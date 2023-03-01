В этом году к 8 Марта в Екатеринбург приехало в три раза меньше цветов, чем в прошлом

К весне-2023 город принял 230 тонн цветов, в аналогичный период прошлого года их было 838 тонн. Однако к празднику таможня ждет еще шесть машин со 100 тоннами подарочного груза.

С начала этого года уральские таможенники оформили свыше 230 тонн импортных цветов общей стоимостью более $1,2 млн. Это в три раза меньше, чем в прошлом.

Напомним, что с 2022 г. цветы привозят в регион с мировой цветочной биржи в Амстердаме на автомобилях. Изменилась логистика, а не страны-поставщики. Цветы, выращенные в Эквадоре, Кении, Колумбии, Израиле, Эфиопии, доставляются в Нидерланды, а уже оттуда — в столицу Урала.

Традиционно в начале года мы фиксируем рост импорта цветочной продукции, поставки идут стабильно. К 8 марта в Екатеринбург уже прибыло 25 грузовых автомобилей с розами, хризантемами, лилиями, гвоздиками и орхидеями. В ближайшую неделю еще ожидают 6 машин, со 100 тоннами праздничного груза. Мы стараемся не задерживать этот нежный товар. Ведь чем короче путь цветов от поставщика до прилавка, тем они красивее, — подчеркнул начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов.

Все поступающие в Кольцово цветы декларируются в Уральской электронной таможне. За 233 тонны выпущенной цветочной продукции сумма таможенных платежей составила более 25 млн руб.

Прежде чем цветы попадут в магазин, они в обязательном порядке проходят фитосанитарный контроль. Далее, если груз не опасен, он поступает сотрудникам таможенного поста Аэропорт Кольцово (грузовой), где в обязательном порядке проверяют соответствие груза заявленному количеству и ассортименту.

Напомним, что, по данным пресс-службы Уральского таможенного управления, за январь-февраль 2022 г. импорт цветочной продукции в УрФО вырос на 28% и достиг 838 тонн.

Россия импортирует в основном розы, орхидеи и хризантемы. Львиная доля поставок осуществляется с мировой цветочной биржи в Амстердаме. К 8 Марта 2022 г. уральские поставщики закупили цветов на $6,1, сообщает Уральское таможенное управление.

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