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Златоуст: город клинков, мастеров и высокогорных трамваев. Почему вам сюда нужно

Златоуст: город клинков, мастеров и высокогорных трамваев. Почему вам сюда нужно
Иллюстрация: DK.RU

Самое главное — Златоуст можно особо не планировать, просто сесть в машину и через 3,5 часа оказаться в знаменитом уральском городе мастеров. Уверяем вас — он вас очень удивит.

#ЧТО Я ТАМ НЕ ВИДЕЛ#КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

DK.RU продолжает проект «Что я там не видел?». В этой рубрике мы рассказываем о малых и больших городах России, которые точно стоит посетить. Ведь часто мы либо живем совсем близко от примечательных мест, или проезжаем мимо, но не погружаемся в их историю. И многое пропускаем.

Ольга Селезнева, руководитель сетевой редакции «Делового квартала»:

— Поездку в горноуральские города Златоуст и Сатку мы с подругой запланировали буквально спонтанно: утром в субботу выехали в Златоуст, переночевали в Сатке (сняли квартиру через Tvil.ru), в воскресенье побывали на экскурсии в этом городе и уже вечером были дома, в Екатеринбурге. Но впечатлений за эти два дня было столько, будто у нас случилось минимум недельное путешествие. Тем и хороши короткие, но насыщенные поездки.

Златоуст

 
Расположен на реке Ай, в 120 км к западу от областного центра Челябинска, в 1750 км к востоку от Москвы, в 266 км от Екатеринбурга. На востоке расположен хребет Уралтау, на западе — хребет Уреньга и горы Мышляй. С севера долину замыкают Таганай и Назминский хребет. Рельеф города типично горный, с резкими перепадами высот. Население — около 150 тыс. человек.
 

Дорога из Екатеринбурга до Златоуста хорошая, по времени занимает 3,5-4 часа. Из приятного — наконец-то появилась дорога через Карабаш. Десятилетиями там не было дороги, были лишь направления. Теперь — хороший асфальт. И «марсианские» пейзажи стали намного менее зрелищными, что тоже, конечно, радует.

Как обычно в наших путешествиях, мы заранее нашли экскурсоводов, и с обоими нам очень повезло. В Златоусте нас ждала экскурсовод, краевед, историк Альфия — человек очень любящий свой город, знающий детали, о которых не пишет Википедия, с живой правильной речью.

Горный парк им. П. Бажова

Несомненно, путешествие по Златоусту нужно начинать отсюда. Это самое красивое, исторически и культурно насыщенное место.

Горный парк открылся в 2015 г., хотя наполняться стал значительно раньше. Знаковые объекты — Башня-колокольня Иоанна Златоуста, культурный центр им. Валерия Ростова, коттеджный поселок «Красная горка», множество интересных камней и литых скульптур, посвященных Уралу и сказам Бажова.

Златоуст: город клинков, мастеров и высокогорных трамваев. Почему вам сюда нужно 1

Валерий Ростов

 
Все, что можно увидеть в Горном парке, сделано при участии Валерия Ростова и его компании. Валерий Ростов работал на машиностроительном заводе «Новый Златоуст» инженером, в 90-е, когда все стало сворачиваться, сколотил свою артель и создал завод «Стройтехника». Все, что есть в этом парке, — башня-колокольня, культурный центр, тротуарная плитка — производится на оборудовании, изготовленном на «Стройтехнике». «Валерий Алексеевич был мозг, он видел на сотни километров вперед. Когда в стране был кризис, была инфляция, они не только оставались на плаву, но становились намного рентабельнее. Ему много раз предлагали стать мэром, но он отказывался, считая, что здесь он намного полезнее», — вспоминают жители города.
Умер Ростов в 2015 г. от рака мозга. А парк до сих пор поддерживает его предприятие, это полностью частная территория.
 

Смотровая площадка башни расположена на высоте 6-этажного дома, а колокол — на уровне 12-этажки. На первом этаже башне есть часовня святителя Иоанна Златоуста. В башне проводятся экскурсии для всех желающих. Сверху, со смотровой площадки, виден весь город, пруд, гора Косотур, Таганай. Вид открывается впечатляющий! Особенно если повезет с погодой, нам, к сожалению, не повезло.

Также на колокольне можно загадать желание и ударить в бронзовый колокол-благовест: считается, что колокольный звон благоприятно влияет на здоровье. 

