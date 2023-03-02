Пять университетов Екатеринбурга вошли в ТОП-10 лучших вузов Урала

Рейтинговое агентство RAEX опубликовало список лучших высших учебных заведений Уральского федерального округа. На первом месте — Челябинский государственный университет. А где же в рейтинге УрФУ?

В рейтинге лучших вузов Уральского федерального округа, по версии RAEX, 21 позиция. Первая десятка выглядит так:

Челябинский госуниверситет. Технический университет УГМК. Уральский государственный юридический университет. Сургутский госуниверситет. Уральский государственный архитектурно-художественный университет. Уральский госуниверситет путей сообщения. Уральский государственный аграрный университет. Уральский государственный педагогический университет. Сургутский государственный педагогический университет. Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет.

Составляя рейтинг, аналитики учитывали качество подготовки зачисленных абитуриентов, кадровую обеспеченность вуза, конкурентоспособность магистратуры, многообразие образовательных программ, объем финансирования, результаты выступления учащихся на российских студенческих олимпиадах. А также вклад вуза в подготовку кадров для региона, долю обучающихся целевиков, реализацию дополнительных профессиональных программ, частоту упоминаний вуза в СМИ. И даже аудиторию сайта учебного заведения и количество подписчиков в социальных сетях.

В то же время число иностранных студентов, победы на международных олимпиадах «вынесли за скобки».

Уральский Федеральный Университет в рейтинг не попал из-за федерального статуса.

Другие вузы Екатеринбурга оказались за пределами первой десятки: Горный университет занял 11 место, Лесотехнический — 12-е, Гуманитарный университет —17-е, РГППУ — 20-е.

Ранее DK.RU сообщил, что три екатеринбургские школы вошли в рейтинг 200 лучших школ России. СУНЦ УрФУ занял 19 место в ТОП-20 лучших школ. В расширенный список из 200 школ включены гимназия № 9 и лицей № 130. Составитель рейтинга — федеральный образовательный центр «Сириус», куда ежегодно отправляют самых умных детей со всей страны.