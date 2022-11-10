Что я там не видел? Дагестан — в гости за щедростью и удивлением

«Нам говорили, чтобы мы особо не рассчитывали на сервис в Дагестане. Но здесь и не думалось о сервисе, люди взаимодействовали на уровне человек-человек и от того сервис становился не таким уж важным».

DK.RU продолжает проект «Что я там не видел». Сегодня речь пойдет о Дагестане — республике с невероятным туристическим потенциалом. За несколько дней путешествия по Дагестану можно увидеть море и горы, города и живописные деревеньки, прикоснуться к древности, познакомиться с богатейшей культурой и насладиться гостеприимством местных жителей.

Юлия Гиммельфарб, маркетолог медицинского центра «Кволити Мед»:

— Каспий, невиданные каньоны, вкуснейшая еда и гуманные цены привлекли в этом году массу соотечественников в Дагестан. Я тоже не отказала себе в этом удовольствии и с учетом рекомендаций уже побывавших в этой замечательной республике мы составили программу из двух частей. Первая — 4-дневное проживание в Дербенте и самостоятельное планирование отдыха, вторая — 3-дневное изучение гор и каньонов с турфирмой.

Наша компания из шести человек арендовала машину и вместе с местным гидом исследовала Дагестан в комфортном темпе. При этом программа получилась такой насыщенной, что к концу путешествия мы очень понимали тех, кто посетил Дагестан дважды за сезон. Сначала — обзорно, потом — прицельно.

Перед поездкой мы сравнивали программы, которые предлагали разные агентства, и во всех есть, что называется, must see: Cулакский каньон, Бархан Сырыкум, опустевший высокогорный поселок Гамсутль, Карадахская теснина и ряд других вызывающих восторг природных достопримечательностей. Все они ближе к Махачкале и смотреть их лучше с гидом. И в плане виртуозной езды по горным дорогам, и в плане ориентирования на местности. Хотя некоторые мои знакомые ездили туда на собственных машинах и тоже остались весьма довольны. Когда мы брали в руки телефон, чтобы позвонить домой, не верилось, что вся это красота — в России. Все время хотелось проверить роуминг. Эти достопримечательности уже подробно описаны в интернете, поэтому поделюсь тем, что вызвало удивление или эмоции вне стандартной программы.



Природные виды в Дагестане, фото Юлии Гиммельфарб

Пляжи Дербента

Мы летали во второй половине сентября и изначально остановились в Дербенте ради пляжного отдыха, но это оказался совершенно необыкновенный во всех отношениях город, который, по некоторым источникам, насчитывает 5 тысяч лет.

На пляжи — городской и загородный — мы ездили на такси, используя приложение Яндекса. Сервис городских пляжей только зарождается и некоторые местные жители говорят, что в городе воды Каспия не так чисты. Поэтому на городском пляже мы гуляли и загорали, а купались на колоритном загородном пляже «Лунь». Там нет туалета, зонтиков и кабинок для переодевания, зато есть памятник советскому боевому кораблестроению. Ракетоноситель, с крыльями как у самолета, по замыслу разработчиков мог лететь на огромной скорости над любой плоской поверхностью без рисков быть замеченным радарами. Но инженерную мысль остановила перестройка, и этот красавец длиной 74 м и высотой 19 м долгое время ржавел в порту Каспийска, пока его не перевезли сюда. В будущем здесь планируется построить парк «Патриот».

Пейзаж немного нереальный и напоминает ленты Тарковского, с тем отличием, что в этом кадре в тени крыльев отдыхают разомлевшие туристы и местные пятнистые коровы. Морской бриз спасает их от слепней.

Пляж Лунь, фото Ольги Ковальской

Старый город

Крытые дворы старого города напоминают сказки про Али-Бабу: глухие заборы, одинаковые железные двери. Хоть меловым крестиком помечай, чтоб не заблудиться. Ну разве что какой хостел раскрасит свой вход — будто дверь в ковре отворяется.

Ковер на воротах. Фото Юлии Гиммельфарб

Некоторые ворота приоткрыты — это лавочки, где хозяева продают домашнюю выпечку: дагестанскую пахлаву, чудУ — пироги из тонкого теста с разными начинками, урбеч — пасту из жареных семян льна, ядрышек урюка, подсолнечника или других культур. Вообще, сколько мы ни были в дагестанских домах — все «горные» трапезы у нас проходили в семьях — каждая хозяйка делает урбеч по-своему, вкусы не повторяются.

