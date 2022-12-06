Златоуст: город клинков, мастеров и высокогорных трамваев. Почему вам сюда нужно

Самое главное — Златоуст можно особо не планировать, просто сесть в машину и через 3,5 часа оказаться в знаменитом уральском городе мастеров. Уверяем вас — он вас очень удивит.

DK.RU продолжает проект «Что я там не видел?». В этой рубрике мы рассказываем о малых и больших городах России, которые точно стоит посетить. Ведь часто мы либо живем совсем близко от примечательных мест, или проезжаем мимо, но не погружаемся в их историю. И многое пропускаем.

Ольга Селезнева, руководитель сетевой редакции «Делового квартала»:

— Поездку в горноуральские города Златоуст и Сатку мы с подругой запланировали буквально спонтанно: утром в субботу выехали в Златоуст, переночевали в Сатке (сняли квартиру через Tvil.ru), в воскресенье побывали на экскурсии в этом городе и уже вечером были дома, в Екатеринбурге. Но впечатлений за эти два дня было столько, будто у нас случилось минимум недельное путешествие. Тем и хороши короткие, но насыщенные поездки.

Златоуст Расположен на реке Ай, в 120 км к западу от областного центра Челябинска, в 1750 км к востоку от Москвы, в 266 км от Екатеринбурга. На востоке расположен хребет Уралтау, на западе — хребет Уреньга и горы Мышляй. С севера долину замыкают Таганай и Назминский хребет. Рельеф города типично горный, с резкими перепадами высот. Население — около 150 тыс. человек.

Дорога из Екатеринбурга до Златоуста хорошая, по времени занимает 3,5-4 часа. Из приятного — наконец-то появилась дорога через Карабаш. Десятилетиями там не было дороги, были лишь направления. Теперь — хороший асфальт. И «марсианские» пейзажи стали намного менее зрелищными, что тоже, конечно, радует.

Как обычно в наших путешествиях, мы заранее нашли экскурсоводов, и с обоими нам очень повезло. В Златоусте нас ждала экскурсовод, краевед, историк Альфия — человек очень любящий свой город, знающий детали, о которых не пишет Википедия, с живой правильной речью.

Горный парк им. П. Бажова

Несомненно, путешествие по Златоусту нужно начинать отсюда. Это самое красивое, исторически и культурно насыщенное место.

Горный парк открылся в 2015 г., хотя наполняться стал значительно раньше. Знаковые объекты — Башня-колокольня Иоанна Златоуста, культурный центр им. Валерия Ростова, коттеджный поселок «Красная горка», множество интересных камней и литых скульптур, посвященных Уралу и сказам Бажова.

Валерий Ростов Все, что можно увидеть в Горном парке, сделано при участии Валерия Ростова и его компании. Валерий Ростов работал на машиностроительном заводе «Новый Златоуст» инженером, в 90-е, когда все стало сворачиваться, сколотил свою артель и создал завод «Стройтехника». Все, что есть в этом парке, — башня-колокольня, культурный центр, тротуарная плитка — производится на оборудовании, изготовленном на «Стройтехнике». «Валерий Алексеевич был мозг, он видел на сотни километров вперед. Когда в стране был кризис, была инфляция, они не только оставались на плаву, но становились намного рентабельнее. Ему много раз предлагали стать мэром, но он отказывался, считая, что здесь он намного полезнее», — вспоминают жители города.

Умер Ростов в 2015 г. от рака мозга. А парк до сих пор поддерживает его предприятие, это полностью частная территория.

Смотровая площадка башни расположена на высоте 6-этажного дома, а колокол — на уровне 12-этажки. На первом этаже башне есть часовня святителя Иоанна Златоуста. В башне проводятся экскурсии для всех желающих. Сверху, со смотровой площадки, виден весь город, пруд, гора Косотур, Таганай. Вид открывается впечатляющий! Особенно если повезет с погодой, нам, к сожалению, не повезло.

Также на колокольне можно загадать желание и ударить в бронзовый колокол-благовест: считается, что колокольный звон благоприятно влияет на здоровье.

На территории парка есть выставочный зал, музеи с очень интересными экспозициями. Экскурсии по башне-колокольне и по музеям нужно заказывать отдельно, но проходят они часто и стоят недорого (от 400 руб.).

Многие каменные глыбы Валерий Ростов отбирал лично и привозил из Башкирии, Карелии, Свердловской области. Здесь можно увидеть кварциты, яшму, всевозможные змеевики. Камни очень красивы.

Интересно, что точная топонимика названия «Златоуст» неизвестна. По одной версии, город назван в честь святого Иоанна Златоуста, византийского богослова, который был покровителем тульских промышленников, основавших здесь железоделательный завод. По другой версии, коренным населением здесь были башкиры, которые называли это место золотым устьем. Позже, в 1811 г., когда сформировался Златоустовский казенный округ, его стали называть «Уральским Клондайком» — потому что в состав округа также вошел Миасский завод и прилегающие к нему территории, где было обнаружено огромное количество рассыпного и самородного золота. Но никаких архивных документов, подтверждающих ту или иную гипотезу, не сохранилось.