Златоуст: город клинков, мастеров и высокогорных трамваев. Почему вам сюда нужно 2

На территории парка есть выставочный зал, музеи с очень интересными экспозициями. Экскурсии по башне-колокольне и по музеям нужно заказывать отдельно, но проходят они часто и стоят недорого (от 400 руб.).

Златоуст: город клинков, мастеров и высокогорных трамваев. Почему вам сюда нужно 3

Многие каменные глыбы Валерий Ростов отбирал лично и привозил из Башкирии, Карелии, Свердловской области. Здесь можно увидеть кварциты, яшму, всевозможные змеевики. Камни очень красивы.

Златоуст: город клинков, мастеров и высокогорных трамваев. Почему вам сюда нужно 4

Интересно, что точная топонимика названия «Златоуст» неизвестна. По одной версии, город назван в честь святого Иоанна Златоуста, византийского богослова, который был покровителем тульских промышленников, основавших здесь железоделательный завод. По другой версии, коренным населением здесь были башкиры, которые называли это место золотым устьем. Позже, в 1811 г., когда сформировался Златоустовский казенный округ, его стали называть «Уральским Клондайком» — потому что в состав округа также вошел Миасский завод и прилегающие к нему территории, где было обнаружено огромное количество рассыпного и самородного золота. Но никаких архивных документов, подтверждающих ту или иную гипотезу, не сохранилось.

Златоуст: город клинков, мастеров и высокогорных трамваев. Почему вам сюда нужно 5Памятник Иоанну Златоусту, на постаменте есть плитка, привезенная из Абхазии, где похоронен этот богослов

Златоуст: город клинков, мастеров и высокогорных трамваев. Почему вам сюда нужно 6Личная собака Валерия Ростова — он любил собак, часто подбирал бездомных животных и ухаживал за ними

Златоуст: город клинков, мастеров и высокогорных трамваев. Почему вам сюда нужно 7Скульптурная композиция «Три медведя»

Когда туристы сюда подходят, они всегда спрашивают — есть ли здесь медведи и как себя вести при встрече с ними? Советов можно дать много — например, не стоит показывать зверю спину и бежать сломя голову. Или: нельзя смотреть медведю в глаза, дабы не вызвать унижение его звериного достоинства. Или: нужно притвориться мертвым, и тогда медведь закидает вас ветками. Правда, остается вопрос — кто проверял эти версии?..

Златоуст: город клинков, мастеров и высокогорных трамваев. Почему вам сюда нужно 8Стальная пушка Павла Обухова. Обухов был гениальным артиллеристом, создателем пушечной фабрики в Златоусте. В 1862 г. на Всемирной выставке в Лондоне эта пушка превзошла все мировые аналоги по надежности и низкой себестоимости

Златоуст: город клинков, мастеров и высокогорных трамваев. Почему вам сюда нужно 9Главная героиня сказов Бажова — Хозяйка медной горы. Вокруг нее ящерки и красивые каменные глыбы — змеевики (кстати, привезены из-под Екатеринбурга) и азуриты — из них делали раньше краску

Златоуст: город клинков, мастеров и высокогорных трамваев. Почему вам сюда нужно 10В хорошую погоду со смотровой площадки замечательно проглядываются Большой и Средний Таганай. Кстати, таган — по-башкирски «подставка-тренога», Ай — «луна». Получается «подставка для луны»

Златоуст: город клинков, мастеров и высокогорных трамваев. Почему вам сюда нужно 11На этом дереве собраны все животные, которые живут в местных лесах

Вокруг парка находятся частные коттеджи, но живут в них не только руководители местных заводов, многие из них были бесплатно выделены заслуженным работникам «Стройтехники».

Златоуст: город клинков, мастеров и высокогорных трамваев. Почему вам сюда нужно 12На территории горного парка есть чудная чайная с отличной выпечкой и чаем из самовара. Называется «Веселухин ложок»

Златоуст: город клинков, мастеров и высокогорных трамваев. Почему вам сюда нужно 13Литые скульптуры, посвященные героям сказов Бажова, изготовлены в разных местах — часть отлиты в Златоусте, часть — у частных мастеров в Каслях. Есть и работы частной мастерской Чирковка

Раньше башня-колокольня была самым высоким зданием в Златоусте. Вторым по высоте был Свято-Троицкий собор — он вмещал более 3 тыс. человек, в 1904 г. его посещал император Николай Второй: он приезжал в Златоуст, чтобы проводить на фронт полки, на войну с Японией. К сожалению, в 1933 г. храм был снесен.

