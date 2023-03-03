В Екатеринбурге возобновят работы на развязке Луганская – Объездная

Администрация объявила тендер на работы по обустройству полосы безопасности и расположенного на ней бетонного парапета. Как работы повлияют на проходимость дороги, не сообщается.

В Екатеринбурге летом возобновится ремонт развязки Луганская – Объездная, стартовавший еще в 2021 г. Мэрия объявила конкурс на поиск подрядчика для обустройства полосы безопасности и расположенного на ней бетонного парапета в обоих направлениях общей протяженностью 686 м. На работы выделено 4,9 млн руб., подрядчика выберут 14 марта, выполнить работы он будет должен до 1 июня.

Компании, выигравшей тендер, предстоит разобрать «слабый бетон» на действующей полосе безопасности, восстановить разрушенные и поврежденные участки бетонного отбойника.

Напомним, капитальный ремонт развязки начали летом 2021 г. Тогда была полностью закрыта одна полоса и съезды с нее. Летом 2022 г. аналогичные работы провели на второй полосе дороги.

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Также ранее DK.RU писал, что трассу на Тюмень расширят до четырех полос на протяжении еще 28-ми километров. На отрезке дороги появится пять разворотных петель и автобусных остановок, которые будут размещены в зоне примыкания, с заездными карманами. Также планируется оборудовать площадки для стоянки машин, оснастить трассу шумозащитными экранами на протяженности в 3,5 км, наружным освещением на почти 13,5 км.