Памятник Иоанну Златоусту, на постаменте есть плитка, привезенная из Абхазии, где похоронен этот богослов

Личная собака Валерия Ростова — он любил собак, часто подбирал бездомных животных и ухаживал за ними

Скульптурная композиция «Три медведя»

Когда туристы сюда подходят, они всегда спрашивают — есть ли здесь медведи и как себя вести при встрече с ними? Советов можно дать много — например, не стоит показывать зверю спину и бежать сломя голову. Или: нельзя смотреть медведю в глаза, дабы не вызвать унижение его звериного достоинства. Или: нужно притвориться мертвым, и тогда медведь закидает вас ветками. Правда, остается вопрос — кто проверял эти версии?..

Стальная пушка Павла Обухова. Обухов был гениальным артиллеристом, создателем пушечной фабрики в Златоусте. В 1862 г. на Всемирной выставке в Лондоне эта пушка превзошла все мировые аналоги по надежности и низкой себестоимости

Главная героиня сказов Бажова — Хозяйка медной горы. Вокруг нее ящерки и красивые каменные глыбы — змеевики (кстати, привезены из-под Екатеринбурга) и азуриты — из них делали раньше краску

В хорошую погоду со смотровой площадки замечательно проглядываются Большой и Средний Таганай. Кстати, таган — по-башкирски «подставка-тренога», Ай — «луна». Получается «подставка для луны»

На этом дереве собраны все животные, которые живут в местных лесах

Вокруг парка находятся частные коттеджи, но живут в них не только руководители местных заводов, многие из них были бесплатно выделены заслуженным работникам «Стройтехники».

На территории горного парка есть чудная чайная с отличной выпечкой и чаем из самовара. Называется «Веселухин ложок»

Литые скульптуры, посвященные героям сказов Бажова, изготовлены в разных местах — часть отлиты в Златоусте, часть — у частных мастеров в Каслях. Есть и работы частной мастерской Чирковка

Раньше башня-колокольня была самым высоким зданием в Златоусте. Вторым по высоте был Свято-Троицкий собор — он вмещал более 3 тыс. человек, в 1904 г. его посещал император Николай Второй: он приезжал в Златоуст, чтобы проводить на фронт полки, на войну с Японией. К сожалению, в 1933 г. храм был снесен.

Златоуст — город мастеров и металлургов

После Горного парка мы поехали посмотреть город. Да, здесь нет выдающихся памятников архитектуры, но в историческом центре много отлично сохранившихся зданий 18-19 веков, да и сами улочки Златоуста довольно симпатичные.

Конечно, вся история этого города тесно связана с металлургической промышленностью. Почему именно в Златоусте был построен железоделательный завод? Во-первых, здесь росло множество вековых деревьев, из которых делали уголь, чтобы плавить железную руду. Во-вторых, наличие самой руды: в начале 18 века в районе Златоуста было найдено 45 месторождений, притом руда находилась близко к поверхности и содержала 45-48% железа, это высокий показатель. Третья причина — река Ай. Во время строительства завода ее перегородили в самом узком месте, образовался пруд. Плотину открывали, и вода приводила в движение колеса заводских механизмов.

Позже к Златоустовскому заводу присоединились еще несколько: Саткинский, Кусинский, Артинский (тогда это была территория Челябинской области, теперь — Свердловской), Миасский металлургические заводы. С самого начала они работали на военные нужды — выплавка стали, чугуна, снарядов. Другие знаменитые промышленные отрасли округа — миасское золото, кусинское художественное литье, которое ничуть не уступало каслинскому, производство магнезита в Сатке, знаменитые булатные косы в Артях.

Когда был подписан царский указ на право изготовления в Златоусте белого оружия (так именовалось холодное оружие), встал вопрос — где взять мастеров, своих-то в городе не было. И пригласили немецких оружейников. Жалование они получали в 10-15 раз больше, чем местные мастеровые, у них были свои дома, наделы, своя школа, кирха. Они должны были обучать местных своему искусству, но долго уклонялись — зачем, если самим можно на этом зарабатывать. Но под давлением властей они все же взяли учеников.

Это были потомки крепостных иконописцев, братья Бушуевы, Тележниковы. Самый знаменитый мастер — Иван Бушуев, именно его крылатые кони слетают с булатных клинков.

Наши мастера были настоящими художниками, а не ремесленниками. Если у немцев на клинках были отдельные рисунки — фрукт, цветочек, то наши научились рисовать целые батальные сцены, богатые уральские пейзажи.