Златоуст — город мастеров и металлургов

После Горного парка мы поехали посмотреть город. Да, здесь нет выдающихся памятников архитектуры, но в историческом центре много отлично сохранившихся зданий 18-19 веков, да и сами улочки Златоуста довольно симпатичные. 

Конечно, вся история этого города тесно связана с металлургической промышленностью. Почему именно в Златоусте был построен железоделательный завод? Во-первых, здесь росло множество вековых деревьев, из которых делали уголь, чтобы плавить железную руду. Во-вторых, наличие самой руды: в начале 18 века в районе Златоуста было найдено 45 месторождений, притом руда находилась близко к поверхности и содержала 45-48% железа, это высокий показатель. Третья причина — река Ай. Во время строительства завода ее перегородили в самом узком месте, образовался пруд. Плотину открывали, и вода приводила в движение колеса заводских механизмов.

Позже к Златоустовскому заводу присоединились еще несколько: Саткинский, Кусинский, Артинский (тогда это была территория Челябинской области, теперь — Свердловской), Миасский металлургические заводы. С самого начала они работали на военные нужды — выплавка стали, чугуна, снарядов. Другие знаменитые промышленные отрасли округа — миасское золото, кусинское художественное литье, которое ничуть не уступало каслинскому, производство магнезита в Сатке, знаменитые булатные косы в Артях.

Когда был подписан царский указ на право изготовления в Златоусте белого оружия (так именовалось холодное оружие), встал вопрос — где взять мастеров, своих-то в городе не было. И пригласили немецких оружейников. Жалование они получали в 10-15 раз больше, чем местные мастеровые, у них были свои дома, наделы, своя школа, кирха. Они должны были обучать местных своему искусству, но долго уклонялись — зачем, если самим можно на этом зарабатывать. Но под давлением властей они все же взяли учеников.

Это были потомки крепостных иконописцев, братья Бушуевы, Тележниковы. Самый знаменитый мастер — Иван Бушуев, именно его крылатые кони слетают с булатных клинков. 

Наши мастера были настоящими художниками, а не ремесленниками. Если у немцев на клинках были отдельные рисунки — фрукт, цветочек, то наши научились рисовать целые батальные сцены, богатые уральские пейзажи.

На площади 3-го Интернационала стоит памятник Павлу Аносову. Это культовая фигура — Аносов был ученым и талантливым градоначальником, именно он придумал, как плавить булатную сталь — для этого он впервые использовал микроскоп. Булатная сталь обладает двумя как бы несовместимыми свойствами — твердостью и упругостью. Булатным клинком можно рубить гвозди — и на металле не останется ни одной зацепки. Клинок можно свернуть в кольцо, после чего отпустить, и он вернется к первоначальной форме — такая генетическая память у этого металла. Плюс булатный клинок всегда украшен красивыми узорами.

Златоуст: город клинков, мастеров и высокогорных трамваев. Почему вам сюда нужно 14Памятник Павлу Аносову, изобретателю булатной стали

По большому счету, искусство булатной стали сегодня утрачено. Но клинки Ивана Бушуева и других знаменитых мастеровых можно увидеть в Златоустовском краеведческом музее. Дело в том, что когда поступал царский заказ на изготовление оружия, его всегда делали в двух экземплярах. Один — с эфесом, его отправляли заказчику, а второй оставался здесь на хранение. Благодаря этому мы можем увидеть эти клинки сегодня.

Еще одна частная территория, куда стоит заглянуть, — парк Никольский. Его создал Александр Николаев, глава компании «РОСоружие» (занимается производством знаменитых златоустовских ножей). В парке можно увидеть памятник молящейся Богоматери и выйти на берег Златоустовского пруда.

Златоуст: город клинков, мастеров и высокогорных трамваев. Почему вам сюда нужно 15Никольский парк

Златоуст: город клинков, мастеров и высокогорных трамваев. Почему вам сюда нужно 16

С противоположным берегом пруда связана одна городская история. Немецкие мастера, приехав в Златоуст, поселились в центре города, а для отдыха облюбовали берег пруда. Место это назвали Фриденталь — долина радости. Говорят, девица по имени Веселуха разливала немецким мастеровым некий напиток из граненого графина — и вокруг нее крутится действие сказа Бажова «Веселухин ложок». Кстати, знаменитый писатель посвятил Златоусту целых пять сказов.

