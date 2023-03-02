Зарубежный отдых к 8 марта за год подорожал более чем в 1,5 раза

При этом резкий рост цен, обусловленный прежде всего дорогими авиаперелетами, не так сильно отпугивает клиентов: количество забронированных туров за год выросло на 56%.

Зарубежные туры на неделю с 8 марта подорожали в среднем на 61,4% за год, до 160 тыс. руб., пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Travelata.ru. По сведениям «Слетать.ру», отдых за рубежом подорожал на 40–70% год к году в зависимости от страны. Так, поездка на Шри-Ланку стала дороже на 68% и стоит в среднем 210 тыс. руб., тур в Египет подорожал на 65%, до 146,2 тыс. руб., в Турцию — на 49%, до 96,4 тыс. руб., в ОАЭ — на 44%, до 195,6 тыс. руб. Меньше других направлений подорожали Мальдивы — на 21%, до 483 тыс. руб.

При этом количество забронированных туров на 8 марта за год выросло на 56%. Турпоток восстанавливается не только по той причине, что год назад поведение клиентов сильно изменилось из-за начала специальной военной операции России в Украине, но и за счет постепенного расширения полетных программ, а также растущего числа направлений, доступных для отдыха, говорит вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. К тому же неделя с 8 марта — довольно активный период для турбизнеса.

Путешествия часто рассматриваются как подарок, а их основная аудитория — как раз женщины, — отмечает г-н Горин.

25% продаж сформировали туры в Египет, за ним следуют Таиланд (18%), ОАЭ (16%) и Турция (11%). Подорожание туров главным образом связано с ростом стоимости авиаперевозок: перелет из России в страны ближнего зарубежья и обратно за год подорожали на 22,5%, до 20,6 тыс. руб., дальнего — на 126%, до 38,5 тыс. руб.

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