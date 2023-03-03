«Географически Екатеринбург расположен крайне удачно». Что будет с логистикой в регионе?

Транспортно-логистическую отрасль России и Урала эксперты обсудили в рамках заседания профильного комитета СОСПП. У многих проблем есть реальные решения, уверены профессионалы.

Проблемы транспортно-логистической отрасли рассмотрели на заседании комитета Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) по транспорту и логистике. Руководители областных Министерств, транспортных предприятий и логистических компаний собрались на образовательной площадке Свердловской железной дороги в Центральном парке культуры и отдыха Екатеринбурга.

Собравшиеся осмотрели детский технопарк «Кванториум», ознакомились с его образовательным и профориентационным потенциалом. Именно возможности ранней ориентации и подготовки профессиональных кадров стали одной из главных тем заседания. О том, с какими проблемами столкнулось сообщество транспортников, а также о результатах работы по их преодолению, рассказал заместитель председателя комитета Александр Салаутин.

Министр экономики и территориального развития Свердловской области Руслан Садыков обозначил основные приоритеты трансформации логистических маршрутов в условиях санкций. Он подчеркнул важность развития транспортного коридора Север – Юг:

Сегодня одна из основных задач — не дать изолировать нашу страну от внешних торговых партнеров. Для этого мы перестраиваем логистику, выстраиваем цепочки параллельного импорта, развиваем собственное производство, — заявил министр.

Садыков уверен, что восточные склоны Уральских гор пора активно осваивать, прокладывая там не только железнодорожные, но и автомобильные магистрали.

О перспективах развития в Екатеринбурге так называемого «сухого порта» рассказал заместитель областного министра экономики Александр Немтинов. Он отметил, что удачное географическое положение столицы Урала и сформированный здесь за долгие годы логистический потенциал являются ключевыми условиями, благодаря которым Екатеринбург попал в немногочисленный перечень территорий, где будут сформированы сухие порты.

Дальнейшему развитию в рамках проекта подлежит транспортная и логистическая инфраструктура региона, в том числе аэропорт Кольцово, транспортно-логистические центры «Сидельниково» и «Уральский». Отметил Немтинов и важность нынешнего строительства федеральных трасс:

Продление магистрали Москва-Казань-Екатеринург до Челябинска и Тюмени, а в перспективе до Иркутска и Владивостока с заходом в Казахстан, Монголию и Китай, позволят существенно расширить экономические связи в юго-восточном регионе.

Большое внимание собравшиеся уделили и проблеме дефицита кадров в отрасли. Сегодня дефицит профессиональных водителей на российском рынке труда превышает 4 тысячи человек, 21% из них — это водители с категорией E и Д. Начальник отдела профессионального образования Министерства образования и молодежной политики Елена Коваленко подчеркнула, что эта проблема относится не столько к профессиональному образованию, сколько к обучению. Министр призвала заинтересованных работодателей включаться в федеральный проект «Профессионалитет», который позволяет предприятиям принять участие в формировании образовательной инфраструктуры и разработке учебных программ для будущих работников.

О позитивной динамике и увеличении транспортных перевозок по СвЖД рассказал заместитель начальника Свердловского территориального центра фирменного транспортного обслуживания Максим Вяткин. Он уточнил, что Свердловская область на фоне просевшего рынка железнодорожных грузоперевозок смогла частично компенсировать общее снижение, продемонстрировав на региональном уровне рост на 11%. Выросла перевозка строительных и продовольственных грузов, цветных металлов и сырья.

Сергей Сорокин, представитель занимающейся морскими перевозками компании «Модуль» из Санкт Петербурга, презентовал собравшимся альтернативные загруженному восточному полигону транспортные маршруты.

Председатель комитета Сергей Мазуркевич в завершение заседания отметил:

В текущих условиях основой для построения новой, эффективной модели дальнейшего развития должен послужить системный диалог представителей органов власти и предпринимателей. Наша площадка позволяет получить оперативную обратную связь и ценные предложения для внесения законодателем необходимых корректировок и принятия быстрых, обоснованных решений.

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