Златоуст: город клинков, мастеров и высокогорных трамваев. Почему вам сюда нужно 17

В Златоусте много частных домов, и частные улочки то сбегают со склона, то поднимаются в горы. Названия городских районов тесно связаны с историей. Так, Ветлуга — это место, где кучно селились крепостные, которых привозили сюда из Вятской губернии. А район Демидовка, прилепившийся к склону Уреньги, носит это имя потому, что там жили рабочие с Демидовских заводов. «Непоседа этот город, так и лезет в небеса, деревянные заборы забираются в леса», — написал местный бард Юрий Зыков.

Златоуст: город клинков, мастеров и высокогорных трамваев. Почему вам сюда нужно 18Самый высокогорный трамвай в России находится в Златоусте. И это достопримечательность города — пути проложены по холмам, вдоль лесов и обрывов. Поездку на высокогорном трамвае точно стоит запланировать во время посещения Златоуста  

Златоуст: город клинков, мастеров и высокогорных трамваев. Почему вам сюда нужно 19Одно из самых красивых зданий — Дом горного начальника, сейчас в нем расположен городской краеведческий музей

В 1820 г. в Доме горного начальника были установлены ворота по проекту архитектора Малахова, тут имелись оранжерея, сад, пруд, балкон. В особняке останавливались царские особы — в 1824 г. здесь находился Александр Первый. Также тут жили все горные начальники, в том числе и Павел Аносов с семьей.

Интересно, что в день, когда Аносов уезжал из Златоуста (ему предложили возглавить Томскую губернию), со всех сторон к усадьбе стянулись рабочие и мастеровые с местных заводов. Спустившись вниз, Аносов обнаружил, что люди выпрягли лошадей из экипажа. Когда он сел в него, они подняли повозку и на руках пронесли экипаж с Аносовым по всему городу.

С этой же усадьбой связано одно трагическое событие. 1903 г. здесь собралась сотня людей, недовольных условиями труда на фабриках. Уфимский губернатор, узнав об этом, приказал стрелять в бастующих людей. Это событие назвали златоустовской бойней.

Где поесть и что привезти в качестве сувениров

Мы обедали в очень атмосферном месте под названием «Счастливый Кузюк». Подача быстрая и красивая, а счет за стандартный обед из салатов и второго вышел около 2 тыс. руб. на двоих. Правда, некоторое недоумение осталось от блюда под названием «посикунчики» — если в Перми эти изделия горячие и сочные, то здесь — обычные разогретые пирожки на пару укусов. Но вкусные и начинки разные. 

Златоуст: город клинков, мастеров и высокогорных трамваев. Почему вам сюда нужно 20

Златоуст: город клинков, мастеров и высокогорных трамваев. Почему вам сюда нужно 21

Златоуст: город клинков, мастеров и высокогорных трамваев. Почему вам сюда нужно 22

Что касается сувениров, то тут, мне кажется, без вариантов. В городе оружейных мастеров и знаменитой златоустовской чеканки на стали стоит купить соответствующий сувенир. В магазине при оружейной фабрике выбор огромный — можно купить что угодно и по какой угодно цене — посуду, клинки, чеканку на стали, портреты, ножи. 

Златоуст: город клинков, мастеров и высокогорных трамваев. Почему вам сюда нужно 23

Златоуст: город клинков, мастеров и высокогорных трамваев. Почему вам сюда нужно 24

Златоуст: город клинков, мастеров и высокогорных трамваев. Почему вам сюда нужно 25

Кроме того, можно посетить музей оружия, заглянуть в краеведческий музей, подняться на гору Семибратка, пройти по одному из маршрутов национального парка «Таганай» и просто погулять по извилистым горным улочкам. Летом, конечно, развлечений и впечатлений будет гораздо больше, но и в межсезонье город вам понравится. 

И обязательно возьмите экскурсовода. Вообще, найти его не очень сложно, но большинство работают в крупных турфирмах Челябинска и Екатеринбурга и приезжают в Златоуст с групповыми экскурсиями. Местных же гидов не так много, но можем поделиться телефоном Альфии (+7-912-477-56-16).

В одном из следующих выпусков мы расскажем о том, что неожиданного может поджидать в таком, казалось бы, заурядном городе, как Сатка. 

Ранее в проекте на DK.RU:

Город Сарапул — как добраться, что посмотреть и чему удивиться

Камышлов — одна из самых красивых локаций Урала

Дагестан — в гости за щедростью и удивлением

Автор: Ольга Селезнева
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