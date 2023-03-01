Арбитражный суд Москвы обязывает Siemens поставить 13 поездов «Сапсану»

Согласно договору, поставка была запланирована с сентября 2022 по июль 2023 г. но была отменена из-за санкций. С компании Siemens также взыскали 6000 руб. за уплату госпошлины.

Siemens Mobility отказано в удовлетворении ходатайства об оставлении искового заявления без рассмотрения: арбитражный суд Москвы признал недействительным расторжение договора между Siemens Mobility и холдингом «Российские железные дороги» (РЖД) на поставку 13 поездов «Сапсан». С компании также взыскали 6000 руб. за уплату госпошлины.

В суде отметили, что ответчик не имел права расторгнуть контракт в одностороннем порядке, такое решение нарушает нормы российского законодательства и международного права. «Признать недействительным решение об одностороннем расторжении договора №3484340 от 07.06.2019г., заключенного между Открытым акционерным обществом «Российские железные дороги» (ИНН 7708503727) и Siemens Mobility GmbH», — говорится в судебном решении.

В 2019 г. РЖД заключили с Siemens и «Уральскими локомотивами» («Синара») контракт на поставку поездов «Сапсан». Общая стоимость сделки составила 1,1 млрд евро, включая контракт на поставку 13-ти 10-вагонных электропоездов стоимостью 513,5 млн евро и допсоглашение на сервисное обслуживание в течение 30 лет на сумму 583,1 млн евро. Согласно договору, поставка была запланирована с сентября 2022 по июль 2023 г. Но на фоне антироссийских санкций в мае прошлого года Siemens объявила, что разрывает с РЖД сервисные контракты, включая обслуживание «Сапсанов».

Ответчик заявил о невозможности исполнить обязательства по договору из-за санкций, отмечается в материалах дела. В суде посчитали, что доводы немецкой компании противоречат условиям договора, который был заключен до введения против РЖД санкций. Теперь Siemens Mobility может обжаловать решение в течение месяца.

Уральский электропоезд «Ласточка» — один из самых известных проектов, реализованных в сотрудничестве Siemens и РЖД. После начала специальной военной операции России на Украине немецкий концерн заявил об уходе из нашей страны и разрыве отношений с российским партнером. В связи с чем будущее «Ласточки» оказалось под вопросом, расссказал DK.RU