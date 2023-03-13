«Процедура занимает 5—10 минут». Что такое современное ЭКО?

«Нет вообще никакой разницы, каким путем беременеет женщина — естественным или при помощи ЭКО. Если родители условно здоровы, течение беременности будет одинаковым».

Репродуктивное здоровье — это та часть социальной жизни человека, вокруг которой сложилось множество мифов. Одни откладывают рождение ребенка, потому что прапрабабушка рожала детей исключительно парами, и эта склонность могла передаться по наследству. Другие, дожив до 40+ лет, считают, что «часики утикали», и заводить детей уже поздно. Третьи годами стараются зачать ребенка естественным путем и в какой-то момент, видя ненавистную одну полоску на тесте, внушают себе, что «Бог не дал, значит так надо».

У современной медицины есть ответ на каждое из таких предубеждений — процедура экстракорпорального оплодотворения, или ЭКО. Только за 9 месяцев 2022 г. в стране было проведено 62,5 тыс. процедур ЭКО (открытых данных на конец года пока нет). В 2021 г. — таких операций было более 80 тыс. В 2020-м было выполнено чуть больше 60 тыс. циклов экстракорпорального оплодотворения.

Рост популярности процедуры обусловлен несколькими факторами: во-первых, ЭКО 10 лет назад и современная операция — это две разные процедуры. Методы совершенствуются регулярно. Во-вторых, растет доступность процедуры за счет компенсации из госбюджета. Дело в том, что развитие применения вспомогательных репродуктивных технологий предусмотрено нацпроектом «Демография». В паспорте проекта на 2023 г. было заложено проведение не менее 78 тыс. циклов ЭКО. Всего за время действия программы (2019—2024 г.г.) планировалось выполнение не менее 450 тыс. циклов за счет средств базовой программы ОМС.

DK.RU пообщался с Дмитрием Мазуровым, заведующим отделением вспомогательных репродуктивных технологий медицинского центра «УГМК-Здоровье», и выяснил, что представляет собой современное ЭКО, до какого возраста женщины могут стать мамами, благодаря этой процедуре, и почему все разговоры о многоплодной беременности в результате ЭКО уже не состоятельны.

Дмитрий Олегович, давайте для начала поговорим про бесплодие. Какие причины могут мешать естественному зачатию ребенка?

— Причин бесплодия много. Могут быть нарушения проходимости маточных труб, отклонения в процессах созревания яйцеклетки или сперматозоида, различные варианты патологии органов репродуктивной системы и др. В последнее время мы довольно часто сталкиваемся с бесплодием неясного происхождения, т.е. когда мы не можем определить однозначную причину. В этой группе конечно особое внимание стоит уделить образу жизни: вредные привычки, которые могут снижать качество сперматозоидов и яйцеклеток, неправильное пищевое поведение, приводящее к ожирению, малоподвижный образ жизни, плохая экология, плохой сон, стресс.

Эти же причины могут быть и причинами, снижающими эффективность лечения методом ЭКО. Жизнь в городе вообще не сильно располагает к размножению. Приоритеты людей смещаются в сторону карьеры.

Сразу о наболевшем: почему лишний вес мамы — это фактор риска даже при экстракорпоральном оплодотворении?

— У женщин с избыточным весом нарушаются процессы созревания яйцеклетки, что может быть проблемой как при естественном зачатии, так и при ЭКО. И даже стимуляция яичников, которая применяется при ЭКО, зачастую не дает нам желаемого эффекта. Кроме этого, излишний вес является независимым фактором риска возникновения различных осложнений при беременности, которые могут привести даже к самопроизвольному прерыванию беременности. При значительном избытке веса сама по себе беременность является угрозой для здоровья женщины, так как ее организм уже работает на пределе своих возможностей.

Поэтому при планировании беременности, перед тем, как идти на ЭКО, мы всегда рекомендуем сначала привести в порядок образ жизни как мужчине, так и женщине, и по возможности нормализовать вес.

Как еще нужно готовиться к ЭКО, помимо нормализации образа жизни?



— План подготовки к ЭКО определяется индивидуально и во многом зависит от причины бесплодия. Выполняется комплексное обследование. Выявленные при обследовании проблемы устраняются. С нашей помощью женщина приводит все показатели в относительную норму. Но бывают и такие случаи, когда мы идем на ЭКО не добившись желаемых показателей и чаще всего это касается избыточного веса. Почему?

Врачи могут сколько угодно давать рекомендации по питанию, по снижению веса, по количеству суточной активности, а пациент в свою очередь может сколько угодно их не соблюдать. В итоге в следующий раз женщина может попасть к нам на прием через год. За этот год количество яйцеклеток снизилось, образ жизни никак не изменился, но желание стать мамой осталось.

Давайте будем честны, людей, которые осознанно занимаются с диетологом, нутрициологом, психологом — крайне мало, поэтому, да, порой на ЭКО приходится идти с теми показателями, которые есть здесь и сейчас.

