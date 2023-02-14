Трассу на Тюмень расширят до четырех полос на протяжении еще 28-ми километров

На автодороге стартует очередной этап капитального ремонта. Работы на отрезке с 261 по 289 км будут вестись рабочими двух компаний, их сроки не указываются.

В ближайшее время стартует капитальный ремонт на автодороге Р-351 Екатеринбург – Тюмень, работы будут вестись на отрезке с 261 по 289 км. Как сообщает Уралуправтодор, на участке в 28 километров проезжая часть будет расширена с двух до четырех полос, транспортные потоки разделят металлическим барьером. Также на отрезке проведут капитальный ремонт искусственных сооружений, в том числе путепровода через железную дорогу, мостов через реки Айба, Кармак, Тугулымка.

На отрезке трассы появится пять разворотных петель и автобусных остановок, которые будут размещены в зоне примыкания, с заездными карманами. Также планируется оборудовать площадки для стоянки машин, оснастить трассу шумозащитными экранами на протяженности в 3,5 км, наружным освещением на почти 13,5 км.

Государственные контракты на выполнение работ заключены с подрядными организациями АО «ДЭП №33» и ООО «ДОРТЕХ».

Напомним, ранее ФКУ «Уралуправтодор» заключил госконтракт на строительство и реконструкцию обходов Богдановича и Белоярского по трассе на Тюмень. Проектом предусмотрены работы на 72 км трассы Р-351, включая реконструкцию существующей дороги на 46-километровом участке и новое строительство обходного маршрута протяженностью 26 км. На объекте планируется устроить шесть транспортных развязок, 11 разворотных петель, 26 мостовых сооружений, в том числе пять надземных пешеходных переходов. Работы начнутся в ближайшее время.

На прошедшей неделе, напомним, стало известно, что масштабный ремонт стартовал на трассе Екатеринбург – Пермь. Работы пройдут на отрезке длиной более 100 км, со 187-го км в Ачитском городском округе до 326-го возле Первоуральска. Капитальный ремонт выполнят на мостах через реки Ут, Бисерть, Арийку, Тюш, Пут и Чусовую, а также на путепроводах в составе транспортных развязок и проходящих над железнодорожными путями.

Также DK.RU писал, что строительство трассы Екатеринбург – Краснодар отложили в долгий ящик на федеральном уровне.