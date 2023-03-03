$500 млн от российских инвесторов зависли в белорусском банке

Российские инвесторы не могут получить выплаты в миллионы долларов по белорусским еврооблигациям. Сейчас в обращении остаются четыре выпуска белорусских евробондов объемом $2,45 млрд.

Для того чтобы получить деньги, принадлежащие инвесторам, нужно открыть счет в белорусском банке, подать заявку на исполнение обязательств, сделать выписки со счета депо в депозитарии, заключить договоры на выплаты в белорусских рублях и пройти комплаенс. Некоторые инвесторы выполнили все условия, но выплат не получили. Объем зависших платежей оценивается в $500 млн, пишет «Коммерсантъ».

По словам адвоката Балтийской коллегии адвокатов имени Анатолия Собчака Елены Менде, открытие счета в белорусском банке возможно только при личном обращении:

Кроме того, при взаимодействии с депозитарием, особенно если представлены документы иностранного происхождения или есть сомнения в правильности заполнения каких-либо граф, заявления могут рассматриваться очень долго. В итоге процесс может завершиться отказом только в связи с тем, что оперативное толкование норм отсутствует на уровне госрегулирования, а опыта подобных операций нет.

Минфин Белоруссии 28 февраля погасил еврооблигации на $800 млн, одновременно по ним был выплачен купон на $27,5 млн. Кроме того, в конце февраля были выплачены доходы еще по трем выпускам на $57,2 млн. Сейчас в обращении остаются четыре выпуска белорусских евробондов объемом $2,45 млрд.

Как пояснили в Ассоциации владельцев облигаций (АВО), точно установить объем замороженных выплат затруднительно, поскольку Минфин Белоруссии не обладает всеми реестрами конечных держателей:

Эмитент не раз сообщал инвесторам, что ведет переговоры с НРД для получения реестра российских держателей, которые учтены в российском депозитарии. Мы полагаем, что основными держателями евробондов Беларуси были российские инвесторы, как институциональные, так и физлица.

Юристы пессимистично оценили судебные перспективы инвесторов. В РБ действует адвокатская монополия, то есть представлять интересы в суде смогут только адвокаты, прикрепленные к государственным адвокатским конторам. Впрочем, инвесторы рассчитывают на «добрую волю» эмитента и видят в этом более быстрое решение, чем суд. «Оптимальным вариантом была бы выработка подхода на уровне совместной работы минфинов и ЦБ двух государств»,— резюмировала госпожа Макеева.

Начиная с марта 2022 г. казахстанские финансовые компании приобрели суверенный долг России, в том числе облигации федерального займа более чем на один миллиард долларов. Брокеры скупали госдолг у инвесторов, которые не могут избавиться от активов из-за западных санкций, писал DK.RU.