Мы в основном говорим с вами про женскую подготовку к ЭКО. Нужно ли сдавать какие-то дополнительные анализы будущим папам?

— Естественно, что подготовке женщины мы уделяем больше внимания: ведь это ей необходимо пройти гормональную стимуляцию, подсадку эмбриона, выносить беременность и родить. При этом, надо понимать, что здоровый эмбрион получается из хорошей яйцеклетки и здорового сперматозоида, поэтому, конечно, отцам тоже обязательно надо готовиться к процедуре ЭКО. Все мужчины обязательно сдают спермограмму, анализы на инфекции, проходят консультацию у врача-андролога. Точно так же, уделяется внимание образу жизни. По результатам обследования, мужчине может быть назначено соответствующее лечение, направленное на улучшение качества спермограммы. К нам приходит довольно много мужчин, у которых вообще нет сперматозоидов в эякуляте. В этом случае мы получаем их хирургическим путем. Поэтому подготовка к процедуре ЭКО всегда выполняется совместно с врачом-андрологом.

Есть ли какой-то возрастной рубеж, когда естественное зачатие уже невозможно?

— На практике мы сталкиваемся с самостоятельным наступлением беременности в возрасте 45-48 лет. Но это единичные уникальные случаи. Большинство женщин в возрасте старше 44 лет не могут зачать ребенка в силу физиологических причин. Так устроена репродуктивная система, к определенному возрасту просто заканчиваются яйцеклетки хорошего качества.

Основная проблема в том, что с возрастом ухудшается качество яйцеклеток и значительно повышается вероятность получения эмбрионов с хромосомными поломками. В среднем этот процесс начинается в 36-38 лет, и стремительно ускоряется после 40 лет. Поэтому у пациентов позднего репродуктивного возраста, зачастую мы не можем получить полноценную здоровую яйцеклетку.

Т.е. после 45 лет беременность может наступить только при использовании донорской яйцеклетки?

— Да, к сожалению, в большинстве ситуаций мы уже не можем получить полноценную яйцеклетку в возрасте 45 лет и старше, и единственным вариантом решения проблемы остается использование яйцеклеток донора. При использовании донорской яйцеклетки, пациентки могут нормально беременеть и вынашивать беременность в возрасте 48-52 года. Есть редкие случаи, когда женщины в возрасте 55 лет и старше вынашивают детей. Конечно, для этой группы пациентов, беременность представляет определенные риски, и как правило, протекает с осложнениями. Поэтому очень важно пройти полноценное обследование и взвесить все риски, связанные с беременностью. Но у нас в стране нет законодательного ограничения по возрасту, когда можно проводить ЭКО. Поэтому все зависит от состояния здоровья женщины и ее желания иметь детей.

Есть ли отличия в течении беременности при экстракорпоральном оплодотворении от беременности, наступившей естественным путем?

— При правильном проведении процедуры ЭКО отличий нет. Смотрите, процедура ЭКО делится на два этапа. На первом мы получаем эмбрион, и если у нас не достигнуты «идеальные» условия для переноса эмбриона в полость матки, то мы эмбрион замораживаем и при необходимости проводим генетический анализ. В это время женщина восстанавливается после гормональной стимуляции (процесс занимает месяц — полтора). Как только ее гормональный фон приходит в норму, мы в естественном цикле подсаживаем эмбрион. Это второй этап процедуры.

Получается, что подсадка делается в тот момент, когда эмбрион должен был естественным путем попасть в матку. Он появляется там в тот же день, в то же время, в тех же условиях. При таком варианте проведения процедуры ЭКО нет никакой разницы, каким путем беременеет женщина – естественным или при помощи ЭКО.

Если родители условно здоровы, течение беременности будет одинаковым.

Как часто первая же подсадка эмбриона заканчивается беременностью?

— У нас, в «УГМК-Здоровье», количество пациенток, забеременевших после первой подсадки, составляет 54-59%. Со второй-третьей попытки мы получаем результат примерно у 85% из тех пар, которые изначально к нам обратились. Конечно, играет роль состояние здоровья пациентки и ее возраст. Если к нам приходит женщина до 36-ти лет, у нее довольно высокие шансы забеременеть с первой подсадки. Вообще к нам на ЭКО довольно часто приходят пациенты из других клиник, где у них было три и больше неудачных попыток ЭКО. Были даже пациентки, у которых первая беременность наступила после 9-11 попытки.

А как такие неудачные подсадки влияют на организм?

— Организм при неудачной попытке ЭКО никак не изнашивается. Осложнения если и могут возникнуть, то на других этапах процедуры, но их процент стремится к нулю. Да, при стимуляции овуляции у пациентки может возникнуть синдром гиперстимуляции яичников. Но это в одном случае на 600-800 процедур. И при современных методах профилактики это осложнение протекает довольно легко и в большинстве случаев даже не требует госпитализации.

Есть мнение, что ЭКО — это прямая дорога к кесареву сечению.

