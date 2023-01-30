«Екатеринбург был и останется промышленным городом. По крайней мере, в ближайшие годы»

Евгений Копелян — о том, какие заводы загружены заказами на год вперед, где им брать площадки для расширения и почему для поддержки малых промышленных предприятий нужен особый подход.

В администрации Екатеринбурга подвели итоги развития сферы промышленности и предпринимательства в 2022 г. Несмотря на санкции и сложности с перенастройкой логистики, удалось не просто избежать серьезных проблем, но и улучшить многие показатели. Например, объем отгруженной промышленной продукции по сравнению с 2021 г. вырос почти на 15% (до 650 млрд руб.). А средняя зарплата занятых на предприятиях увеличилась до 72 тыс. руб.

Сейчас, на фоне тренда на импортозамещение, к промышленным предприятиям приковано особое внимание. В каких мерах поддержки они нуждаются, хватает ли им площадок для открытия новых производств и как сделать сотрудничество науки с реальным сектором экономики эффективным, в интервью DK.RU рассказал председатель комитета промышленной политики и развития предпринимательства Евгений Копелян.

О «Прорыве» для предпринимателей

Евгений Копелян перешел на работу в структуру администрации по приглашению, после того, как истек срок его контракта в министерстве инвестиций и развития. В этой должности он занимается новой для себя сферой — взаимодействием с промышленными предприятиями, а также хорошо знакомыми вопросами развития предпринимательства. Евгений Копелян признался, что старается поддерживать контакты с прежними коллегами по кабмину и это помогает ему быстрее решать рабочие вопросы — порой бывает достаточно одного телефонного звонка.

Почувствовали ли вы какие-то отличия в организации работы структур, отвечающих на развитие предпринимательства на областном и городском уровне?

— Принципиальных отличий нет. Немного отличается корпоративная культура, но это никак не влияет на эффективность работы комитета. Фактически мы выступаем «единым окном» для предприятий: они приходят к нам с разными запросами, а мы выстраиваем взаимодействие с другими подразделениями, чтобы им помочь. И чем быстрее будет решена проблема — тем эффективнее будет работать бизнес.

Скорость принятия решений здесь очень важна. Но, к сожалению, не всегда удается реагировать на запросы оперативно. Особенность заключается в том, что в инфраструктурные департаменты и комитеты администрации, которые отвечают за строительство, транспорт и благоустройство, ежедневно поступают десятки вопросов и писем, на обработку которых уходит много времени. Поэтому иногда на выполнение просьбы предпринимателя может уйти несколько дней и даже недель.

В городской структуре поддержки бизнеса есть Екатеринбургский центр развития предпринимательства, который непосвященный человек воспринимает как муниципальный аналог СОФПП. Чем они отличаются и не дублируют ли функции друг друга?

— Екатеринбургский центр — муниципальный фонд, подобный тем, что работают в других территориях Свердловской области. Администрация Екатеринбурга и СОФПП являются его соучредителями. Чтобы избежать дублирования, последние несколько лет городские власти ориентируют центр на работу с малыми промышленными предприятиями и поддержку производственного бизнеса.

Один из инструментов в арсенале центра — акселератор «Прорыв». Фактически эту программу можно сравнить с тем, что делает РЦК по повышению производительности труда, правда, он, в отличие от центра, заточен на работу с крупным бизнесом. В акселератор «Прорыв» попадают небольшие компании со средним оборотом в районе 100 млн руб. В течение 2 месяцев сотрудники, занимающие ключевые роли, проходят обучение, направленное на повышение эффективности работы предприятия, на анализ бизнес-процессов, оптимизацию, работу с кадрами, внедрение принципов бережливого производства. Программа востребована.

За три года существования через «Прорыв» прошли более 200 компаний. Есть даже Клуб выпускников «Прорыва» — площадка для общения предпринимателей, которая помогает им обмениваться информацией, опытом и искать партнеров.

«Прорыв» хорошо себя зарекомендовал. Поэтому в 2023 г. решили расширить программу и привлечь в нее производственные предприятия из территорий, входящих в Екатеринбургскую агломерацию. Проект будет реализован совместно с СОФПП на условиях софинансирования.

Областной фонд поддержки предпринимательства обычно сопровождает предприятия на протяжении цикла их развития. Екатеринбургский центр предоставляет такую же опцию?