Большинство традиционных обедов заканчиваются десертом — сладкой кашей, на 90% состоящей из кураги, приправленной урбечем. Если понравилось — покупай домой!

Мы брали экскурсию по старому городу и древнейшей крепости Нарын-Кала, первые упоминания которой относятся к VI веку, она входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Днем приятно и интересно изучить территорию внутри, а вечером — прогуляться снаружи. Крепостная стена дивно освещена, а в выходные дни в парке Низами Гянджеви, что около нее, можно насладиться шоу самого большого в России мультимедийного поющего фонтана.

Освещенная стена крепости, фото Юлии Гиммельфарб

Колоритная стена в старом городе. Фото Юлии Гиммельфарб

Еще впечатлила экскурсия в Девичью баню XIII века (ул.7-й Магал), между Джума-мечетью VIII века и древними воротами Орта-Капы VI века. Над землей только купол с круглым окном, вниз ведут крутые каменные ступени, в помещении реконструкция самого ритуала омовения. Примечательно, что в городе по сию пору есть и действующая старинная баня Кырхлар Хамам (ул. Крупской, 3а), но записываться в нее надо заранее, а мы узнали о ней в последний день.

Экскурсии на винный и коньячный заводы с дегустацией

Если бы Бахус попал в Дербент, ему было бы где порезвиться: хоть на винный завод, хоть на коньячный можно заказать экскурсию.

Мы брали тур в Дербентскую винодельческую компанию (ул. Махачкалинская, д.1), так как три их линейки представлены во многих федеральных торговых сетях и уже были нам известны. «Di Сaspico», «Эндемы» и «Каспийская коллекция» — «тихое» и игристое вино молодой частной компании «Дербент Вино». Во время экскурсии интересно посмотреть весь путь создания напитка, просмаковать вручную собранную ягоду винограда, еще пару часов назад висевшую на лозе, а потом продегустировать разные сорта вина.

Ну, и в Дербенте однозначно стоит попробовать кальвадос — яблочный или грушевый бренди крепостью около 40%.

Самурский лес

Самурский лес находится почти на границе с Азербайджаном, туда чуть больше часа идет электричка, на которой написано «Дербент-Граница», а там мы пересаживаемся в машину к гиду и едем в лес по пляжу. Береговая линия Каспия в этом месте столь же бескрайняя, сколь и пустынная, и мы движемся на автомобиле прямо по кромке моря.

Поездка по берегу моря, фото Юлии Гиммельфарб

Если сидишь у окна, долетают брызги, свежий ветер на скорости развевает волосы и появляется чувство какого-то необыкновенного путешествия. А впереди — два часа рассказов о флоре Дагестана, раскачивание на тропических лианах и «репортаж» из дупла 300-летнего дерева.

Мы в своей культуре не очень представляем, что чужих людей поведем к себе домой. А там это норма, и после экскурсии мы едем к гидам ужинать. Это тоже один из видов заработка: при брони экскурсии они нам предложили, а мы не отказались. Речная форель, баклажаны и перцы на гриле, варенье из кизила и инжира, интересные разговоры с интеллигентными хозяевами дома — Гайдаром и Афисат. Только в непосредственном общении с местными жителями по-настоящему можно узнать город или страну.

Сервис

От ряда знакомых мы слышали отзывы, что «на сервис там особо рассчитывать не приходится», и были готовы к этому. А в самой поездке меня не раз посещали мысли, что мы считаем себя «продвинутыми» по сервису — всякое уже видели в Европе, Азии и родном городе. Но в нагрузку к сервису мы нередко получаем механические скрипты и жесткие регламенты, которые у сотрудников сферы услуг вызывают или равнодушие, или парализующий страх быть наказанным за «низкую конверсию». И мы — клиенты — это ощущаем.

А в Дагестане как-то не думалось о сервисе, а думалось о том, что мы общаемся с людьми, готовыми взаимодействовать на уровне человек-человек и от того сервис как таковой становится не таким важным. В гостях мы ждем душевности, и здесь мы ее получали. Да и сервис есть, просто он неравномерно распределен и реализуется несколько по-иному.