На площади 3-го Интернационала стоит памятник Павлу Аносову. Это культовая фигура — Аносов был ученым и талантливым градоначальником, именно он придумал, как плавить булатную сталь — для этого он впервые использовал микроскоп. Булатная сталь обладает двумя как бы несовместимыми свойствами — твердостью и упругостью. Булатным клинком можно рубить гвозди — и на металле не останется ни одной зацепки. Клинок можно свернуть в кольцо, после чего отпустить, и он вернется к первоначальной форме — такая генетическая память у этого металла. Плюс булатный клинок всегда украшен красивыми узорами.

Памятник Павлу Аносову, изобретателю булатной стали

По большому счету, искусство булатной стали сегодня утрачено. Но клинки Ивана Бушуева и других знаменитых мастеровых можно увидеть в Златоустовском краеведческом музее. Дело в том, что когда поступал царский заказ на изготовление оружия, его всегда делали в двух экземплярах. Один — с эфесом, его отправляли заказчику, а второй оставался здесь на хранение. Благодаря этому мы можем увидеть эти клинки сегодня.

Еще одна частная территория, куда стоит заглянуть, — парк Никольский. Его создал Александр Николаев, глава компании «РОСоружие» (занимается производством знаменитых златоустовских ножей). В парке можно увидеть памятник молящейся Богоматери и выйти на берег Златоустовского пруда.

Никольский парк

С противоположным берегом пруда связана одна городская история. Немецкие мастера, приехав в Златоуст, поселились в центре города, а для отдыха облюбовали берег пруда. Место это назвали Фриденталь — долина радости. Говорят, девица по имени Веселуха разливала немецким мастеровым некий напиток из граненого графина — и вокруг нее крутится действие сказа Бажова «Веселухин ложок». Кстати, знаменитый писатель посвятил Златоусту целых пять сказов.

В Златоусте много частных домов, и частные улочки то сбегают со склона, то поднимаются в горы. Названия городских районов тесно связаны с историей. Так, Ветлуга — это место, где кучно селились крепостные, которых привозили сюда из Вятской губернии. А район Демидовка, прилепившийся к склону Уреньги, носит это имя потому, что там жили рабочие с Демидовских заводов. «Непоседа этот город, так и лезет в небеса, деревянные заборы забираются в леса», — написал местный бард Юрий Зыков.

Самый высокогорный трамвай в России находится в Златоусте. И это достопримечательность города — пути проложены по холмам, вдоль лесов и обрывов. Поездку на высокогорном трамвае точно стоит запланировать во время посещения Златоуста

Одно из самых красивых зданий — Дом горного начальника, сейчас в нем расположен городской краеведческий музей

В 1820 г. в Доме горного начальника были установлены ворота по проекту архитектора Малахова, тут имелись оранжерея, сад, пруд, балкон. В особняке останавливались царские особы — в 1824 г. здесь находился Александр Первый. Также тут жили все горные начальники, в том числе и Павел Аносов с семьей.

Интересно, что в день, когда Аносов уезжал из Златоуста (ему предложили возглавить Томскую губернию), со всех сторон к усадьбе стянулись рабочие и мастеровые с местных заводов. Спустившись вниз, Аносов обнаружил, что люди выпрягли лошадей из экипажа. Когда он сел в него, они подняли повозку и на руках пронесли экипаж с Аносовым по всему городу.

С этой же усадьбой связано одно трагическое событие. 1903 г. здесь собралась сотня людей, недовольных условиями труда на фабриках. Уфимский губернатор, узнав об этом, приказал стрелять в бастующих людей. Это событие назвали златоустовской бойней.

Где поесть и что привезти в качестве сувениров

Мы обедали в очень атмосферном месте под названием «Счастливый Кузюк». Подача быстрая и красивая, а счет за стандартный обед из салатов и второго вышел около 2 тыс. руб. на двоих. Правда, некоторое недоумение осталось от блюда под названием «посикунчики» — если в Перми эти изделия горячие и сочные, то здесь — обычные разогретые пирожки на пару укусов. Но вкусные и начинки разные.

Что касается сувениров, то тут, мне кажется, без вариантов. В городе оружейных мастеров и знаменитой златоустовской чеканки на стали стоит купить соответствующий сувенир. В магазине при оружейной фабрике выбор огромный — можно купить что угодно и по какой угодно цене — посуду, клинки, чеканку на стали, портреты, ножи.

Кроме того, можно посетить музей оружия, заглянуть в краеведческий музей, подняться на гору Семибратка, пройти по одному из маршрутов национального парка «Таганай» и просто погулять по извилистым горным улочкам. Летом, конечно, развлечений и впечатлений будет гораздо больше, но и в межсезонье город вам понравится.

И обязательно возьмите экскурсовода. Вообще, найти его не очень сложно, но большинство работают в крупных турфирмах Челябинска и Екатеринбурга и приезжают в Златоуст с групповыми экскурсиями. Местных же гидов не так много, но можем поделиться телефоном Альфии (+7-912-477-56-16).

В одном из следующих выпусков мы расскажем о том, что неожиданного может поджидать в таком, казалось бы, заурядном городе, как Сатка.

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