— Потребности малого и крупного бизнеса в механизмах поддержки отличаются. Если говорить о крупных предприятиях обрабатывающих отраслей, их в Екатеринбурге около сотни, их запросы индивидуализированы. Поэтому и мы готовы при необходимости сопровождать каждое из них, подбирая оптимальные пути решения этих запросов.

С МСП — все несколько иначе. В Екатеринбурге в этом реестре находятся около 114 тыс. субъектов. И эти компании на разной стадии своего развития: кто-то только начинает работать командой из двух-трех человек, а у кого-то уже штат из 20-30 сотрудников.

Существует достаточно много целевых групп, находящихся на разных стадиях развития, у каждой из которых есть свои задачи и потребности, соответствующие этим стадиям. В этих условиях институты развития должны для каждой целевой группы подобрать инструменты, которые будет отвечать ее запросам. Примерно так и строят работу с МСП Екатеринбургский центр и областной фонд.

О «едином окне» для промышленников

Несмотря на потрясения 2022 г., в целом обрабатывающие производства в Екатеринбурге чувствовали себя стабильно и даже показали рост объема отгруженной продукции. Одним из драйверов развития промышленности Екатеринбурга в 2022 г. Евгений Копелян считает уход с российского рынка некоторых иностранных компаний — благодаря этому освободились определенные ниши, которые смогли занять местные игроки.

— Если раньше крупные заказчики стремились покупать импортную продукцию, например, немецкого производства, то сейчас стали активнее присматриваться к тому, что производится на местном рынке. Доходит до того, что компании уровня Роснефти перезванивают поставщикам, которым отказали два года назад, и предлагают снова обсудить возможности сотрудничества.

Недавно был на площадке АО «Пневмостроймашина». Это предприятие осталось практически единственным в стране поставщиком гидравлики для нелетающей техники. Руководители рассказывают, что спрос на продукцию такой высокий, что им приходится предлагать новым заказчикам длительные сроки поставки или даже отказывать, если те не готовы «встать в очередь». И так — по многим другим позициям.

Еще один драйвер роста — гособоронзаказ. За счет него многие предприятия Екатеринбурга существенно нарастили объемы выпускаемой продукции. Многие сейчас работают в две-три смены и загружены заказами на год вперед.

Читайте также на DK.RU: «Гидравлика нужна рынку прямо сейчас. Иначе производители техники встанут»

С какими запросами к вам приходит бизнес, и чем вы можете ему помочь?

— Запросы поступают очень разные, не всегда они напрямую относятся к полномочиям комитета. Приведу только два примера.

Есть вопросы, связанные с необходимостью выделения земельных участков для расширения производства. Сейчас у нас в работе два таких случая. Одно предприятие делает продукцию для горнодобывающей отрасли, второе выпускает автоматизированные упаковочные линии. Оба производства импортозамещающие, и по новым правилам могут претендовать на выделение земельного участка без торгов. В одном случае участок земли находится в областной собственности. Здесь мы выступили посредником, сделали компании письмо поддержки. Во втором случае необходима поддержка для выделения муниципального земельного участка.

Недавно одно местное предприятие обратилось к нам с просьбой решить вопрос с работой общественного транспорта. Завод работает в две смены, и многие сотрудники освобождаются между 21:00 и 22:00, когда автобусы ходят с большими интервалами или вовсе перестают ходить. Оказалось, что маршрут обслуживает частный перевозчик, и он не соблюдает интервал движения в вечернее время. Урегулировали ситуацию с помощью коллег из комитета по транспорту и организации дорожного движения.

Существенную долю в экономике города, помимо промышленности, занимает сфера торговли. В благополучные годы звучали высказывания, что торговля будет развиваться еще быстрее, а промышленность со временем уйдет на второй план. Изменилась ли ситуация сейчас, после пандемии и начала СВО?

— Сфера торговли и услуг занимает около 50% общегородского оборота, обрабатывающие производства — только около 35%. Если смотреть численность работающих, то здесь у сферы торговли и услуг тоже будет преимущество. Но говорить на основе этих показателей, что промышленность стала играть меньшую роль, неправильно. Только за последний год численность работающих в промышленности выросла на 3%, оборот — примерно на 4%, и я думаю, что эта динамика будет нарастать.

