Приложения «Тинькофф» и «Уралсиб» удалили из App Store

Вместе с ними из магазина исчезли приложения еще нескольких банков, попавших под санкции. «Тинькофф» пока не дал рекомендации, как можно безопасно установить его приложения.

Все приложения «Тинькофф» — банковское, «Инвестиции», «Мобайл» — исчезли из App Store, сообщила компания. Из магазина приложений пропали также приложения банков «Уралсиб», «Зенит», «Левобережный» и «Приморье», которые в конце февраля включил в санкционный список Минфин США.

На прошлой неделе «Тинькофф» впервые попал под западные санкции: ограничения против него ввел Евросоюз в рамках 10-го пакета санкций.

«Тинькофф» рекомендовал не скачивать приложения из неофициальных источников из-за потенциальной опасности. Уже скачанные приложения будут работать как обычно, финансовые операции можно сделать также в личном кабинете на сайте банка. Компания пока не дала рекомендации, как безопасно скачать приложения.

Ранее из-за попадания в санкционный список «Тинькофф.Инвестиции» приостановили торги зарубежными акциями на срок до трех недель.