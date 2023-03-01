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Новая схема выборов в гордуму утверждена губернатором

Новая схема выборов в гордуму утверждена губернатором
Иллюстрация: ru.freepik.com

В гордуме будет 25 депутатов, избранных по одномандатным округам, и 10 — по партийным спискам. Постановление предусматривает особые условия для участия в выборах иноагентов.

#ВЫБОРЫ#НОВОСТИ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал закон, вносящий изменения в региональный Избирательный кодекс и статью 34 закона «О референдуме в Свердловской области и местных референдумах в Свердловской области». Документ опубликован в «Областной газете». 

Напомним, ранее Заксобрание Свердловской области согласовало новый принцип формирования Екатеринбургской городской думы. Так, в этом году жители города будут выбирать не 36, а 35 депутатов. Число избранных по партийным спискам депутатов сократится с 18 до 10. При этом по одномандатным округам их число вырастет с 18 до 25.

До этого действовал смешанный принцип формирования муниципального органа. 18 депутатов выбирали по одномандатным округам — то есть жители каждого микрорайона голосовали за конкретного человека, который будет представлять их интересы. Еще 18 депутатов проходили по спискам — то есть партии получали количество мандатов, пропорциональное количеству голосов за них, и распределяли эти мандаты между своими кандидатами.

Также постановление предусматривает особые условия участия в кампании для кандидатов, признанных иностранными агентами. Они могут участвовать в выборах, но при агитации, в подписном листе, а также в публикациях в СМИ должна быть отметка о статусе иноагента. Еще одно из новшеств этой избирательной кампании — люди смогут поставить подпись за потенциального кандидата или список кандидатов через Госуслуги, сообщает 66.RU.

Теперь поправки также нужно будет внести в Устав Екатеринбурга и утвердить новую нарезку одномандатных округов.

Читайте также на DK.RU: Депутаты Заксобрания обсуждают новый закон о формировании городской думы

Автор: Татьяна Юстус
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