— Так было раньше, потому что оплодотворение с помощью ЭКО считалось беременностью высокого риска. Сейчас женщины спокойно рожают самостоятельно, если нет показаний к кесареву сечению.

Еще один стереотип об ЭКО, который я слышала, звучит так: большой процент подсадок при ЭКО заканчивается многоплодной беременностью.

— Репродуктивная система женщины устроена таким образом, чтобы в одну беременность вынашивать одного ребенка. Многоплодная беременность — всегда сопряжена с риском различных осложнений. Раньше действительно переносили по несколько эмбрионов, чтобы увеличить шансы женщины стать мамой, и, если приживались два или три, она была вынуждена вынашивать многоплодную беременность. При современном уровне медицины подсадка двух эмбрионов не требуется. Мы и так имеем высокую результативность. Мы давно ушли от этого. Сейчас с помощью различных методов можно выбрать «тот самый» здоровый и сильный эмбрион и подсаживать именно его.

Дети, рожденные с помощью ЭКО, нуждаются в дополнительном уходе?

— Это еще один стереотип. Миф о том, что дети после ЭКО рождались нездоровыми, появился как раз из-за обилия многоплодных беременностей ранее. Именно при многоплодных беременностях, мы чаще всего сталкиваемся с различными осложнениями при беременности и проблемами со здоровьем у детей.

А зачастую, особенно в группе пациентов позднего репродуктивного возраста и пациентов с генетическими заболеваниями, когда мы выполняем генетический анализ эмбриона, технология ЭКО наоборот позволяет многократно снизить риски рождения ребенка с заболеваниями.

Вы упомянули про генетический анализ эмбриона. Что это за анализ, и в каких случаях он необходим?

— Это анализ, который позволяет исследовать генетическое здоровье эмбриона до его подсадки в полость матки.

Целесообразность данного метода исследования всегда обсуждается с пациентами. При проведении генетического тестирования мы значительно увеличиваем шансы беременности с первой попытки, и существенно снижаем риски осложнений при беременности и вероятность рождения ребенка с заболеванием.

Получается, если вы делаете генетическое тестирование, то заранее знаете, кто родится: мальчик или девочка.

— Да. Но «заказы» от потенциальных родителей не принимаем. Выбор эмбриона по полу в России запрещен. Единственный вариант, когда это возможно, если у ребенка могут возникнуть генетические заболевания, сцепленные с X или Y- хромосомой.

Какие еще чудеса происходят внутри Центра репродуктивных технологий «УГМК-Здоровье»?

— Наше отделение оснащено современным профессиональным оборудованием. Культивирование эмбрионов осуществляется в отдельных камерах «умных» инкубаторов, которые создают для эмбриона условия, максимально приближенные к естественным. Процесс развития эмбрионов записывается на видео, а система на основе искусственного интеллекта определяет качество эмбрионов и вероятность их имплантации. В эмбриологической лаборатории установлена специальная система, контролирующая температуру, влажность, качество воздуха и другие параметры работы лаборатории. Мы очень много внимания уделяем безопасности работы с эмбрионами.

Установлена специальная система, которая полностью исключает вероятность ошибки, возможность что-то перепутать при работе с биологическим материалом. У нас ограничен доступ в лабораторию, круглосуточно мониторируется работа криохранилища, в котором находятся замороженные яйцеклетки, сперматозоиды, эмбрионы.

И, конечно, все эти чудеса — дело рук людей. В центре работает сильная и профессиональная команда врачей и эмбриологов, которым доверяют пациенты. И если за 2021 г. мы провели порядка 500 ЭКО, то в 2022 — уже более 800. Это говорит о том, что мы движемся в правильном направлении.



Можно ли у вас сделать ЭКО по ОМС?

— Конечно. Сегодня ЭКО стало намного доступнее. На 2023 г. нашему центру было выделено 328 квот на проведение ЭКО по полису ОМС.

Что бы вы сказали парам, которые до сих пор взвешивают все «за» и «против» ЭКО?

Первое: процедуры ЭКО не надо бояться. Многие женщины боятся не столько самого ЭКО, сколько гормональной стимуляции.

Сейчас, при современном уровне медицины женщины практически не сталкиваются с синдромом гиперстимуляции яичников. А пункции проводятся очень тонкими иглами, что сводит к минимуму возможность появления кровотечений. Более того, процедура забора яйцеклетки (пункция фолликулов) практически безболезненна и некоторые пациентки отказываются от наркоза. Сама процедура занимает до 5-10 минут. Все это позволяет нам сделать процедуру ЭКО максимально комфортной и дружественной по отношению к пациенту.

Второе: даже если женщина столкнулась с неудачей при первой подсадке эмбриона, не стоит опускать руки, ведь вероятность забеременеть со второго-третьего раза составляет 80-90%. Чем больше времени пара тратит на переживания, тем дальше отодвигается мечта стать родителями. А время надо ценить и использовать его рационально.

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