Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 01.03
74,89
79,51
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Приложения «Тинькофф» и «Уралсиб» удалили из App Store

Приложения «Тинькофф» и «Уралсиб» удалили из App Store
Иллюстрация: «Тинькофф»

Вместе с ними из магазина исчезли приложения еще нескольких банков, попавших под санкции. «Тинькофф» пока не дал рекомендации, как можно безопасно установить его приложения.

#БАНКИ#НОВОСТИ

Все приложения «Тинькофф» — банковское, «Инвестиции», «Мобайл» — исчезли из App Store, сообщила компания. Из магазина приложений пропали также приложения банков «Уралсиб», «Зенит», «Левобережный» и «Приморье», которые в конце февраля включил в санкционный список Минфин США. 

На прошлой неделе «Тинькофф» впервые попал под западные санкции: ограничения против него ввел Евросоюз в рамках 10-го пакета санкций.

«Тинькофф» рекомендовал не скачивать приложения из неофициальных источников из-за потенциальной опасности. Уже скачанные приложения будут работать как обычно, финансовые операции можно сделать также в личном кабинете на сайте банка. Компания пока не дала рекомендации, как безопасно скачать приложения.

Ранее из-за попадания в санкционный список «Тинькофф.Инвестиции» приостановили торги зарубежными акциями на срок до трех недель.

 
Автор: Андрей Пермяков
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «Мужчина может проявить галантность на работе, но может и должен — разные модальности»«Мужчина может проявить галантность на работе, но может и должен — разные модальности»
  • «Первый выбор»: ритейлер «Магнит» запускает новую сеть магазинов для обедневших россиян«Первый выбор»: ритейлер «Магнит» запускает новую сеть магазинов для обедневших россиян
  • «Антиквариат в Екатеринбурге? Казалось, что идея безумна, но клиентов хватает»«Антиквариат в Екатеринбурге? Казалось, что идея безумна, но клиентов хватает»
  • «Тинькофф Инвестиции» приостановили торги иностранными акциями и евро«Тинькофф Инвестиции» приостановили торги иностранными акциями и евро
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.