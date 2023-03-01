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«Вкусно — и точка» запустит собственный аналог игрушек «Хэппи Мил» для детей

«Вкусно — и точка» запустит собственный аналог игрушек «Хэппи Мил» для детей
Иллюстрация: aif.ru

Владелец «Вкусно — и точка» Александр Говор и партнеры строят фабрику игрушек, которая через несколько лет сможет полностью покрыть потребности бывшего McDonald's.

#РЕСТОРАНЫ#НОВОСТИ

«Вкусно — и точка»  заявили об открытии фабрики для производства аналогов наборов «Хэппи Мил» для детей. Появление первых игрушек в детских наборах «Кидз Комбо» ожидается в июле-августе, заявил владелец «Вкусно — и точка» Александр Говор. Вместе с тем Говор сообщил об отсутствии в РФ предприятий, которые способны покрыть те объемы, которые необходимы российской сети. Поэтому пока производить их будут как в России, так и в Китае.

Фабрика, которая покроет потребности компании, может быть запущена через два года. Предприятие будет открыто совместно с партнерами, их имена предприниматель не назвал. 

Помимо этого, в пресс-службе Министерства юстиции Казахстана сообщили о подаче владельцем сети ресторанов «Вкусно – и точка» заявки на регистрацию товарного знака в республике. Ранее стало известно, что сеть ресторанов быстрого питания приняла решение прекратить деятельность под брендом McDonald's в Казахстане. Этому предшествовали проблемы, связанные с ограничениями поставок. Сетью в республике управляет ТОО «Food Solutions KZ

Напомним, рестораны «Макдональдс» прекратили работать в России в начале марта 2022 г, рассказывал DK.RU. Купил рестораны один из трех российских франчайзи — бизнесмен Александр Говор, владелец ООО «ГиД», которое с 2015 года развивало сеть «Макдоналдс» в Сибири. На момент сделки Говор владел 25 ресторанами «Макдональдс» в Сибири — в Новосибирске, Бердске, Томске, Кемерове, Новокузнецке, Барнауле и Красноярске. 

Автор: Андрей Широков
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