Все-таки Екатеринбург был, есть и останется промышленным центром, по крайней мере, в ближайшие годы. Промышленность продолжит развиваться, но вряд ли это будет что-то сталелитейное, с доменными печами, трубами и дымом. Я думаю, будут развиваться высокотехнологичные промышленные производства, приборостроительные предприятия, производство импортозамещающего оборудования.

О новых «градообразующих» предприятиях

Последний год на различных форумах активно обсуждается тема застройки промышленных территорий жильем. Одни эксперты говорят о том, что в неиспользуемых промзонах нужно строить многоквартирные дома, другие — что площадки нужно забронировать под размещение там в будущем новых производств.

К какой точке зрения склоняетесь вы?

— Действительно, это дискуссионная тема. Если вывезти все производство за пределы Екатеринбурга и застроить освободившиеся площади жильем, встанет вопрос — где будут работать жители города? Да, на первых этажах домов в ЖК создаются места приложения труда — точки торговли и сферы обслуживания. Но магазины и тренажерные залы не дадут столько рабочих мест, как производство. Это первый важный момент.

Во-вторых, нужно учитывать образовательный и научный потенциал города. Наши вузы готовят прекрасных инженеров и технических специалистов. Где будут работать наши выпускники, если убрать из города производство? В этом случае молодежь начнет уезжать.

И хочу обратить внимание на еще один аспект. Понятно, что строительство жилья гарантирует более быстрый возврат инвестиций. Но не всем будет комфортно жить в таких домах. Например, недавно обсуждалась возможность строительства жилья на территории бывшего электровозоремонтного завода на Эльмаше. Но предприятия вокруг никуда бы не делись, и человек постоянно находился бы в окружении заводской среды. Обсуждали с Мастерской генплана, что на этой площадке необходимо оставить возможность для промышленной застройки, но обозначить, что это должны быть предприятия, которым не потребуется большая санитарно-защитная зона, которые не будут вредить окружающей среде.

Были ли за последнее время успешные кейсы по размещению новых предприятий на неиспользуемых территориях промышленного назначения?

— Несколько таких проектов находятся в работе. Я уже упоминал АО «Пневмостроймашина»: они планируют построить вторую площадку для расширения производства на территории, которую раньше занимал НИИ Уралэлектротяжмаш.

Еще один пример — предприятие Андрея Лодкина, которое выпускает упаковочные материалы для пищевой продукции под брендом FoodFace. Он решил арендовать для расширения территорию бывшего хлебозавода «Всеслав», которая находится недалеко от его действующего производства. К лету текущего года он планирует перевезти туда все оборудование и уже приобрел дополнительно несколько станков и линий.

Пока есть вопросы с подключением площадки бывшего хлебозавода к газу, водоснабжению и водоотведению, их решением сейчас занимаются структуры, подведомственные департаменту по управлению муниципальным имуществом мэрии. Возможно, после этого мы вернемся к идее создания там некоего индустриального парка и предложим арендовать площади другим предпринимателям.

Читайте также на DK.RU: «Иногда виноваты не меры поддержки, а люди на местах, которым приходится больше работать». Опыт Андрея Лодкина

Насколько себя оправдывают действующие в Екатеринбурге индустриальные парки? И есть ли потребность в расширении этих проектов или создании новых?

— Такая потребность есть. Мы видим, что площадки действующих индустриальных парков востребованы. Они интересны и предпринимателям, которые только начинают развивать свои проекты, и тем, кто уже работает на рынке. Не так давно в ПРО-БИЗНЕС-ПАРК перевез свое производство с ВИЗа предприниматель, который занимался выпуском душевых кабин. И это — не единичный случай.

Если говорить о возможностях для создания полноценных новых индустриальных парков, какое-то время назад органы власти готовили проект такого парка в районе Ново-Свердловской ТЭЦ, но камнем преткновения стал охранный статус лесов, который Рослесхоз отказался изменить. Теоретически есть возможность вернуться к этой инициативе, но задействовать территории, прилегающие к технопарку Университетский. Так или иначе этот вопрос должен решаться на областном уровне.

Что может сделать на своем уровне муниципалитет?

— У нас есть небольшое количество земельных участков, которые могут быть выделены для размещения производств. Но часто эти участки достаточно крупные. И муниципалитет заинтересован в том, чтобы реализовать каждый из них полностью — например, под комплексное развитие территории. А потребности наших предпринимателей совершенно другие: для них проблематично освоить участок площадью 100 га — как правило, для строительства цеха им необходимо от 0,5-1 га до 4 га.

