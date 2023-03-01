Компания бывшего краснодарского губернатора заплатит 24 млрд руб. за курорт «Архыз»

Структура, близкая к семье Ткачева, получит горнолыжный курорт в Карачаево-Черкесии. Кроме нее на развитие претендовала только одна компания, готовая заплатить на несколько миллиардов рублей меньше.

Компания «Горные вершины», связанная с семьей экс-губернатора Краснодарского края и бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачева, готова заплатить за горнолыжный курорт «Архыз» в Карачаево-Черкесии 24,2 млрд руб. Об этом пишет РБК со ссылкой на протокол подведения переторжки на право покупки акций УК «Архыз», которой принадлежит курорт. Другой участник торгов, компания «Партнерс групп», предлагала заплатить 19 млрд руб.

Владелец «Горных вершин» Андрей Скок, которого называют управляющим активами семьи Ткачева. Семья бывшего губернатора и министра инвестирует в туристические проекты, ее структурам принадлежат курорт «Красная поляна», тематический парк и отели в Имеретинской долине. В планах по развитию — горный экокурорт «Лагонаки» в Адыгее, курорт «Ялта-парк» в Крыму за 16 млрд руб., развитие горнолыжного курорта «Горный воздух» на Сахалине, строительство тематического парка развлечений и курорта с гостиницами на острове Русском во Владивостоке. Суммарно эти проекты потребуют десятки миллиардов рублей.

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Горнолыжный курорт «Архыз» начали строить в 2010 г. он заработал в конце 2013 г., вложения государства в проект оценивались в 23 млрд руб. В прошлом году «Архыз» посетило более 740 тыс. человек. Преимущества курорта в том, что он с начала строительства был правильно спроектирован и имеет неплохую транспортную доступность, говорит гендиректор Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич. Однако сейчас компания, которая предстоит развивать курорт, столкнется с проблемами в поставках оборудования из-за санкций. Это касается как подъемников, так и лифтов и кухонного оснащения.

Согласно условиям конкурса, победитель сначала получит 25% УК «Архыз», а остальную долю «Горные вершины» оплатят и получат до 2030 г., если выполнят инвестиционные обязательства. Компания должна построить сеть канатных дорог и 30 км горнолыжных трасс, создать не менее 6 тыс. новых мест в гостиницах. Инвестиции в развитие «Архыза» оценивались ранее в сумму примерно 80 млрд руб.