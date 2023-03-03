Райффайзенбанк приостановил открытие счетов новым клиентам-юрлицам

Банк также пока не будет открывать дополнительные валютные счета действующим клиентам-юрлицам, так как столкнулся с большой нагрузкой после внесения в санкционный список банка «Тинькофф» и других.

Райффайзенбанк с 3 марта приостановил открытие счетов новым юридическим лицам, а также дополнительных валютных счетов действующим корпоративным клиентам. Об этом пишет Frank Media со ссылкой на колл-центр банка. Ограничение касается в том числе и индивидуальных предпринимателей. Банк столкнулся с большим количеством заявок на открытие счетов и не справляется с нагрузкой.

Не справляемся с нагрузкой. Это решение было принято только сегодня, — сказал операционист колл-центра Райффайзенбанка.

Кроме того, ужесточились проверки и требования банков-корреспондентов, что стало причиной решения ограничить открытие новых валютных счетов действующим клиентам-юрлицам. Поэтому Райффайзенбанк пока решил сосредоточиться на обслуживании существующего объема операций. Ограничение на открытие валютных счетов не затронет физлиц.

После того как в санкционные списки попали все больше крупных российских банков, которые отключали от системы банковских переводов SWIFT, на долю Райффайзенбанка стало приходиться 40-50% всех внешних платежей из России. Он остался одним из немногих банков, способных проводить трансграничные переводы в долларах и евро, и стал одним из основных каналов вывода валюты за границу для физлиц. Последними крупными банками в санкционных списках стали «Тинькофф», «Уралсиб», МТС-банк и ряд других.

Кроме того, за 2022 г. более 60% прибыли международной банковской группы «Райффайзен» пришлись на Россию и Беларусь, и за год эта сумма выросла в 4 раза, до 2,2 млрд евро. В то же время отличные результаты стали причиной головной боли для руководства банка, которое столкнулось с началом расследования Минфина США из-за продолжения работы в РФ.