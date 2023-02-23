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«Депутатов приблизят к избирателям»: выборы в гордуму Екатеринбурга пройдут по-новому

«Депутатов приблизят к избирателям»: выборы в гордуму Екатеринбурга пройдут по-новому
Иллюстрация: Пресс-служба ЕГД

Раньше действовал смешанный принцип формирования муниципального органа: 18 депутатов выбирали по округам, 18 — по спискам. Теперь 25 из 35 депутатов будут знать в лицо.

#ВЫБОРЫ#НОВОСТИ

Заксобрание Свердловской области согласовало новый принцип формирования Екатеринбургской городской думы за полгода до выборов. Так в этом году жители города будут выбирать не 36, а 35 депутатов. И, скорее всего, доля представителей оппозиционных партий в новом созыве снизится.

До настоящего момента действовал смешанный принцип формирования муниципального органа. 18 депутатов выбирали по одномандатным округам — то есть жители каждого микрорайона голосовали за конкретного человека, который будет представлять их интересы. Еще 18 депутатов проходили по спискам — то есть партии получали количество мандатов, пропорциональное количеству голосов за них, и распределяли эти мандаты между своими кандидатами.

Предлагается установить, что между списками распределяются только 10 мандатов. Увеличение доли депутатов, избираемых по округам, направлено на приближение депутатов к избирателям, — заявил в ходе заседания первый зампредседателя Заксобрания Дмитрий Жуков. — Прямые выборы — это самая демократичная форма избрания представителей в органы власти. И я не вижу никакой проблемы, что у нас люди будут персонально избирать депутатов, знать их в лицо, в своих округах взаимодействовать с ними.

Ранее DK.RU приводил мнения действующих депутатов гордумы о новой схеме. По словам  Константина Киселева (представляет в ЕГД «Яблоко»), расклад сил в новом созыве будет зависеть от того, кто согласовывает кандидатов-списочников:

Если будет разделение, условно: вот, Алексей Валерьевич (Орлов), это места твоих кандидатов, а это бизнесменов — это один расклад. Если администрация губернатора — это будет вообще другой расклад. Партии будут в обиде, что долю их представительства уменьшили до 10 мест. Партии, которые потеряли часть финансирования из-за сокращения мест по спискам, просто-напросто начнут выдвигать денежных кандидатов.

Напомним, выборы нового созыва гордумы пройдут в сентябре 2023 г. Ранее Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что в настоящий момент поводов для переноса или отмены намеченных на 2023-2024 гг. избирательных кампаний в России нет.

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Автор: Елизавета Порошина
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