Поэтому нужен механизм, который позволит объединить пул предпринимателей, заинтересованных в приобретении своего участка. Сейчас мы обсуждаем возможные варианты на площадке Клуба выпускников «Прорыва», именно эти предприниматели сейчас ищут площадки для приобретения в собственность, чтобы переехать туда с арендуемых площадей.

Это большая задача на перспективу. Если удастся создать несколько пулов предпринимателей, которые объединятся, чтобы совместно выкупить участки для размещения производств, такие площадки можно будет рассматривать как своеобразные «градообразующие предприятия», потому что на них в совокупности могут работать до нескольких тысяч человек.

О влиянии интеллекта на экономику

Технологический рывок, на который сейчас нацеливают бизнес, во многом зависит от результатов взаимодействия реального сектора экономики и науки. В Екатеринбурге представлены и серьезные исследовательские институты, и высокотехнологичные предприятия.

Насколько эффективно сейчас предприятия города взаимодействуют с научными институтами?

— На этот вопрос сложно ответить однозначно. Нужно посмотреть на ситуацию с разных сторон.

С одной стороны, есть примеры достаточно эффективного взаимодействия, внедренные разработки, исследования, которые проводятся по заказам крупных предприятий. Буквально в конце прошлого года Премия им. Татищева и де Генина была присуждена НПП Машпром и Институту физики металлов УрО РАН за внедрение их совместных разработок в металлургическую отрасль. И таких примеров много.

Но нужно понимать, что отраслевой науки у нас практически не осталось. Представлена только фундаментальная и академическая. И зачастую результаты фундаментальных и академических исследований не имеют практического применения в данный момент времени. Но без фундаментальных исследований никогда не будет и отраслевых.

С другой стороны, существует определенный разрыв. Есть ученые, которые что-то находят, открывают и получают патент на изобретение. И есть промышленные предприятия, проблемы которых могут быть решены с помощью научных разработок. Но предприятия не готовы покупать эти разработки, потому что не видят, как это работает. А доведение изобретения до опытного образца — не та задача, которой занимаются фундаментальные институты.

Как правило, промышленные предприятия, которые настроены на извлечение прибыли и повышение эффективности производства, не заинтересованы в том, чтобы финансировать опытные конструкторские работы. Там, где одна из сторон идет навстречу и разрыв удается ликвидировать, все прекрасно работает.

Я думаю, что сейчас, когда нашу страну «отодвинули» от западных разработок, поведение предприятий начнет меняться. И они будут в большей степени заинтересованы в том, чтобы вкладываться в проведение каких-то прикладных исследований и НИОКР, результаты которых можно будет внедрить в производство. К сожалению, если проанализировать объемы финансирования НИОКРа в России в прошлые годы, по сравнению с другими высокоразвитыми странами затраты нашего бизнеса в этом направлении были значительно ниже.

Сейчас много говорят о перспективах креативной экономики. Как и за счет чего эта сфера будет развиваться в Екатеринбурге?

— Безусловно, за креативной, как за высокоинтеллектуальной экономикой — будущее. В какой-то степени она в городе уже развита и продолжает развиваться дальше.

Многое будет зависеть от таких пространств, как «Домна» (как государственных и муниципальных, так и частных) где помогают раскрыться тем, кто чувствует в себе какой-то творческий потенциал. Причем в таких проектах необязательно участвуют дизайнеры одежды или представители IT-сферы. Это могут быть композиторы и продюсеры, это могут быть представители сферы кинопроизводства. Сфер креативной экономики достаточно много. Мне кажется, что сейчас у молодых людей особенно явно проявляется тяга к тому, что мы называем «нетрадиционной экономикой» — к направлениям деятельности, где успех проекта зависит от интеллекта и творческого потенциала участников.

Но элемент творчества есть в любом бизнесе. Иногда два предприятия выпускают одну и ту же продукцию, но к одному производителю люди тянутся, а к другому нет. В креативной экономике влияние этих факторов становится решающим.

Читайте также на DK.RU:

«Построенные на окраине дороги и стены не гарантируют, что бизнес будет размещаться там»

«Почему люди уезжают из индустриальных городов? — Там почти нет альтернативной занятости»