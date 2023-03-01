Ученые УрФУ сделали открытие в области когнитивной психологии

Совместно с коллегами из РАО, МГУ и Германии они провели исследования и выяснили, что чем лучше человек концентрируется, тем больше запоминает. Выводы ученых опубликованы в Behavioral Sciences.

Объем рабочей памяти человека зависит от способности контролировать внимание, а не от селективного внимания (способности выбирать нужное из ненужного). К такому выводу пришел коллектив ученых из России и Германии. Со стороны России в исследовании принимали участие ученые из УрФУ, Психологического института РАО и МГУ имени Ломоносова. Более подробно об исследовании можно прочитать в журнале Behavioral Sciences.

Ученые исследовали когнитивные факторы, определяющие индивидуальные различия в емкости рабочей памяти. Оперативная (или рабочая) память — это совокупность процессов, позволяющих хранить и временно использовать информацию, чтобы понимать речь, читать, применять математические способности, обучать и рассуждать. Является одним из видов кратковременной памяти. Ученые выяснили: чем лучше человек концентрируется, тем больше информации он может запомнить и удержать в голове.

«Рабочая память — процесс, который обеспечивает удержание информации и возможность использовать ее для других когнитивных процессов. Чтобы что-то запомнить, нужно сначала поместить информацию в рабочую память. Например, когда нам нужно запомнить и ввести шесть цифр для оплаты онлайн-заказа, сначала мы должны поместить их в рабочую память, а только потом набирать на клавиатуре. Емкость рабочей памяти, то есть то, какое количество информации мы можем удерживать, в значительной степени определяет наши успехи в учебе, работе, в решении любых задач», — говорит младший научный сотрудник учебно-научной лаборатории нейротехнологий УрФУ Александр Котюсов.

В своей работе специалисты рассмотрели два основных фактора, которые связаны с объемом рабочей памяти — контроль внимания и селективное внимание. Контроль внимания, поясняет Александр Котюсов, — это процесс удержания внимания на какой-то задаче и противодействия мешающей информации. Например, способность не отвлекаться на посторонний шум во время подготовки к экзамену в людном коридоре определяется тем, насколько мы можем контролировать свое внимание.

Селективное внимание — способность лучше находить важную для нас информацию или предмет среди других подобных. Например, найти ключи среди разбросанных в беспорядке вещей на рабочем столе.

Исследование проводилось на русскоязычной выборке из 111 человек в возрасте от 18 до 37 лет. Участники выполняли различные задания на оценку рабочей памяти: запоминали и воспроизводили ряды цифр, букв, простых цветных объектов. Для оценки селективного внимания участникам предлагали решить задачу зрительного поиска: найти одну букву L среди множества букв T. Чтобы определить способность контролировать внимание, респондентам нужно было отреагировать на какой-то один представленный стимул и проигнорировать конкурирующий (например, прочитать слово, но не обратить внимание на его противоречивый цвет или направить взгляд в определенном направлении). В итоге с помощью методов статистического моделирования ученые подтвердили, что контроль внимания и емкость рабочей памяти достаточно сильно связаны, тогда как селективное внимание и рабочая память являются независимыми процессами.

Существует множество зарубежных исследований на подобную тему. Особенностью нашего исследования была проверка закономерностей на российской выборке. То есть мы доказали, что культурные и языковые эффекты мало влияют на когнитивные процессы. Но главная новизна в том, что мы дополнительно исследовали фактор селективного внимания: он оказался не связан с емкостью рабочей памяти. Мы привели аргумент в пользу того, что между двумя процессами все-таки нет связи, — добавляет Александр Котюсов.

В планах ученых более подробно исследовать факторы индивидуальных различий: какие могут быть различия в работе мозга у людей с маленькой и большой емкостью рабочей памяти. Такое исследование позволит создать психофизиологическую модель различий в рабочей памяти, что важно как с фундаментальной точки зрения, так и для диагностики и развития когнитивных способностей.

В прошлом году ученые УрФУ разработали приложение для мобильного телефона, которое замеряет уровень благополучия человека.

Приложение работает следующим образом: пользователь регистрируется, отвечает на вопросы — это классическое тестирование с дополнительными факторами. Результаты попадают в рекомендательную систему, которая выдает для каждого конкретные советы, как улучшить текущее состояние. По итогу подбираются тематические психологические материалы, которые можно почитать, чтобы лучше понять свое состояние.

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