На фото — кофейня у подножия бархана Сырыкум. Любые виды напитков, включая флэт уайт и кофе с урбечем, добавленным прямо в чашку. Сервис на уровне, интерьер завораживающий, покидать это место не хочется. Фото Юлии Гиммельфарб

Одно, но КАКОЕ место: вид на Чиркейскую ГЭС

Сплав человеческой мысли и силы природы — Чиркейская ГЭС. Сложное инженерное сооружение посреди многотонных скал: арочная бетонная плотина будто зажата в узком ущелье и выдерживает сильное давление бирюзовых вод реки Сулак. Хотелось сидеть прямо на земле, смотреть на дальние электровышки и представлять, как в 60-е годы строили самую мощную гидроэлектростанцию Северного Кавказа. Как созидатели жили, наверное, во временных домиках, а вечером пили чай из пузатого самовара с пристроившимся с боку заварочным чайником.

Вид на Сулакский каньон, реку Сулак и Чиркейскую ГЭС. Фото: Ольга Ковальская, Юлия Гиммельфарб

Проживание

Мы пожили в трех совершенно разных форматах: простом мини-отеле в Дербенте, дорогой гостинице в Махачкале и гостевом доме на реке Аварское Койсу.

Простой и экономичный отель в Дербенте

Поисками гостиницы для сентябрьской поездки мы занялись в конце июня и это уже оказалось поздно. Туристов — невиданный наплыв и инфраструктуры пока решительно не хватает. После долгих поисков мы забронировали мини-отель «Водник»: cело Джалган, ул. ФАД 2/3, практически на выезде из города (зато ближе к пляжу «Лунь»). Отель скромный, но ремонт свежий, в номере есть все необходимое, а рядом — пекарня, шашлычная и фруктовая палатка. В Дагестане много мелкого бизнеса, где хозяин сам готовит или стоит у прилавка, поэтому все получается с душой: мясо сочное, хлеб пушистый, а улыбка приветливая. При этом, разумеется, мелкое лавочничество накладывает отпечаток на ландшафт улиц — единого стиля нет.

Напротив «Водника» — огромный роскошный магазин посуды. Так как я люблю домашнюю утварь, то заходила туда несколько раз и отметила, что рабочий день продавцов начинается с «пятиминутки» прямо в зале, в центре внимания — ассортимент и продажи. Как говорится, вдохновение, мотивация и контроль в «одном флаконе».

Магазин посуды, Фото Юлии Гиммельфарб

Отель MONTO в Махачкале (г. Махачкала, ул. Ирчи Казака, 53Г/1)

Отель хорош! Большая площадь номера, есть отдельная зона с удобными креслами и торшером (жаль, некогда было там посидеть), в ванной комнате весь набор путешественника, включая пилку для ногтей и набор с нитками и иголками. Завтрак включен в стоимость. Есть панорамный ресторан и фитнес-зал. Словом, отель современный, новый и комфортный.

Гостевой дом «Белые журавли» на реке Аварское Койсу

Комфортные номера с резной деревянной мебелью на втором этаже дома, на первом — большая гостиная с домашней едой в исполнении женской половины семьи хозяина. Перед глазами невероятный горный пейзаж, а засыпаешь под непрерывный шум мощной реки Аварское Койсу. Вот здесь бы и остаться на несколько дней, помедитировать, погулять по горным тропам, подышать чистым воздухом.

Вид из окна гостевого дома «Белые журавли», фото Юлии Гиммельфарб

Но путешествие заканчивается, впереди ужин в HINKAL BROTHERS и... домой.

HINKAL BROTHERS. Аутентичная дагестанская кухня с небольшими вольностями и большой любовью

Официальный адрес г. Махачкала, ул. Дзержинского, 8. Неофициальный — Гранд Хинкальная, 1

Очень атмосферное и вкусное кафе, большие порции и меню, которое можно попробовать и исключительно в Дагестане, и повторить дома. Часть зала занимает островок с сувенирами, такой подход, пожалуй, мало кто из рестораторов использует: забавные открытки и значки, местные варенья, качественный шоколад в стильных упаковках с видами красот Дагестана, а также сладкие батончики «Урбечик» и «Абрикосик» с соответствующими начинками.



Мало кто из рестораторов использует такой подход. Фото Юлии Гиммельфарб

Вообще из всего многообразия дагестанских даров, которые предлагают винные и сувенирные магазинчики, мы остановились на функциональных: металлические шкатулочки-гранаты; стильно оформленный шоколад — чистый и с начинкой-урбечем; кальвадос, коньячные бутылки, наряженные в бурку и папаху; эмоциональные пестрые скатерти и коврики с дагестанскими узорами. Все это теперь вносит тепло и яркие краски в осенний интерьер уральского дома.

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