитовых брикетов выдерживает 2700 градусов Цельсия и более 8 тыс. циклов переплавки, она даже занесена в книгу Гиннеса. По соотношению цена-качество магнезит стал самым популярным огнеупорным материалом. Его стали вшивать в костюмы МЧС, полицейских, в перчатки, начали продавать брикетами по всему миру.

Арка входа в «старый город» сделана из магнезитовой породы

Как добывают магнезит, можно увидеть, поднявшись на край Карагайского карьера. Сначала добыча здесь шла открытым способом, позже стали использовать закрытый способ — практически под всем городом есть шахты, правда, пустоты после себя строители не оставляют: после выемки полезных ископаемых шахты заваливают пустой породой.

Глубина Карагайского карьера около 400 м

Комбинат «Магнезит» — это полностью укомплектованное производство: из карьера по узкоколейке верхнего типа порода идет на дробильный комплекс, там ее дробят на более мелкую фракцию, которую отправляют на завод для переплавки.

Комбинат «Магнезит»

Как добывают, дробят, сортируют и достают из породы с помощью электролиза магнезит, рассказывают на экскурсиях на комбинате. Это очень познавательно, но заказывать экскурсию нужно заранее, и только в будние дни.

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В последние годы Сатка стала известна не только как крупный промышленный город, но и как место, куда каждый год в рамках фестиваля Арт-Сатка приезжают художники со всего мира и разрисовывают дома. Эти рисунки называются муралы. DK.RU уже рассказывал об этом уникальном явлении — когда мгновенно о небольшом уральском городе узнали во многих странах.

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Инициатором фестиваля стал Сергей Коростелев, главный акционер Группы Магнезит. Он организовал Фонд содействия развитию Саткинского района, сотрудники которого ищут интересные гранты и выигрывают их. Сам Коростелев также ездил по миру и выискивал интересные идеи. Именно он придумал, как сделать Сатку центром стрит-арта.

Помимо этого, в Сатке были отремонтированы фасады на всех домах, расположенных на въездной улице. Если будете въезжать в город со стороны М5, вы непременно удивитесь, в какие сказочные яркие домики превратились ранее неприглядные избушки.

Раскрашенные фасады домов на улице Коммунистической

Путешествуя по Сатке, еще пару остановок можно сделать у Дворца культуры Магнезит и в Западном микрорайоне. Первый — образец сталинского ампира, построенный в 1950-е годы, с неизменным Ильичом перед входом. Очень впечатляющее строение.

Дворец культуры Магнезит на Театральной площади

Улицы сталинской застройки

Что касается Западного, то особых архитектурных излишеств здесь нет, это стандартный спальный район, построенный в 1980-е. Зато именно отсюда начиналась история муралов.

Самый известный мурал с изображением медведя в Западном мкрн

Одна из самых конфликтных работ в рамках фестиваля Арт-Сатка тоже находится в Западном. Это пугающее изображение человека без головы, стоящего на косуле. Автор этого мурала — художник из Северной Африки. Он хотел показать, что люди на Урале отвратительно заботятся о природе, это он и задумал продемонстрировать. И нарисовал человека на косуле, залитого кровью. Люди возмутились — именно на этот фасад выходят окна начальной школы, находящейся поблизости. Пришлось немного исправить ситуацию — художника вызвали снова, он убрал кровь, добавил горы и речку. Честно говоря, стало ненамного лучше. Зато есть городская история.

Мурал о том, как надо относиться к природе

В Западном еще есть довольно милый сквер имени Антуана де Сент-Экзюпери. В нем много скульптур, и на каждой — цитата из «Маленького принца».

Сквер им. Антуана де Сент-Экзюпери

Наша экскурсия завершилась ужином в ресторане the Клюква (ул. Солнечная, 28). Цены для провинциального города высоковаты (средний чек от 1000 руб.), но еда очень вкусная, а подача приятная.

Теперь нужно обязательно приехать сюда летом. Посетить знаменитую гидроэлектростанцию «Пороги», съездить в национальный парк Зюраткуль, подняться на гору Москаль. И непременно — с экскурсоводом Михаилом (тел. +7 908 589 7678). Мы много путешествуем по России, и было неожиданно и приятно встретить одного из самых крутых гидов именно в Сатке. Так что рекомендую.

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